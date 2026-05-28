IRIS: Τι αλλάζει στις πληρωμές

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Το IRIS περνά στο επόμενο στάδιο με διασυνοριακές πληρωμές στην Ευρώπη και προετοιμασία για ανέπαφες συναλλαγές μέσω NFC σε φυσικά καταστήματα.

Το IRIS περνά σύντομα στο επόμενο στάδιο, με δύο νέες κινήσεις που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής επιχειρησιακής ανάπτυξης της «ΔΙΑΣ», Ανδρέας Μάντης, μιλώντας στο 13ο Banking Forum, οι αλλαγές αφορούν τις διασυνοριακές πληρωμές στην Ευρώπη και τις ανέπαφες πληρωμές μέσω NFC σε φυσικά καταστήματα.

Οι δύο νέες κινήσεις για το IRIS

Η πρώτη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων μέσω IRIS σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η δεύτερη αφορά τις πληρωμές μέσω NFC σε φυσικά καταστήματα, χωρίς τη χρήση φυσικής κάρτας, με στόχο οι συναλλαγές να γίνονται ακόμη πιο γρήγορα και απευθείας από λογαριασμό σε λογαριασμό.

Πώς θα λειτουργούν οι διασυνοριακές πληρωμές

Με τη νέα δυνατότητα, οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές από λογαριασμό σε λογαριασμό μεταξύ διαφορετικών χωρών.

Η διαδικασία θα γίνεται χωρίς τη μεσολάβηση φυσικής κάρτας, αξιοποιώντας την υποδομή των άμεσων πληρωμών μέσω κινητού.

Πότε έρχεται η υπηρεσία στην Ελλάδα

Η δυνατότητα αυτή έχει ήδη ενεργοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσει από τα τέλη Ιουνίου, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να στέλνουν χρήματα μέσω IRIS από το κινητό τους σε χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών του εξωτερικού.

Το ενιαίο δίκτυο EuroPA

Η ένταξη του IRIS στο EuroPA θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ενιαίο δίκτυο άμεσων πληρωμών στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το δίκτυο αυτό θα αφορά περισσότερους από 100 εκατομμύρια χρήστες σε 10 χώρες.

Ο στόχος για τους καταναλωτές

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι οι καταναλωτές να μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές στο εξωτερικό με την ίδια ευκολία που το κάνουν και στην Ελλάδα.

Παράλληλα, επιδιώκεται οι συναλλαγές αυτές να γίνονται χωρίς επιπλέον χρεώσεις, ενισχύοντας τη χρήση άμεσων ψηφιακών πληρωμών.

Οι πληρωμές NFC στα καταστήματα

Η δεύτερη αλλαγή αφορά τις ανέπαφες πληρωμές μέσω NFC σε φυσικά καταστήματα.

Η νέα υπηρεσία θα επιτρέπει πληρωμές μέσω smartphone, μέσα από την εφαρμογή Wallet, χωρίς να απαιτείται η χρήση φυσικής κάρτας.

Πότε αναμένονται οι NFC πληρωμές

Οι πληρωμές NFC μέσω IRIS αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα από τα τέλη του 2026 ή στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Με την ενεργοποίησή τους, οι συναλλαγές σε φυσικά καταστήματα θα μπορούν να πραγματοποιούνται ταχύτερα, απευθείας από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό.