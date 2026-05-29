Τράπεζες: Έρχεται πλαφόν στις επιβαρύνσεις για δάνεια και κάρτες

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά, καθώς και νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με στόχο την προστασία των πολιτών από υπερβολικές επιβαρύνσεις.

Την προώθηση μιας «εθνικής κοινωνικής συμφωνίας» για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, βάζοντας στο επίκεντρο την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια.

Παράλληλα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι εντός Ιουνίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με στόχο την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές επιβαρύνσεις σε δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Πρωτοβουλία για μειώσεις σε βασικά προϊόντα

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι η πρωτοβουλία θα αφορά σοβαρές μειώσεις σε βασικά προϊόντα που χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

Η προσπάθεια θα γίνει μέσω συνεννόησης με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, με στόχο να υπάρξουν απτά αποτελέσματα για τους καταναλωτές.

Τι είπε για τις επιχειρήσεις και το κέρδος

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι το δικαίωμα των επιχειρήσεων στο κέρδος είναι απολύτως σεβαστό.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία με τις ανάγκες των πολιτών, ιδιαίτερα όσων δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ζωής.

Η ακρίβεια και οι διεθνείς πιέσεις

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο υπουργός απέδωσε σημαντικό μέρος των πιέσεων στη διεθνή συγκυρία και στους πολέμους.

Παράλληλα, υπενθύμισε μέτρα που έχουν ληφθεί, όπως οι επιδοτήσεις καυσίμων και το πλαφόν στα κέρδη.

Το κόστος ζωής πέρα από τα τρόφιμα

Ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι το κόστος ζωής δεν περιορίζεται μόνο στις τιμές των προϊόντων.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τις δαπάνες των νοικοκυριών για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, οι οποίες, όπως είπε, πολλές φορές φτάνουν τα 800 έως 1.500 ευρώ τον μήνα.

Νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκεται και το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο αναμένεται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο θα αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ, όπως πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια.

Πλαφόν στις συνολικές επιβαρύνσεις

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων.

Το όριο αυτό θα κινείται μεταξύ 30% και 50%, με στόχο την προστασία των καταναλωτών από υπερβολικές και καταχρηστικές χρεώσεις.

Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα

Ο υπουργός άσκησε κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του.

Παράλληλα, του καταλόγισε απουσία αυτοκριτικής, ενώ έκανε λόγο για τοξικό κλίμα στη δημόσια ζωή.

Τι είπε για τη Νέα Δημοκρατία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι εφικτή.

Όπως είπε, προϋπόθεση είναι να ακολουθηθεί η σωστή στρατηγική τόσο στο περιεχόμενο των πολιτικών όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτές επικοινωνούνται στους πολίτες.

Έργα για την εθνική ασφάλεια

Ο υπουργός αναφέρθηκε και σε έργα που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια.

Όπως σημείωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία

Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα παρέχει πλήρη εικόνα δεδομένων από επίγειους και εναέριους σταθμούς, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παράλληλα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι εντός Ιουνίου θα προκηρυχθεί νέο καθεστώς ενίσχυσης επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία, ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου.