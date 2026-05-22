Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης και του Capital University της Αιγύπτου

Πίνακας περιεχομένων

Παρουσία της Σοφίας Ζαχαράκη υπογράφηκε στο Κάιρο, μνημόνιο συνεργασίας, μεταξύ του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης και του Capital University της Αιγύπτου - Προβλέπει κοινό αγγλόφωνο προπτυχιακό με ένα εξάμηνο σπουδών στην Κομοτηνή - Συνάντηση της Υπουργού και με τον Αιγύπτιο ομόλογό της

Με τη συνδρομή και παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, υπογράφηκε την Τρίτη στο Κάιρο ειδικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και του Capital University (πρώην Helwan University), ενός από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα δημόσια πανεπιστήμια της Αφρικής ανοίγοντας τον δρόμο για την ίδρυση και λειτουργία Παραρτήματος του ΔΠΘ στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει τη δημιουργία κοινού αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Διδασκαλία Φυσικής Αγωγής. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται στο Κάιρο και στην Κομοτηνή, μέσω της συνεργασίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ με τη Σχολή Φυσικής Αγωγής του Capital University.

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο πανεπιστημίων αποτελεί αφετηρία για ευρύτερες ακαδημαϊκές συνέργειες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. «Το αγγλόφωνο τετραετές πρόγραμμα, που απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές από τον αραβικό κόσμο, αποτελεί μία ακόμη γέφυρα εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Προβλέπει συμμετοχή ακαδημαϊκού προσωπικού του ΔΠΘ τόσο με φυσική παρουσία όσο και εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στην Κομοτηνή» σημείωσε η Υπουργός.

Το ειδικό μνημόνιο υπογράφηκε από τον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή Φώτη Μάρη,και τον Πρόεδρο του Capital University, Καθηγητή El-Sayed Ibrahim Kandil, παρουσία της Αντιπρύτανη του ΔΠΘ Μαρίας Γρηγορίου, του Αντιπροέδρου του Capital University, Καθηγητή Δρ. Hosam Refai και της Διευθύντριας Διεθνών Σχέσεων, Δρ. Esraa Daoud, στην κατοικία του Πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο, κ. Νικόλαου Παπαγεωργίου. Στην επιτάχυνση των διαδικασιών συνετέλεσε αποφασιστικά η διμερής συνάντηση που είχε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης η Υπουργός Παιδείας με τον Αιγύπτιο ομόλογό της.

Ο Πρόεδρος του Capital University, Kαθηγητής κ. Kandil, ευχαρίστησε θερμά την Υπουργό για τη στήριξη που παρείχε από την πρώτη στιγμή στην προσπάθεια συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων, σημειώνοντας ότι η υλοποίηση της πρωτοβουλίας επιβεβαιώνει τη δέσμευση που είχε αναλάβει η ελληνική πλευρά, ήδη από τους προηγούμενους μήνες. Όπως ανέφερε, οι σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου βρίσκονται σήμερα στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών και η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του νέου πλαισίου στρατηγικής σύμπραξης που αναπτύσσεται ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο κ. Kandil υπογράμμισε ότι το Capital University επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη διεθνών ακαδημαϊκών συνεργασιών και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ίδρυση και λειτουργία του Παραρτήματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα αποτελέσει πρότυπο διεθνούς πανεπιστημιακής συνεργασίας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η αιγυπτιακή πλευρά πρόκειται να παραχωρήσει τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία του Παραρτήματος.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Kαθηγητής Φώτης Μάρης, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την σημαντική πρόοδο που έχει καταγραφεί στη συνεργασία μεταξύ των δύο δημοσίων ΑΕΙ και ευχαρίστησε θερμά τόσο την Υπουργό όσο και τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο για τη διαρκή και ουσιαστική υποστήριξή τους. Όπως τόνισε, η παρουσία της Υπουργού στο Κάιρο αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής σημασίας που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στη διεθνοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Ο κ. Μάρης επεσήμανε ότι, η ισχυρή στήριξη της ελληνικής πολιτείας κατά τα τελευταία δυόμισι χρόνια υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την πρόοδο του εγχειρήματος με αποτέλεσμα το πρώτο βήμα για την ίδρυση του, η λειτουργία του κοινού προπτυχιακού προγράμματος Διδασκαλία Φυσικής Αγωγής να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία της υλοποίησής του. Παράλληλα, ανέφερε ότι, έχει ήδη εκπονηθεί ο προγραμματισμός των βασικών ενεργειών για την Ίδρυση του Παραρτήματος στο Κάιρο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, ο προγραμματισμός κοινών προγραμμάτων σπουδών σε όλους τους κύκλους εκπαίδευσης —προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο— σε τομείς υψηλής ακαδημαϊκής και αναπτυξιακής σημασίας, όπως οι οικονομικές και γεωπονικές επιστήμες, η ενέργεια, η πληροφορική και οι επιστήμες υγείας.

Κατά τη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομολογό της – προηγήθηκε της υπογραφής – η Σοφία Ζαχαράκη συζήτησε εκτενώς με Dr. Abdelaziz Konsowa, τις προοπτικές περαιτέρω ακαδημαϊκών συνεργασιών ανάμεσα σε ελληνικά και αιγυπτιακά πανεπιστήμια, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής και άλλων ελληνικών ιδρυμάτων.

Παράλληλα, παρουσίασε τον εθνικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, δίκαιο και αξιόπιστο σύστημα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως υπογράμμισε η Υπουργός, «η μεγάλη πρόκληση για όλες τις χώρες σήμερα δεν είναι μόνο να δίνουν περισσότερη γνώση, αλλά να δίνουν γνώση που μπορεί να μετατραπεί σε καινοτομία, κινητικότητα και προοπτική για τους νέους ανθρώπους».

Η συζήτηση επεκτάθηκε επίσης στις διεθνείς εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση, στη σημασία της εφαρμοσμένης έρευνας, στις νέες δεξιότητες, στην τεχνητή νοημοσύνη και στις πολιτικές που συνδέουν τα πανεπιστήμια με την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη.

Η Υπουργός απηύθυνε πρόσκληση στον Dr. Konsowa να επισκεφθεί την Ελλάδα, προκειμένου να γνωρίσει από κοντά το ελληνικό οικοσύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, καθώς και σημαντικές αναπτυξιακές υποδομές και πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Μετά τη συνάντηση, η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Η Ελλάδα και η Αίγυπτος δεν συνδέονται μόνο με την ιστορία τους. Συνδέονται όλο και περισσότερο με το μέλλον τους. Με πανεπιστήμια που ανοίγονται στον κόσμο. Με νέους ανθρώπους που αναζητούν ευκαιρίες, γνώση και κινητικότητα. Με έρευνα και καινοτομία που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή. Η εκπαίδευση γίνεται σήμερα μία από τις πιο ισχυρές γέφυρες συνεργασίας στη Μεσόγειο. Και αυτή τη γέφυρα θέλουμε να τη δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο».