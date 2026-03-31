Επιδότηση – μαμούθ για ανακαίνιση σπιτιών: Οι δικαιούχοι

Πίνακας περιεχομένων

Νέοι πόροι 2,13 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ κατευθύνονται σε κρίσιμους τομείς, με αιχμή τη στέγαση και πρόγραμμα ανακαινίσεων έως 95%.

To ΕΣΠΑ 2021-2027 φέρνει σημαντικές αλλαγές στη χρηματοδότηση κρίσιμων τομέων, καθώς ολοκληρώθηκε η ενδιάμεση αναθεώρηση των Προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ελλάδα να εξασφαλίζει ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δυνατότητα αντιμετώπισης σύγχρονων προκλήσεων, με έμφαση στη στέγαση, την ενέργεια και την τεχνολογία.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, προκύπτουν επιπλέον δημοσιονομικά και διαχειριστικά οφέλη, ενώ παράλληλα δίνεται ώθηση σε νέες δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αξιοποίηση των πόρων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών.

Πώς κατανέμονται τα 2,13 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ

Από το συνολικό ποσό που εξασφαλίστηκε, τα 1,91 δισ. ευρώ κατευθύνονται σε νέες στρατηγικές προτεραιότητες, ενώ 224 εκατ. ευρώ ενισχύουν ήδη υφιστάμενες δράσεις. Η κατανομή αυτή αποτυπώνει τη στόχευση της χώρας να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Οι πόροι εστιάζουν σε τομείς όπως η προσιτή στέγαση, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η ενίσχυση της τεχνολογίας, η άμυνα και η ασφάλεια, καθώς και η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, συνθέτοντας ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων.

Τα οφέλη από την αναθεώρηση των προγραμμάτων

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συνοδεύεται από σημαντικές διευκολύνσεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών έως το 2030, γεγονός που δίνει περισσότερο χρόνο για την απορρόφηση των κονδυλίων.

Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετων προκαταβολών ύψους 650 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 450 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εισρεύσει στη χώρα, ενισχύοντας άμεσα τη ρευστότητα και την υλοποίηση έργων.

Επίκεντρο η στέγαση και οι ανακαινίσεις κατοικιών

Ξεχωριστή θέση στο νέο πλαίσιο καταλαμβάνει η στέγαση, με τη δέσμευση 500 εκατ. ευρώ για πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών. Η δράση αφορά τόσο «κλειστά» όσο και «ανοικτά» παλαιά σπίτια, με στόχο την αύξηση της διαθέσιμης κατοικίας.

Η χρηματοδότηση προβλέπει επιδότηση που ξεκινά από 70% και φτάνει έως και 95%, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων τους.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της επιδότησης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, τα οποία δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για αξιοποίηση της περιουσίας τους. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Υψηλότερα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, νέους ηλικίας 25 έως 35 ετών, καθώς και για ακίνητα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Η σημασία της ανακατεύθυνσης των πόρων

Η ανακατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων αντανακλά την προσπάθεια προσαρμογής στις νέες συνθήκες και ανάγκες, με έμφαση σε ζητήματα όπως το στεγαστικό πρόβλημα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της χώρας να αξιοποιεί πλήρως τους διαθέσιμους πόρους, χωρίς απώλειες, ενώ δημιουργεί προϋποθέσεις για την υλοποίηση παρεμβάσεων με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία.

Με πληροφορίες από Τα Νέα