Ποιοί εκπαιδευτικοί θα πάρουν επίδομα 200 ευρώ

Ο δήμαρχος Νισύρου ξεκαθάρισε ότι το επίδομα δεν αποτελεί δάνειο ούτε ευκαιριακή παροχή. Αντίθετα, το παρουσίασε ως θεσμική δέσμευση του Δήμου προς τους εκπαιδευτικούς.

Όπως είπε, η δέσμευση αυτή θα συνεχιστεί. Η επιλογή αυτή αποτυπώνει την πρόθεση της δημοτικής αρχής να στηρίξει σταθερά τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί και συμβάλλουν στο μέλλον των παιδιών της ακριτικής Ελλάδας.

Η Νίσυρος στηρίζει έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί, με επίδομα στέγασης και σίτισης ύψους 200 ευρώ τον μήνα. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Χριστοφής Κορωναίος, μιλώντας στα «ΝΕΑ», η ενίσχυση αφορά 13 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Το μέτρο καλύπτει το διάστημα από τον Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο, ωστόσο η δημοτική αρχή προχωρά ένα βήμα παραπέρα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, από την επόμενη σχολική χρονιά το επίδομα θα καταβάλλεται από τον Σεπτέμβριο, αποκτώντας πλέον μόνιμο χαρακτήρα.

Ποιους αφορά η οικονομική ενίσχυση

Το επίδομα στέγασης και σίτισης αφορά 13 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στη Νίσυρο. Πρόκειται για ανθρώπους που εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα για να στηρίξουν την εκπαίδευση στην ακριτική Ελλάδα.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 200 ευρώ μηνιαίως. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος Νισύρου επιχειρεί να αναγνωρίσει έμπρακτα τη συμβολή των εκπαιδευτικών στη διατήρηση της σχολικής ζωής στο νησί.

Για ποιο διάστημα καταβάλλεται το επίδομα

Η καταβολή αφορά το διάστημα από τον Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο. Το ποσό προορίζεται για την κάλυψη αναγκών στέγασης και σίτισης των εκπαιδευτικών.

Η απόφαση της δημοτικής αρχής δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή προσωρινή παροχή. Όπως ανακοινώθηκε, το μέτρο θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά, με διευρυμένο χρονικό σημείο έναρξης.

Τι αλλάζει από την επόμενη σχολική χρονιά

Ο δήμαρχος Νισύρου προανήγγειλε ότι από την επόμενη σχολική χρονιά το επίδομα θα καταβάλλεται στους εκπαιδευτικούς από τον Σεπτέμβριο. Έτσι, η στήριξη θα ξεκινά από την πρώτη ημέρα παρουσίας τους στο νησί.

Η αλλαγή αυτή συνδέεται με τη βιωσιμότητα του μέτρου. Ο Δήμος Νισύρου δίνει μόνιμο χαρακτήρα στην οικονομική ενίσχυση, ώστε οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν ότι θα έχουν σταθερή υποστήριξη.

Η δήλωση του δημάρχου Νισύρου

Ο Χριστοφής Κορωναίος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως υλοποίηση μιας ηθικής δέσμευσης. Όπως ανέφερε, οι άνθρωποι που επιλέγουν να υπηρετήσουν την παιδεία στην ακριτική νησιωτική Νίσυρο δεν θα είναι μόνοι ούτε αβοήθητοι.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι ο Δήμος στηρίζει έμπρακτα εκείνους που καθημερινά κρατούν ζωντανά τα σχολεία του νησιού. Με τη δήλωση αυτή συνέδεσε την οικονομική ενίσχυση με τη λειτουργία της εκπαίδευσης στην τοπική κοινωνία.

