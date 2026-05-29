Ο καιρός του Αγίου Πνεύματος: Πότε έρχονται τα 30άρια

Ο καιρός βελτιώνεται ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να τονίζει ότι οι εκδρομείς πρέπει να πάρουν μαζί τους μαγιό.

Καιρός: Βελτιωμένες θα είναι οι συνθήκες τις επόμενες ημέρες, με το σκηνικό να γίνεται πιο ευνοϊκό για όσους ετοιμάζονται να φύγουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Παρότι η ημέρα ξεκίνησε με συννεφιά και βροχές σε αρκετές περιοχές, η εικόνα του καιρού αλλάζει, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και τις συνθήκες να ευνοούν ακόμη και τις πρώτες βουτιές.

Το μήνυμα Τσατραφύλλια για τους εκδρομείς

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την εξέλιξη του καιρού.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ψιχάλα ήταν παροδική και δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει όσους ετοιμάζονται να ταξιδέψουν.

«Μαγιό να πάρετε μαζί σας»

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάλεσε τους εκδρομείς να πάρουν μαζί τους μαγιό, καθώς οι συνθήκες θα είναι καλές σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η θερμοκρασία της θάλασσας βρίσκεται στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει ήδη από αύριο, αγγίζοντας τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Από τη Δευτέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση, οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Πού μπορεί να σημειωθούν μπόρες

Η μόνη παραφωνία στο βελτιωμένο σκηνικό του καιρού αφορά κάποιες μπόρες στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα φαινόμενα αυτά θα είναι σύντομα και θα περιοριστούν στα πιο ορεινά τμήματα.

Καλές συνθήκες για το τριήμερο

Ο καιρός αναμένεται να ευνοήσει όσους ταξιδέψουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Μετά το σύντομο πέρασμα της ψιχάλας και της συννεφιάς, οι εκδρομείς θα βρουν καλύτερες καιρικές συνθήκες, με υψηλότερες θερμοκρασίες και πιο καλοκαιρινή αίσθηση.