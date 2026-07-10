Προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 ΑΣΕΠ: Ανοίγει το ΟΠΣΥΔ – Δείτε γιατί

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον εκπαιδευτικό. Μπορεί όμως να του δώσει καλύτερα εργαλεία, να υποστηρίξει τη διδασκαλία και να βοηθήσει το σχολείο να ανταποκρίνεται ακόμη καλύτερα στις διαφορετικές ανάγκες κάθε μαθήτριας και κάθε μαθητή».

Καθοριστικό ρόλο για την εισαγωγή σε ορισμένες σχολές παίζουν και οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής των ειδικών μαθημάτων.

Εκπνέει σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, η μεταβατική προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων χωρίς την επιβολή προστίμου, όπως προβλέπει η πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης. Η ρύθμιση αφορά όσους δεν είχαν ολοκληρώσει την απογραφή έως τις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η παροχή θα χορηγείται μέσω προπληρωμένης κάρτας και αφορά όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βρέφος -λόγω της κατάστασής του- μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, το πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, από όπου πραγματοποιούνται οι αεροδιακομιδές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αποσπάσεις και ανακλήσεις εκπαιδευτικών, καθώς άνοιξε το σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΣΥΔ.

Εκπνέει σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59, η προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Σημαντικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας έκανε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,

Η υπουργός αναφέρθηκε και στα μη κρατικά πανεπιστήμια, στις αλλαγές που εξετάζονται για το Λύκειο, στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και στη στήριξη των εκπαιδευτικών.

Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη κατέθεσε το Κίνημα ΝΙΚΗ, με αφορμή την υπόθεση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης, θέτοντας ζήτημα για την πρακτική μετακίνησης μαθητών σε όμορες σχολικές μονάδες αντί της δημιουργίας νέων τμημάτων.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις στην προκήρυξη του ΟΑΣΘ για 171 θέσεις οδηγών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ολοκληρώνεται στις 21 Ιουλίου.

Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί σήμερα από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η τροποποιητική υπουργική απόφαση που αναμορφώνει το κανονιστικό πλαίσιο της αυτοκατανάλωσης.

Για πολλούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, το τέλος της σχολικής χρονιάς σημαίνει αναζήτηση δεύτερης ή και τρίτης εργασίας, καθώς το επίδομα ανεργίας δεν επαρκεί για την κάλυψη των βασικών αναγκών.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, αποδίδοντάς της πολιτική ευθύνη για την υπόθεση που αφορά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 15χρονη έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο στον Περιφερειακό.

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ ανέρχεται σε 418,95 ευρώ τον μήνα και απευθύνεται σε πολίτες που πληρούν συγκεκριμένες ηλικιακές, εισοδηματικές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στον μέγιστο δυνατό αριθμό μόνιμων διορισμών στη Φυσική Αγωγή, υποστηρίζοντας ότι οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων παραμένουν ακάλυπτες.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου 2026, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από 11:00 έως 20:00.

Οι υποψήφιοι των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 θα μπορούν από τις 13 έως τις 15 Ιουλίου να ελέγξουν τα στοιχεία τους στο ΟΠΣΥΔ και να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης ή επανεξέτασης.

Προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 ΑΣΕΠ: Ανοίγει το ΟΠΣΥΔ – Δείτε γιατί

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Οι υποψήφιοι των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 θα μπορούν από τις 13 έως τις 15 Ιουλίου να ελέγξουν τα στοιχεία τους στο ΟΠΣΥΔ και να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης ή επανεξέτασης.