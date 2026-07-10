Προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 ΑΣΕΠ: Ανοίγει το ΟΠΣΥΔ – Δείτε γιατί
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Οι υποψήφιοι των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 θα μπορούν από τις 13 έως τις 15 Ιουλίου να ελέγξουν τα στοιχεία τους στο ΟΠΣΥΔ και να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης ή επανεξέτασης.
ΟΠΣΥΔ: Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι οι υποψήφιοι των προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στους ηλεκτρονικούς τους φακέλους για να ελέγξουν τα στοιχεία τους και, όπου απαιτείται, να ζητήσουν επανεξέταση ήδη υποβληθέντων αιτημάτων επικαιροποίησης.
Η διαδικασία πραγματοποιείται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 της υπουργικής απόφασης 17640/Ε1/13-2-2026 και θα είναι διαθέσιμη για τρεις ημέρες.
Οι ημερομηνίες της διαδικασίας
Η πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς φακέλους του ΟΠΣΥΔ θα είναι δυνατή από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026.
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Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι υποψήφιοι των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 (ΑΣΕΠ 21) και 2ΓΕ/2026 (ΑΣΕΠ 22) θα μπορούν να πραγματοποιήσουν προεπισκόπηση των στοιχείων που τηρούνται στους φακέλους τους.
Δυνατότητα υποβολής αιτήματος
Παράλληλα με τον έλεγχο των στοιχείων τους, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης ή επανεξέτασης αποκλειστικά για αιτήματα επικαιροποίησης που έχουν ήδη κατατεθεί.
Το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι η διαδικασία δεν επιτρέπει την υποβολή νέων δικαιολογητικών ούτε την επίκληση νέων στοιχείων που δεν είχαν κατατεθεί κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.
Τι δεν προβλέπεται
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, δεν υπάρχει δυνατότητα νέας μεταφόρτωσης δικαιολογητικών κατά το διάστημα της προεπισκόπησης.
Επίσης, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να επικαλεστούν νεότερα στοιχεία, καθώς η διαδικασία αφορά αποκλειστικά την εξέταση ή διόρθωση ήδη υποβληθέντων αιτημάτων επικαιροποίησης.
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