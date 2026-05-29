Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα στην Έκθεση ΓΕΛ – Δείτε και τις απαντήσεις

Έκθεση– Πανελλήνιες 2026: Πρεμιέρα σήμερα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις αφού εξετάστηκαν οι υποψήφιοι ΓΕΛ στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Τα θέματα της Έκθεσης ΓΕΛ κινήθηκαν γύρω από τη μοναξιά, την υπογεννητικότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη στάση ζωής των νέων.Συνολικά, τα θέματα ζητούσαν από τους μαθητές να σκεφτούν πάνω στις δυσκολίες της σύγχρονης ζωής, τη μοναξιά, τις κοινωνικές αλλαγές, αλλά και την ανάγκη για αισιοδοξία, αγωνιστικότητα και ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.

Θα ακολουθήσουν το Σάββατο με το ίδιο μάθημα οι μαθητές ΕΠΑΛ.

Η ώρα προσέλευσης και η διάρκεια εξέτασης

Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί στις 08:30.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 08:00, ενώ η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και το δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Απαραίτητο είναι επίσης στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, ενώ επιτρέπονται γόμα, ξύστρα, γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται, ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό και ρολόι χειρός, όχι όμως smartwatch.

Τι ισχύει για το τετράδιο των εξετάσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να χρησιμοποιούν με προσοχή τις σελίδες του τετραδίου που θα τους δοθεί.

Δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, καθώς οι σελίδες θεωρούνται επαρκείς για την καταγραφή των απαντήσεων.

Η χρήση πρόχειρου

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία φύλλα του τετραδίου ως πρόχειρο.

Σε αυτές τις σελίδες πρέπει να αναγράφεται καθαρά η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ», ενώ οι συγκεκριμένες σελίδες δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση.

Τι πρέπει να αποφεύγουν στο τετράδιο

Κατά την αναγραφή των ονομαστικών στοιχείων και των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου.

Δεν πρέπει επίσης να τσαλακώνουν το τετράδιο, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στη διαδικασία εξέτασης και βαθμολόγησης.

Τα αντικείμενα που απαγορεύονται

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις και διορθωτικό οποιασδήποτε μορφής.

Απαγορεύονται επίσης κινητά τηλέφωνα, άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, καθώς και υπολογιστικές μηχανές.

Τι ισχύει για τα κινητά τηλέφωνα

Η κατοχή κινητού τηλεφώνου μέσα στην αίθουσα εξέτασης απαγορεύεται, ακόμη και αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Η παράβαση αυτή αποτελεί επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού, ενώ όποιος υποψήφιος έχει μαζί του κινητό κατά την προσέλευση στο Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να το παραδώσει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής και να το παραλάβει μετά τη λήξη της εξέτασης.