«Εξοικονομώ»: Έρχεται νέο πρόγραμμα επιδότησης ανακαίνισης παλαιών κατοικιών

Πίνακας περιεχομένων

Πάνω από 340.000 νοικοκυριά αναμένεται να ωφεληθούν από τα νέα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης που προωθούνται μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Εξοικονομώ και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης βρίσκονται στο επίκεντρο των νέων δράσεων που προωθούνται μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, με στόχο την ένταξη περισσότερων από 340.000 νοικοκυριών το επόμενο διάστημα. Πρόκειται για σημαντική διεύρυνση σε σχέση με τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, στα οποία είχαν ενταχθεί 232.000 νοικοκυριά.

Οι σχετικές πρωτοβουλίες παρουσιάστηκαν πρόσφατα από κυβερνητικά στελέχη και αναμένεται να ενεργοποιηθούν τους επόμενους μήνες, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σηματοδοτώντας ένα νέο κύμα παρεμβάσεων στην ενεργειακή πολιτική για ακίνητα όπως κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις.

Νέα δεδομένα για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Η εμπειρία από τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης δείχνει ότι ήδη 102.000 κατοικίες έχουν ενταχθεί σε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, με επιδοτήσεις που φτάνουν τα 1,35 δισ. ευρώ και συνολικές επενδύσεις άνω των 1,6 δισ. ευρώ στην αγορά.

Στο νέο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου προβλέπεται η ένταξη επιπλέον 62.000 νοικοκυριών, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιδότησης που ξεπερνούν το 80%. Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να εντείνει τη ζήτηση για ενεργειακές παρεμβάσεις και να ενισχύσει τη σχετική αγορά.

Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εξοπλισμό και υποδομές

Σημαντική είναι και η επέκταση των δράσεων για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων. Μέχρι σήμερα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, 130.000 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί από τέτοιες παρεμβάσεις.

Με τα νέα προγράμματα, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 170.000 επιπλέον νοικοκυριά θα ενισχυθούν για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, ενώ άλλα 110.000 θα λάβουν στήριξη για ηλιακούς θερμοσίφωνες. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική μείωσης του ενεργειακού κόστους.

Στήριξη και για πολύ μικρές επιχειρήσεις

Η ενεργειακή αναβάθμιση δεν περιορίζεται μόνο στα νοικοκυριά, καθώς προβλέπεται η ενίσχυση και περίπου 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η στόχευση αφορά κυρίως κλάδους με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας.

Η συνέχιση των σχετικών δράσεων αποτελεί εξέλιξη προηγούμενων προγραμμάτων, όπως το «Αλλάζω Συσκευή για επιχειρήσεις», διευρύνοντας την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και στον επιχειρηματικό τομέα.

Νέοι τρόποι χρηματοδότησης για τους πολίτες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το νέο μοντέλο χρηματοδότησης, καθώς ο πάροχος ενέργειας αναλαμβάνει το αρχικό κόστος των παρεμβάσεων.

Ο πολίτης αποπληρώνει την επένδυση σταδιακά μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση σε ενεργειακές αναβαθμίσεις χωρίς άμεση οικονομική επιβάρυνση.

Νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση κατοικιών

Παράλληλα, σχεδιάζεται νέο πρόγραμμα επιδότησης ανακαίνισης παλαιών κατοικιών, το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί τον Μάιο. Το πρόγραμμα θα καλύπτει έως και το 90% των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Η συμμετοχή θα συνδέεται με την υποχρέωση χρήσης του ακινήτου ως κύρια κατοικία ή τη μακροχρόνια μίσθωσή του, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια: έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια (με προσαυξήσεις ανά παιδί), 25.000 ευρώ για άγαμους και 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαυξήσεις.

Τα προγράμματα που ήδη «τρέχουν»

Την ίδια στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη δύο προγράμματα που αφορούν την αναβάθμιση κατοικιών. Το «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» παρέχει άτοκα δάνεια από 5.000 έως 25.000 ευρώ, χωρίς εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια, για παρεμβάσεις όπως θερμομόνωση, ενεργειακά κουφώματα και εγκατάσταση εξοπλισμού.

Η προθεσμία για τη σύναψη δανειακής σύμβασης έχει οριστεί έως τις 30 Ιουνίου 2026, δίνοντας περιθώριο σε ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης.

Παράλληλα, το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κενών κατοικιών και στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς για μακροχρόνια μίσθωση. Προβλέπει επιδότηση έως 13.500 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης, καλύπτοντας το 60% των σχετικών δαπανών και φτάνοντας έως τις 8.100 ευρώ.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει ότι το ακίνητο θα μισθωθεί για τουλάχιστον τρία χρόνια και ότι παρέμενε κενό την προηγούμενη τριετία, ενώ τίθεται και όριο επιφάνειας έως 100 τετραγωνικά μέτρα.