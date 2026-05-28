ΟΠΕΚΑ: Πότε κλείνουν οι αιτήσεις για τις επιχειρήσεις στα Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας

Ο ΟΠΕΚΑ παρατείνει έως και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Η παράταση δίνεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο Οργανισμός στη μεγάλη συμμετοχή των δικαιούχων, η οποία ξεπερνά τις 128.000 αιτήσεις, και να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες επιλογής στους ωφελούμενους.

Ποια προθεσμία παρατείνεται

Η νέα προθεσμία αφορά τις αιτήσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2026.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής έως και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν

Στα προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν καταλύματα, υδροθεραπευτήρια, ιαματικές πηγές, τουριστικά γραφεία και παιδικές κατασκηνώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης βιβλιοπωλεία, εκδοτικοί οίκοι και θέατρα, ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν.

Πώς γίνεται η υποβολή των αιτήσεων

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές εφαρμογές για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, το εκδρομικό πρόγραμμα, το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων.

Για το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου προβλέπεται και η χρήση των κατάλληλων εντύπων.

Πότε θα υλοποιηθούν τα προγράμματα

Τα φετινά προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα από τις 10 Ιουνίου 2026.

Η διάρκεια εφαρμογής τους θα φτάσει έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027, δίνοντας στους δικαιούχους χρονικό περιθώριο αξιοποίησης των παροχών.

Τι ισχύει για την επόμενη περίοδο

Η έναρξη λειτουργίας των προγραμμάτων της επόμενης περιόδου, δηλαδή του κύκλου 2027-2028, θα γίνει νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα περίοδος θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027.

Η προθεσμία για τους δικαιούχους

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, 25 Μαΐου 2026, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους δικαιούχους των προγραμμάτων ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει η κλήρωση των δικαιούχων, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Πού απευθύνονται οι επιχειρήσεις

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τον ΟΠΕΚΑ.

Η επικοινωνία γίνεται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].