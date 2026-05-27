Σέρρες: 10χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ηράκλεια Σερρών, όπου ένα παιδί ηλικίας περίπου 10 ετών εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης για το περιστατικό και στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό, ενώ την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας.

Το περιστατικό στην Ηράκλεια Σερρών

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το συμβάν σημειώθηκε στην Ηράκλεια Σερρών και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Το παιδί εντοπίστηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την αστυνομία.

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Μετά τον εντοπισμό του, το παιδί ανασύρθηκε από το αρδευτικό κανάλι χωρίς τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο Σερρών

Μετά τη διακομιδή στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, η σορός του παιδιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Σερρών.

Εκεί αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η έρευνα της αστυνομίας

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο αρδευτικό κανάλι και έχασε τη ζωή του.