Αγορά ακινήτων: Εκρηκτική άνοδος σε τιμές και ενοίκια – Οι περιοχές που ξεχωρίζουν

Ανοδικά κινούνται οι τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικιών το 2026, με αυξήσεις έως 10,9% και αποδόσεις που φτάνουν το 12,5% σε επιλεγμένες περιοχές.

Ανοδική παραμένει η πορεία της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη τιμών του Spitogatos (SPI) να καταγράφουν σημαντική αύξηση τόσο στις τιμές πώλησης όσο και στις τιμές ενοικίασης κατοικιών. Η εικόνα που διαμορφώνεται για το Α’ τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία και τον δείκτη τιμών της spitogatos αποτυπώνει μια αγορά που συνεχίζει να κινείται δυναμικά, με έντονες διαφοροποιήσεις ανά περιοχή.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η άνοδος των τιμών δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτελεί συνέχεια μιας πολυετούς ανοδικής τάσης που ξεκίνησε μετά το 2017, επηρεάζοντας πλέον το σύνολο της επικράτειας. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε επιλεγμένες περιοχές της περιφέρειας.

Ισχυρή άνοδος στις τιμές πώλησης κατοικιών

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το Α’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το 2025, οι τιμές πώλησης κατοικιών παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Στην Αττική καταγράφεται άνοδος της τάξης του 6,5%, στη Θεσσαλονίκη 9,7%, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα η αύξηση φτάνει το 10,9%, αποτυπώνοντας τη διεύρυνση της ανόδου πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η πορεία αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή ενίσχυση της ζήτησης για κατοικίες, η οποία συνεχίζει να υπερβαίνει την προσφορά, οδηγώντας σε περαιτέρω ανατιμήσεις σε όλη τη χώρα.

Τιμές ανά τετραγωνικό: Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο παρουσιάζουν αυξητική τάση σε όλες τις βασικές περιοχές. Στο κέντρο της Αθήνας, η τιμή από 2.317 ευρώ ανά τ.μ. το 2025 διαμορφώθηκε στα 2.500 ευρώ το 2026, σημειώνοντας αύξηση 7,9%.

Στα βόρεια προάστια, οι τιμές έφτασαν τα 3.500 ευρώ ανά τ.μ. από 3.222 ευρώ, με αύξηση 8,6%, ενώ στα δυτικά προάστια η άνοδος ήταν ακόμη πιο έντονη, φτάνοντας το 9,7%. Αντίθετα, στα νότια προάστια, όπου οι τιμές είναι ήδη υψηλές, η αύξηση περιορίστηκε στο 4,2%, με το κόστος να διαμορφώνεται στα 4.167 ευρώ ανά τ.μ.

Στη Θεσσαλονίκη, η αύξηση είναι επίσης εμφανής, με τον δήμο να καταγράφει τιμή 2.667 ευρώ ανά τ.μ. και άνοδο 4,2%, ενώ στους περιφερειακούς δήμους σημειώνεται ισχυρότερη αύξηση 14,3%, γεγονός που δείχνει μετατόπιση της ζήτησης προς πιο προσιτές περιοχές.

Συνεχίζεται η ανοδική τάση σε πωλήσεις και ενοικιάσεις

Η μακροχρόνια εικόνα της αγοράς, όπως αποτυπώνεται στα γραφήματα του δείκτη SPI, δείχνει καθαρά τη μεταστροφή μετά το 2017. Από τα χαμηλά επίπεδα της περιόδου 2015–2017, οι τιμές έχουν ακολουθήσει σταθερή ανοδική πορεία μέχρι και το 2026.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στις ενοικιάσεις, όπου η άνοδος των τιμών είναι συνεχής τα τελευταία χρόνια, με την καμπύλη να καταγράφει νέα υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας την έντονη πίεση στην αγορά κατοικίας.

Αποδόσεις ενοικίασης: Πού συμφέρει η επένδυση

Η ενδεικτική μικτή απόδοση ενοικίασης παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Στην Αττική, το κέντρο της Αθήνας εμφανίζει απόδοση 5,72%, ενώ ο Πειραιάς διαμορφώνεται στο 4,76%. Αντίθετα, περιοχές υψηλής αξίας όπως η Γλυφάδα καταγράφουν χαμηλότερη απόδοση, στο 3,46%.

Στη Θεσσαλονίκη, το κέντρο προσφέρει απόδοση 4,67%, με περιοχές όπως η Θέρμη να φτάνουν το 4,51%, ενώ η Καλαμαριά κινείται χαμηλότερα στο 3,68%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπόλοιπη Ελλάδα, όπου οι αποδόσεις είναι σημαντικά υψηλότερες. Η Πάτρα φτάνει το 6,51%, η Λάρισα το 6,31% και ο Βόλος το 6,00%, ενώ η Κασσάνδρα ξεχωρίζει με εντυπωσιακή απόδοση 12,51%, υποδηλώνοντας αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον σε τουριστικές περιοχές.

Χάρτης τιμών: Μεγάλες διαφοροποιήσεις σε όλη τη χώρα

Ο γεωγραφικός χάρτης τιμών αναδεικνύει έντονες ανισότητες μεταξύ των περιοχών. Οι υψηλότερες τιμές συγκεντρώνονται κυρίως στην Αττική, σε τουριστικές περιοχές και σε συγκεκριμένα αστικά κέντρα, ενώ χαμηλότερες τιμές καταγράφονται σε περιοχές της ενδοχώρας.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα δεν είναι ενιαία, αλλά χαρακτηρίζεται από έντονες τοπικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τις τιμές όσο και τις επενδυτικές αποδόσεις.

Αγορά σε φάση ωρίμανσης αλλά με ανοδική δυναμική

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά ακινήτων βρίσκεται πλέον σε φάση ωρίμανσης, διατηρώντας ωστόσο έντονη ανοδική δυναμική. Η συνεχής αύξηση των τιμών, σε συνδυασμό με τις διαφοροποιήσεις στις αποδόσεις, δημιουργεί ένα σύνθετο περιβάλλον για αγοραστές και επενδυτές.

Η εξέλιξη των επόμενων μηνών θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση, τα επιτόκια και τη διαθεσιμότητα ακινήτων, ωστόσο τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι η αγορά κατοικίας παραμένει σε τροχιά ανόδου, με το ενδιαφέρον να παραμένει ισχυρό σε όλη τη χώρα.

