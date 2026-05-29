ΟΠΕΚΑ – Επίδομα παιδιού: Πότε θα δοθεί η τρίτη δόση και τι θα αλλάξει στην πληρωμή

Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση ή τροποποίηση έως τις 10 Ιουλίου 2026.

Επίδομα παιδιού: Από σήμερα και έως τις 10 Ιουλίου 2026, στις 18:00, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν νέα αίτηση Α21 ή να τροποποιήσουν υφιστάμενη αίτηση για το έτος 2026.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αφορά τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ και η διαδικασία γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Πού υποβάλλεται η αίτηση Α21

Οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ.

Η διαδικασία μπορεί επίσης να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21.

Η προθεσμία για τους δικαιούχους

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν νέα αίτηση ή να προχωρήσουν σε τροποποίηση υπάρχουσας έως τις 10 Ιουλίου 2026.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 18:00 της συγκεκριμένης ημέρας.

Τι ελέγχεται για τη χορήγηση του επιδόματος

Μεταξύ των προϋποθέσεων που ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ο έλεγχος αφορά τη φοίτηση από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και την επάρκεια φοίτησης.

Ποια στοιχεία πρέπει να δηλωθούν

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν υποχρεωτικά τα στοιχεία της σχολικής μονάδας του παιδιού.

Πρέπει επίσης να δηλωθούν η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Τι γίνεται αν δεν διασταυρωθούν τα στοιχεία

Εφόσον διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του μαθητή ή της μαθήτριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά.

Αν τα στοιχεία δεν διασταυρωθούν, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Πότε θεωρείται ολοκληρωμένη η αίτηση

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά.

Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Πότε πληρώνεται η τρίτη δόση

Η τρίτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026 αναμένεται να καταβληθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Η πληρωμή αφορά το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου και θα γίνει στους δικαιούχους με βάση τα νέα δεδομένα που ισχύουν για τη συγκεκριμένη καταβολή.

Τι αλλάζει στην πληρωμή

Η τρίτη δόση θα καταβληθεί με βάση τη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.

Αυτό αποτελεί αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες δόσεις, οι οποίες βασίζονταν στο φορολογικό έτος 2024.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση Ε1 του 2026 έως τις 15 Ιουλίου.

Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύουν να χάσουν προσωρινά τα χρήματα του επιδόματος, μέχρι να γίνει η σχετική προσαρμογή.