Εκπαιδευτικοί γονείς σε αβεβαιότητα για τις άδειες ανατροφής τέκνου: Γιατί επανέρχεται στη Βουλή

Πίνακας περιεχομένων

Με νέα επίκαιρη ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΙΚΗΣ Σπυρίδων Τσιρώνης επαναφέρει το ζήτημα της άδειας άνευ αποδοχών λόγω ανατροφής τέκνου για τους εκπαιδευτικούς, καταγγέλλοντας διαρκή καθυστέρηση και αθέτηση δεσμεύσεων από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ.

Όπως επισημαίνεται, ήδη από τον Απρίλιο του 2025 το Υπουργείο είχε αναγνωρίσει εγγράφως ότι δεν προκύπτει υποχρεωτική λήξη της συγκεκριμένης άδειας με το τέλος του σχολικού έτους και είχε προαναγγείλει σχετική εγκύκλιο. Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Υφυπουργού Παιδείας, Κωνσταντίνου Βλάση, τόσο τον Μάιο του 2025 όσο και τον Φεβρουάριο του 2026, καμία νομοθετική παρέμβαση δεν έχει υλοποιηθεί.

Άδειες εκπαιδευτικών: Αναλυτικά οι κατηγορίες και τι προβλέπει η νομοθεσία

Η ΝΙΚΗ υπογραμμίζει ότι εκατοντάδες εκπαιδευτικοί γονείς παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας, την ώρα που σειρά δικαστικών αποφάσεων έχει ήδη δικαιώσει τους ενδιαφερόμενους, κάνοντας λόγο για καθυστέρηση και εμπαιγμό από πλευράς Υπουργείου.

Ο κ. Τσιρώνης ζητά σαφείς απαντήσεις για το πότε και με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί η δέσμευση του ΥΠΑΙΘΑ, ώστε να πάψει η υποχρεωτική σύνδεση της άδειας ανατροφής τέκνου με τη λήξη του σχολικού έτους και να αποκατασταθεί η ισονομία απέναντι στους εκπαιδευτικούς γονείς.

Άδεια ανατροφής τέκνου: Τι αλλάζει για τους εκπαιδευτικούς