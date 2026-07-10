Ώρες αγωνίας για βρέφος 10 μηνών: Πνίγηκε από τροφή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον εκπαιδευτικό. Μπορεί όμως να του δώσει καλύτερα εργαλεία, να υποστηρίξει τη διδασκαλία και να βοηθήσει το σχολείο να ανταποκρίνεται ακόμη καλύτερα στις διαφορετικές ανάγκες κάθε μαθήτριας και κάθε μαθητή».