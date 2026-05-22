Προσωπικός Βοηθός: Πώς θα στηριχθούν οι ωφελούμενοι στο σπίτι και εκτός σπιτιού

Προσωπικός Βοηθός: σε φάση καθολικής εφαρμογής περνά τον Ιούνιο το πρόγραμμα για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, με συνολική δημόσια δαπάνη 34.822.760 ευρώ.

Η χρηματοδότηση αφορά τις υποστηρικτικές δράσεις και τις δράσεις υλοποίησης του προγράμματος, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος

Από το ποσό αυτό, περίπου 30 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην παροχή της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού σε ορίζοντα τριετίας.

Η ετήσια χρηματοδότηση για την παροχή της υπηρεσίας διαμορφώνεται στα 10 εκατ. ευρώ.

Οι υποστηρικτικές δράσεις

Περίπου 5 εκατ. ευρώ αφορούν τις αναγκαίες υποστηρικτικές δράσεις για την εφαρμογή του προγράμματος.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία, την οργάνωση και την υποστήριξη της υπηρεσίας.

Ποιοι είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι

Σύμφωνα με την κοινή πρόσκληση των αρμόδιων υπουργείων, δυνητικοί δικαιούχοι είναι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η συνέχεια μετά την πιλοτική εφαρμογή

Η νέα πρόσκληση διασφαλίζει τη συνέχεια του προγράμματος μετά την πιλοτική εφαρμογή του.

Η πιλοτική φάση είχε χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με τη νέα χρηματοδότηση, το πρόγραμμα υποστηρίζεται ώστε να περάσει στο επόμενο στάδιο υλοποίησης.

Τι προβλέπει η υπηρεσία

Η υπηρεσία προβλέπει την υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του.

Η επιλογή μπορεί να γίνει και από τον εκπρόσωπο του ατόμου, όπως γονέα ή δικαστικό συμπαραστάτη.

Ο Προσωπικός Βοηθός μπορεί να παρέχει υποστήριξη τόσο μέσα στο σπίτι όσο και έξω από αυτό.

Υποστήριξη με βάση τις ανάγκες του ωφελούμενου

Η υποστήριξη παρέχεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του ίδιου του ατόμου με αναπηρία.

Προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες, στις συνθήκες ζωής, στις επιλογές και στην εργασιακή κατάσταση του ωφελούμενου.

Στόχος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας του ατόμου και της ουσιαστικής συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή.

Πώς μπορεί να παρέχεται η υπηρεσία

Η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού μπορεί να παρέχεται είτε απευθείας είτε μέσω τρίτου παρόχου.

Η παροχή γίνεται σύμφωνα με το πλαίσιο του προγράμματος και τις προβλέψεις που το συνοδεύουν.

Το πληροφοριακό σύστημα και η εκπαίδευση

Στο σκέλος των υποστηρικτικών δράσεων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει τη λειτουργία του προγράμματος.

Προβλέπονται επίσης ο επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού και η αναβάθμιση της πλατφόρμας εκπαίδευσης Προσωπικών Βοηθών.

Στις δράσεις εντάσσεται και η εκπαίδευση τόσο των Προσωπικών Βοηθών όσο και των ωφελουμένων.

Επιτροπές, υποστήριξη και ενημέρωση

Η εφαρμογή του προγράμματος περιλαμβάνει τη λειτουργία ειδικών επιτροπών αξιολόγησης.

Προβλέπεται ακόμη η λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, καθώς και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.

Στις δράσεις περιλαμβάνονται και ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα.