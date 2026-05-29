Τραγωδία: 47χρονος υπέστη ανακοπή την ημέρα που η κόρη του έδινε πανελλήνιες
Πίνακας περιεχομένων
Μία απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Βόλο την Παρασκευή (29/5) όπου 47χρονος έχασε τη ζωή του από ανακοπή λόγω του άγχους για την κόρη του που έδινε πανελλήνιες.
Ο 47χρονος επιχειρηματίας από τον χώρο της εστίασης στη Νέα Ιωνία βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του από τον μικρό γιό του.
Το παιδί βρήκε τον πατέρα του χωρίς σφυγμό και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για την μεταφορά του στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή, όπως αναφέρουν τα gegonota.
Ο 47χρονος υπέστη έμφραγμα που προκάλεσε την ανακοπή με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο άντρας, είχε κυριευθεί από το άγχος για το παιδί του και συγκεκριμένα η κόρη του έδινε πανελλαδικές εξετάσεις και δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση.
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr