Ενοίκια: Τι ισχύει αν ο ενοικιαστής φύγει νωρίτερα

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Η πρόωρη αποχώρηση ενοικιαστή από κατοικία πριν από την τριετία μπορεί να δημιουργήσει υποχρέωση αποζημίωσης, εφόσον ο ιδιοκτήτης αποδείξει ότι υπέστη ζημία.

Η πρόωρη αποχώρηση ενοικιαστή από μισθωμένη κατοικία αποτελεί συχνό ζήτημα στις μισθώσεις και μπορεί να δημιουργήσει οικονομικές και νομικές συνέπειες.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ενημερώνει τους καταναλωτές για τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και τις υποχρεώσεις του ενοικιαστή, υπενθυμίζοντας ότι η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας είναι τρία έτη.

Τι ισχύει για τη διάρκεια της μίσθωσης

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας είναι τρία έτη.

Η πρόβλεψη αυτή ισχύει ακόμη και αν στο μισθωτήριο συμφωνητικό αναγράφεται μικρότερο χρονικό διάστημα.

Η τριετής διάρκεια προστατεύει τη σταθερότητα της μισθωτικής σχέσης και καθορίζει το βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται ιδιοκτήτης και ενοικιαστής.

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Για να υπάρξει σύντμηση της τριετίας, απαιτείται νεότερη συμφωνία, η οποία πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι μήνες από την έναρξη της μίσθωσης και να αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Πότε ο ενοικιαστής μπορεί να αποχωρήσει νωρίτερα

Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει πριν από τη συμπλήρωση της τριετίας, χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, μπορεί να προκύψει ζήτημα αποζημίωσης.

Σοβαροί λόγοι μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, η ανωτέρα βία, η μη παράδοση της χρήσης του ακινήτου στον συμφωνημένο χρόνο ή η ύπαρξη πραγματικών ή νομικών ελαττωμάτων στο μίσθιο.

Στην ίδια κατηγορία μπορεί να ενταχθεί και η περίπτωση κατά την οποία λείπουν συμφωνημένες ιδιότητες του ακινήτου.

Αν δεν συντρέχει τέτοιος λόγος, η πρόωρη αποχώρηση μπορεί να θεωρηθεί αδικαιολόγητη σε σχέση με τη διάρκεια της μίσθωσης.

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Πότε οφείλεται αποζημίωση στον ιδιοκτήτη

Ο ενοικιαστής που αποχωρεί πρόωρα μπορεί να οφείλει αποζημίωση για την πρόωρη λύση της σύμβασης.

Ωστόσο, η αποζημίωση δεν θεωρείται αυτόματη σε κάθε περίπτωση, καθώς ο ιδιοκτήτης πρέπει να αποδείξει ότι υπέστη πραγματική ζημία.

Τέτοια ζημία μπορεί να υπάρχει, για παράδειγμα, αν το ακίνητο έμεινε κενό για μήνες μετά την αποχώρηση του ενοικιαστή.

Σε αυτή την περίπτωση, η αποζημίωση μπορεί να συνδέεται με τα μισθώματα που υπολείπονται, εφόσον αποδεικνύεται η ζημία του ιδιοκτήτη.

Τι ισχύει αν υπάρχει ρήτρα στο μισθωτήριο

Αν το μισθωτήριο περιλαμβάνει ρήτρα αποζημίωσης για πρόωρη αποχώρηση, τότε η ρήτρα αυτή μπορεί να εφαρμοστεί.

Η ρήτρα μπορεί να προβλέπει, για παράδειγμα, την καταβολή ενός ή περισσότερων μισθωμάτων σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης.

Ωστόσο, η εφαρμογή της προϋποθέτει ότι δεν θεωρείται καταχρηστική.

Η ΕΕΚΕ επισημαίνει επίσης ότι καταγγελία για ιδιοκατοίκηση από τον εκμισθωτή – ιδιοκτήτη δεν υφίσταται.

Τι γίνεται με την εγγύηση

Ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να κρατήσει την εγγύηση μόνο για συγκεκριμένους λόγους.

Η εγγύηση μπορεί να παρακρατηθεί για οφειλές του ενοικιαστή ή για φθορές στο ακίνητο.

Δεν μπορεί όμως να κρατηθεί ως ποινή μόνο και μόνο επειδή ο ενοικιαστής αποχώρησε πρόωρα.

Αυτό σημαίνει ότι η χρήση της εγγύησης πρέπει να συνδέεται με πραγματικές εκκρεμότητες ή ζημιές και όχι με γενική τιμωρητική αντιμετώπιση της αποχώρησης.

Τι πρέπει να προσέχουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες

Η ΕΕΚΕ συστήνει στους ενοικιαστές να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους της σύμβασης πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου.

Παράλληλα, τους καλεί να ενημερώνουν έγκαιρα τον ιδιοκτήτη αν σκοπεύουν να αποχωρήσουν από το ακίνητο.

Για τους ιδιοκτήτες, η σύσταση είναι να συντάσσουν σωστά το μισθωτήριο, κατά προτίμηση με τη βοήθεια νομικού.

Επίσης, πρέπει να ελέγχουν τακτικά την πορεία εξόφλησης των δαπανών του μισθίου, όπως κοινόχρηστα, ενέργεια και νερό, ώστε να αποφεύγονται εκκρεμότητες στο τέλος της μίσθωσης.