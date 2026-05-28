Επιδόματα: Έρχεται ο «Μεγάλος Αδελφός» – Τι αλλάζει

Ψηφιακό φάκελο με όλα τα επιδόματα και τις ενισχύσεις που λαμβάνει κάθε πολίτης δημιουργεί το νέο Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο μπαίνει σε πιλοτική λειτουργία.

Η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα τίθεται σε πιλοτική λειτουργία την ερχόμενη εβδομάδα και θα παραμείνει σε δοκιμαστική φάση έως τις 30 Σεπτεμβρίου, δίνοντας στο Δημόσιο συγκεντρωμένη εικόνα των παροχών ανά φυσικό πρόσωπο.

Τι είναι το Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων

Το Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων αποτελεί ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, μέσα από την οποία θα καταγράφονται οι παροχές και οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε κάθε πολίτη.

Μέσω του νέου συστήματος, το κράτος θα μπορεί να γνωρίζει ποιος λαμβάνει επίδομα, ποιο είναι το ποσό που καταβάλλεται και από ποιον φορέα προέρχεται.

Οι στόχοι της νέας πλατφόρμας

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, ένας από τους βασικούς στόχους του Μητρώου είναι η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής επίπτωσης των παροχών και ενισχύσεων.

Παράλληλα, η πλατφόρμα θα παρέχει πληροφορίες στο πλαίσιο ελεγκτικών διαδικασιών και θα αξιοποιείται για τον έλεγχο της σώρευσης παροχών και ενισχύσεων ανά φυσικό πρόσωπο.

Ψηφιακό προφίλ για κάθε ΑΦΜ

Με τη χαρτογράφηση των κοινωνικών παροχών δημιουργείται ενιαίο ψηφιακό προφίλ ανά ΑΦΜ.

Σε αυτό θα καταγράφονται όλες οι παροχές που λαμβάνει κάθε πολίτης, από το επίδομα παιδιού και το επίδομα στέγασης έως το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας και αναπηρίας.

Ποιοι εντάσσονται στο Μητρώο

Στο Μητρώο εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα στα οποία χορηγούνται παροχές ή ενισχύσεις από το Δημόσιο.

Η ένταξη αφορά και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον λαμβάνουν παροχές ή ενισχύσεις από φορείς του δημόσιου τομέα.

Ποιες παροχές θα καταγράφονται

Στην πλατφόρμα θα καταγράφονται όλες οι παροχές σε χρήμα και σε είδος, καθώς και οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι φορείς θα έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα το Μητρώο για τη θέσπιση νέων παροχών και ενισχύσεων, ώστε αυτές να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Τα προσωπικά και οικονομικά στοιχεία

Για κάθε φυσικό πρόσωπο θα τηρούνται προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων και τόπος διαμονής.

Θα τηρούνται επίσης οικονομικά στοιχεία, όπως το ετήσιο ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, στοιχεία από δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και το ύψος της συνολικής ακίνητης περιουσίας για σκοπούς ΕΝΦΙΑ.

Τα στοιχεία των επιδομάτων

Στο Μητρώο θα καταγράφονται στοιχεία για τις παροχές ή ενισχύσεις, όπως το ποσό που δικαιούται ο πολίτης και το ποσό που έχει καταβληθεί ή ανακτηθεί.

Θα καταγράφεται ακόμη η περίοδος αναφοράς της παροχής ή ενίσχυσης, καθώς και η ημερομηνία καταβολής ή ανάκτησης του ποσού.

Με ποια συστήματα θα διαλειτουργεί

Το Μητρώο θα διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων, θα συνδέεται με το Μητρώο Πολιτών, το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τις δηλώσεις ακινήτων και ΕΝΦΙΑ, το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών.

Ποια επιδόματα μπαίνουν στο πιλοτικό πρόγραμμα

Στις παροχές που εντάσσονται στο πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης, το επίδομα αναδοχής, το επίδομα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας.

Περιλαμβάνονται επίσης το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα στέγασης, οι οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία, η υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» και οι παροχές του προγράμματος «Κάλυψη».

Πόσο θα τηρούνται τα δεδομένα

Τα δεδομένα του Μητρώου θα τηρούνται για κάθε φυσικό πρόσωπο για διάστημα 15 ετών.

Μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, τα στοιχεία θα διαγράφονται με ευθύνη της ΑΑΔΕ.