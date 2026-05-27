ΠΑΣΟΚ για πλαστά πτυχία και ΑΣΕΠ: Κανένας τίτλος να μη μοριοδοτείται χωρίς ψηφιακή διασταύρωση – Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να κρύβεται

Σοβαρές πολιτικές και θεσμικές ευθύνες στην κυβέρνηση καταλογίζει ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, με αφορμή την υπόθεση εμπορίας παράνομων ή αμφιβόλου νομιμότητας τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων.

Όπως επισημαίνει, το ζήτημα δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό παραβατικότητας, αλλά ένδειξη βαθύτερης απορρύθμισης στον χώρο της εκπαίδευσης, των πιστοποιήσεων και των διαδικασιών πρόσβασης σε θέσεις του Δημοσίου.

Ο κ. Παραστατίδης αναφέρεται στη μηνυτήρια αναφορά της ΟΙΕΛΕ για κύκλωμα έκδοσης παράνομων πτυχίων, μεταπτυχιακών τίτλων, πιστοποιήσεων και «πληρωμένων» φοιτητικών εργασιών, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν σε τεχνητή μοριοδότηση υποψηφίων σε διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το αν έχουν ελεγχθεί τίτλοι που χρησιμοποιήθηκαν σε διορισμούς και προσλήψεις, αν έγιναν διασταυρώσεις με τον ΑΣΕΠ και αν υπάρχει σχέδιο ενιαίου μηχανισμού ελέγχου.

Η ανακοίνωση του Στέφανου Παραστατίδη, Βουλευτή Κιλκίς και υπεύθυνου ΚΤΕ Παιδείας ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής:

Πλαστά Πτυχία στα ράφια με ευθύνη της κυβέρνησης

Η υπόθεση της εμπορίας παρανόμων -ή αμφιβόλου νομιμότητας- τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο παραβατικότητας. Είναι σύμπτωμα μιας βαθύτερης θεσμικής απορρύθμισης στον χώρο της εκπαίδευσης, των πιστοποιήσεων και της πρόσβασης σε θέσεις του Δημοσίου.

Για τους λόγους αυτούς το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη αναλάβει σχετικές πολιτικές και κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες· δυστυχώς, αντιμετωπίστηκαν από την κυβέρνηση με διεκπεραιωτικού χαρακτήρα απαντήσεις, αδιαφορία και απραξία.

Σήμερα, η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» αναδεικνύει το θέμα, με βάση τη σχετική μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε η ΟΙΕΛΕ για κύκλωμα έκδοσης παράνομων πτυχίων, μεταπτυχιακών τίτλων, πιστοποιήσεων και «πληρωμένων» φοιτητικών εργασιών. Σκοπός αυτών των πρακτικών είναι η τεχνητή μοριοδότηση υποψηφίων σε διαδικασίες ΑΣΕΠ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για κρίσιμο ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.

Όταν οι ακαδημαϊκοί τίτλοι και τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών και πληροφορικής μπορούν να αποκτώνται ως εμπόρευμα χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, τότε καθίστανται αχρείαστα τα πανεπιστήμια και οι πιστοποιημένοι προς τούτο οργανισμοί και πλήττεται ευθέως η αξιοκρατία, η ισονομία και η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Η κυβέρνηση φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη για το άναρχο τοπίο που έχει διαμορφωθεί. Η διαρκής διεύρυνση της αγοράς πιστοποιήσεων και τίτλων, χωρίς επαρκή δημόσια εποπτεία, μετατρέπει τα προσόντα από αποδεικτικό γνώσης και προσπάθειας σε εμπόρευμα. Έτσι όμως αδικούνται οι πολίτες που σπουδάζουν, εργάζονται και διεκδικούν με έντιμους όρους τη θέση τους.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να κρύβεται και να αδρανεί.

Οφείλει συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα :

Έχουν ελεγχθεί τίτλοι που χρησιμοποιήθηκαν σε διορισμούς και προσλήψεις;

Έχουν γίνει διασταυρώσεις με τον ΑΣΕΠ;

Έχουν διερευνηθεί οι καταγγελίες για αλλοδαπά μεταπτυχιακά και διδακτορικά αμφισβητούμενης νομιμότητας;

Υπάρχει σχέδιο ενιαίου μηχανισμού ελέγχου;

Απαιτούνται παράλληλα άμεσα μέτρα θεσμικής θωράκισης.

Κανένας τίτλος δεν πρέπει να μοριοδοτείται χωρίς προηγούμενη εξονυχιστική, ψηφιακή διασταύρωση.

Η κρατική εποπτεία στον χώρο των πιστοποιήσεων πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα για να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον με την θεσμοθέτηση ενός ενιαίου ψηφιακού μητρώου τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων, πλήρως διαλειτουργικού με τον ΑΣΕΠ και τους συναρμόδιους φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό, κατατέθηκε σήμερα εκ νέου από τον βουλευτή Κιλκίς Στ. Παραστατίδη υπεύθυνο ΚΤΕ Παιδείας σχετική ερώτηση.