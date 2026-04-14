ΣΟΚ! Παιδί 1,5 έτους ήπιε πετρέλαιο

Σοβαρό περιστατικό στην Εύβοια με 1,5 έτους παιδί που κατάπιε πετρέλαιο, οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η κατάποση πετρελαίου από παιδί μόλις 1,5 έτους στην Εύβοια προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών και αστυνομικών αρχών, το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα.

Το περιστατικό οδήγησε στην επείγουσα μεταφορά του παιδιού σε μονάδα υγείας, με την κατάσταση της υγείας του να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το συμβάν σημειώθηκε όταν το παιδί ξέφυγε για λίγο από την προσοχή των γονιών του, κατά τη διάρκεια παραμονής της οικογένειας στην περιοχή της Εύβοιας για τις ημέρες του Πάσχα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το παιδί έβαλε στο στόμα του μπουκάλι που περιείχε πετρέλαιο, το οποίο έφερε διαφορετική ένδειξη στο εξωτερικό του, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε στο ατύχημα.

Η άμεση αντίδραση των γιατρών

Αρχικά, το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, όπου οι γιατροί αντέδρασαν άμεσα εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα για τέτοιες περιπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης αντιμετώπισης, αφαιρέθηκε μικρή ποσότητα πετρελαίου από τον οργανισμό του παιδιού, πριν ληφθεί η απόφαση για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα.

Η μεταφορά και η κατάσταση της υγείας

Στη συνέχεια, το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου συνεχίστηκε η ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή.

Οι ενέργειες των αρχών

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν και οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη λήψη κατάθεσης από τον πατέρα του παιδιού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε κατηγορία για παραμέληση ανηλίκου, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.