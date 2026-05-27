Πανελλήνιες 2026: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις σε Λατινικά, Οικονομία, Χημεία

Η διαδικασία των εξετάσεων ξεκινά στις 8:30, ωστόσο οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες το αργότερο μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια κάθε εξέτασης έχει οριστεί στις 3 ώρες, στοιχείο που καθιστά σημαντική τη σωστή διαχείριση του χρόνου από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Την Παρασκευή 29/5 ξεκινούν οι Πανελλήνιες 2026 με τα ΓΕΛ. Το iPaidia.gr με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές, δημοσιεύει προτεινόμενα θέματα και τις απαντήσεις τους, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Αξία.

6ο Κριτήριο Λατινικών Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Εκφωνήσεις

6ο Κριτήριο Λατινικών Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Απαντήσεις

6ο Κριτήριο Οικονομίας Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Εκφωνήσεις

6ο Κριτήριο Οικονομίας Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Απαντήσεις

6ο Κριτήριο Χημείας Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Εκφωνήσεις

6ο Κριτήριο Χημείας Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Απαντήσεις

Η πρώτη εξέταση για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Η αρχή για τους υποψηφίους των ΓΕΛ θα γίνει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας. Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Πανελλήνιες 2026 – Έκθεση: Προτεινόμενα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Για την ομαλή συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, καθώς και το δελτίο εξεταζομένου των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Απαραίτητα είναι επίσης τα στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, καθώς οι απαντήσεις δεν επιτρέπεται να γραφούν με μολύβι, εκτός αν αυτό προβλέπεται από τις οδηγίες των θεμάτων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν γόμα και ξύστρα, γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα όπου αυτά χρειάζονται, ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό, καθώς και ρολόι χειρός. Δεν επιτρέπεται, ωστόσο, η χρήση έξυπνου ρολογιού, ενώ απαγορεύονται βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό οποιασδήποτε μορφής, κινητά τηλέφωνα, μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, όπως και υπολογιστικές μηχανές.

Η προετοιμασία των υποψηφίων δεν περιορίζεται στη μελέτη της χρονιάς, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν τις ημέρες και τις ώρες πριν από κάθε μάθημα. Κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλό είναι να μην εγκλωβίζονται για πολλή ώρα σε δύσκολα θέματα, να αποφεύγουν συζητήσεις που δεν βοηθούν πριν από την εξέταση, να διαβάζουν με προσοχή κάθε εκφώνηση και να ξεκινούν από τα ευκολότερα ζητήματα, ώστε να περιορίζεται το άγχος και να αξιοποιείται καλύτερα ο διαθέσιμος χρόνος.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην εικόνα του γραπτού. Η καθαρή διατύπωση και η προσεγμένη παρουσίαση μπορούν να συμβάλουν θετικά, καθώς ένα οργανωμένο γραπτό διευκολύνει την ανάγνωση και δημιουργεί καλύτερη εντύπωση.

Το πρόγραμμα των ΓΕΛ μέχρι την ολοκλήρωση των μαθημάτων

Μετά την εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα συνεχίσουν την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα Αρχαία Ελληνικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, τα Μαθηματικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής και τη Βιολογία για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου ακολουθούν τα Λατινικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, η Χημεία για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και η Πληροφορική για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Η εξέταση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για τα ΓΕΛ θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, με την Ιστορία για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, τη Φυσική για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Οικονομία για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Οι ημερομηνίες για ΕΠΑΛ, ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, το πρόγραμμα αρχίζει το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με τα Νέα Ελληνικά. Η συνέχεια έχει οριστεί για τη 2α Ιουνίου, με την εξέταση στα Μαθηματικά, δηλαδή στην Άλγεβρα.

Από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Παράλληλα, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026.

Για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και της Πρακτικής Δοκιμασίας έχει προγραμματιστεί από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Τι ισχύει για τις εξετάσεις σε λύκεια και γυμνάσια

Το τέλος των απολυτήριων εξετάσεων, γνωστών και ως ενδοσχολικών, για τους μαθητές της Γ’ λυκείου έχει οριστεί για την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2025. Η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων είναι η ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, δύο ημέρες πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Για την Α’ και Β’ λυκείου, οι προαγωγικές εξετάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 12 Ιουνίου 2025. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Στα γυμνάσια, η λήξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

