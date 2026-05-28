Πανελλήνιες 2026: Ολοήμερη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψήφιους την περίοδο των Πανελλαδικών – Τι είναι το «Connected Parents» που έρχεται

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε μιλώντας στον ΑΝΤ1, στην ανάγκη αποφόρτισης των υποψηφίων των Πανελλαδικών, ανακοίνωσε τη γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη και το πρόγραμμα «Connected Parents» από τον Σεπτέμβριο.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν μια απαιτητική περίοδο για τους μαθητές, με τη Σοφία Ζαχαράκη να δίνει έμφαση στην ανάγκη αποφόρτισης και ουσιαστικής στήριξης των υποψηφίων.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τόνισε ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν ορίζεται από μία επίδοση, ενώ αναφέρθηκε στη γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη και στο πρόγραμμα «Connected Parents» που ξεκινά από τον Σεπτέμβριο.

Η ανάγκη αποφόρτισης των μαθητών

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε εκτενώς στην πίεση που βιώνουν οι υποψήφιοι ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια απαιτητική περίοδο, καθώς οι μαθητές γνωρίζουν ότι ολοκληρώνεται ένας μεγάλος δρόμος και έχουν την αγωνία τους.

«Η αξία δεν ορίζεται από μία επίδοση»

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν μπορεί να καθορίζεται από μία επίδοση ή από έναν βαθμό.

Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή οι ενήλικες πρέπει να ακούν τα παιδιά και κυρίως να σέβονται τη συναισθηματική φόρτιση και τη δυσκολία της περιόδου.

Η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 1550

Η κ. Ζαχαράκη ανακοίνωσε τη λειτουργία της γραμμής 1550, η οποία στελεχώνεται από ψυχολόγους των ΚΕΔΑΣΥ.

Η γραμμή παρέχει υποστήριξη σε μαθητές ενόψει των εξετάσεων, με ώρες λειτουργίας από το πρωί έως το απόγευμα.

Η συνεργασία με το 10306

Μετά τη λειτουργία της γραμμής 1550, κινητοποιείται το 10306 του Υπουργείου Υγείας.

Η υπουργός χαρακτήρισε τη συνεργασία αυτή μια σημαντική σύμπλευση για τα παιδιά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ανώνυμο τηλεφώνημα για προβληματισμούς ή για την πίεση που μπορεί να αισθάνεται ένας μαθητής.

Το πρόγραμμα «Connected Parents»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ρόλο των γονέων, με την υπουργό να αναγνωρίζει ότι συχνά μπορούν να γίνουν παράγοντες άγχους.

Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι από τον Σεπτέμβριο ξεκινά το πρόγραμμα «Connected Parents», μια πλατφόρμα στήριξης για γονείς.

Τι θα προσφέρει η νέα πλατφόρμα

Το πρόγραμμα θα παρέχει στους γονείς ψυχολογική υποστήριξη τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με την υπουργό, θα υπάρχουν απαντήσεις από ειδικούς ψυχικής υγείας για καθημερινά ζητήματα, εξαρτήσεις, θέματα ανατροφής, ενδοσχολικής βίας και τη δυναμική μέσα στις σχέσεις.

Η προσωπική αναφορά της υπουργού

Κλείνοντας, η Σοφία Ζαχαράκη μοιράστηκε μια προσωπική ιστορία από τα μαθητικά της χρόνια.

Όπως είπε, βλέποντας τον παλιό της έλεγχο διαπίστωσε ότι είχε γράψει 14 και 15 σε Φυσική, Χημεία και Μαθηματικά, κάτι που, όπως τόνισε, δεν όρισε ούτε την πορεία της ούτε την αξία της ως ανθρώπου.

«Όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί»

Η υπουργός ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες επιδόσεις την έκαναν να προσπαθήσει περισσότερο.

Ευχήθηκε οι μαθητές τις επόμενες ημέρες να βάλουν τα δυνατά τους και να αποδώσουν την προσπάθεια που έκαναν, σημειώνοντας ότι από εκεί και πέρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί.