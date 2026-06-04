ΠΟΣΥΠ: Στα άκρα η σύγκρουση με το Υπουργείο Παιδείας για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ – Ανακοίνωσαν απεργία

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Σε μετωπική σύγκρουση με το Υπουργείο Παιδείας οδηγείται η ΠΟΣΥΠ, μετά την κατανομή των αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων στον ΟΠΣΥΔ στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, την οποία χαρακτηρίζει «τραγελαφική» και άδικη για τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες.

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει υπέρμετρο φόρτο εργασίας, απουσία διαλόγου από την υπουργό Παιδείας και προαναγγέλλει πανελλαδική απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία υλοποίησης των προκηρύξεων 1ΓΕ και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση ΠΟΣΥΠ:

Μετά τoν ΤΡΑΓΕΛΑΦΟ της κατανομής των αιτημάτων και την ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ άρνηση της Υπουργού για διάλογο,

η Κήρυξη Απεργίας – Αποχής από την ΠΟΣΥΠ ήταν πλέον μονόδρομος.

κα Υπουργέ,

Δυστυχώς η χθεσινή κατανομή, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, των αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων στον ΟΠΣΥΔ την οποία έκανε το Υπουργείο Παιδείας, όχι με κριτήριο τους υπηρετούντες υπαλλήλους της κάθε διεύθυνσης αλλά με κριτήριο των εγγεγραμμένων χρηστών στον ΟΠΣΥΔ, που μόνο ως τραγελαφική μπορεί να χαρακτηριστεί, επιβεβαίωσε τις ανησυχίες μας και δημιούργησε περαιτέρω δυσαρέσκεια και αγανάκτηση στους συναδέλφους μας, τόσο για την διαδικασία, όσο και για τις πρακτικές της διοίκησης, υπηρεσιακής και πολιτικής.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε: ΔΠΕ της Αθήνας: 852 αιτήματα ενώ η αντίστοιχη ΔΠΕ της Θεσσαλονίκης: 6.810 αιτήματα. Την ίδια ώρα, ΔΠΕ Μαγνησίας: 6.527 αιτήματα, ΔΠΕ Πιερίας: 4.257 αιτήματα, ΔΠΕ ΞΑΝΘΗΣ:3.689 αιτήματα, ΔΠΕ Φλώρινας: 3.689 αιτήματα, ΔΠΕ Ρεθύμνου: 3.689 αιτήματα, ΔΠΕ Χαλκιδικής: 3.723 αιτήματα, όταν άλλες ΔΠΕ ίδιας ή μεγαλύτερης στελέχωσης έχουν: 1.100 – 1.500 αιτήματα!

Επίσης, ΔΔΕ Μεσσηνίας: 7.136 αιτήματα, ΔΔΕ Εύβοιας: 5.895 αιτήματα, ΔΔΕ Φλώρινας: 5.275 αιτήματα, ΔΔΕ Καρδίτσας: 4.034 αιτήματα, ΔΔΕ ΣΑΜΟΥ 3.103 αιτήματα, ΔΔΕ Χίου: 2.793 αιτήματα, όταν άλλες ΔΔΕ ίδιας ή μεγαλύτερης στελέχωσης έχουν: 1.100 – 1500 αιτήματα! «Πρωταθλητής» η ΔΔΕ Β΄ Θεσσαλονίκης: 10.239 αιτήματα!

Δυστυχώς μάθαμε την αλήθεια από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, όταν την υπεύθυνη και απαιτητική αυτή διοικητική διαδικασία την παρομοίασε με μαραθώνιο δρόμο που απαιτεί όμως ταχύτητες δρόμου 100 μέτρων, διότι έτσι προφανώς αντιλαμβάνεστε τους υπάλληλους του Υπουργείου Παιδείας και ειδικά των υποστελεχωμένων Περιφερειακών Υπηρεσιών του και την εργασία τους, ως μαραθωνοδρόμους που πρέπει όμως να τρέχουνε –εργάζονται με μία ανάσα ή και απνευστί!

Δυστυχώς σας ζητήσαμε συνάντηση δύο (2) φορές, από τον Απρίλιο, για τις φετινές διαδικασίες των προκηρύξεων 1ΓΕ & 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ, αφού έχουν καθυστερήσει ήδη δραματικά, γεγονός που καθιστά ανεδαφικές πλέον τις προθεσμίες για την υλοποίησή τους, σας εκθέσαμε αναλυτικά τον απίθανο φόρτο εργασίας που διεκπεραιώνουμε στις υπηρεσίες μας, αφού εξυπηρετούμε περίπου το 1/3 της γραφειοκρατίας όλου του Δημοσίου, σας τονίσαμε ότι η ανωτέρω διαδικασία υλοποιείται στο μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό μέρος της, από τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών μας χωρίς καμία ανταμοιβή, όταν για την συμμετοχή στις ανωτέρω προκηρύξεις του ΑΣΕΠ καταβάλλονται χιλιάδες παράβολα, εκατομμυρίων ευρώ και όταν οι υπάλληλοι και οι σύμβουλοι του ΑΣΕΠ λαμβάνουν την ανταμοιβή αυτή , αλλά εσείς δεν θεωρήσατε σκόπιμο ούτε να ακούσετε, ούτε και να συζητήσετε τις θέσεις και τα αιτήματά μας.

Δυστυχώς, ήδη έχετε προαναγγείλει την μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στις Υπηρεσίες μας κατά 30% το επόμενο σχολικό έτος, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο κατάρρευσης την λειτουργία πολλών υπηρεσιών μας και ακυρώνει ακόμη και την θετική νομοθέτηση της τριετούς διάρκειας τους. Επίσης παρελκυστικά ισχυρίζεστε σε επίσημα έγγραφά σας ότι γίνονται προσλήψεις 15-20 υπαλλήλων το έτος, όταν έχουμε 80-100 συνταξιοδοτήσεις και όταν πλήθος συναδέλφων μας μετατάσσεται για να φύγει από αυτή την εργασιακή γαλέρα. Βέβαια για το πάγιο αίτημά μας για 500 μόνιμους διορισμούς μέσω ΑΣΕΠ, ούτε κουβέντα.

Σας δηλώνουμε, ότι για όλα τα παραπάνω αλλά και για λόγους Αξιοπρέπειας του κλάδου μας , η ΠΟΣΥΠ προκηρύσσει Πανελλαδική Απεργία – Αποχή από κάθε διαδικασία υλοποίησης των προκηρύξεων 1ΓΕ και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ, με ημερομηνία έναρξης την επόμενη εβδομάδα και λήξης το πέρας της διαδικασίας .

Σας δηλώνουμε ότι Όλοι Μαζί, θα υπερασπιστούμε τα δίκαια και εύλογα αιτήματα του κλάδου μας