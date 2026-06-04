Πανελλήνιες 2026: Μηδενίστηκε γραπτό υποψηφίου – Δείτε γιατί

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Ακυρώθηκε γραπτό υποψηφίου σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ στα Χανιά, μετά τον εντοπισμό σημειώσεων πάνω στα χέρια του κατά την εξέταση στα Μαθηματικά.

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026 σημαδεύτηκαν από περιστατικό ακύρωσης γραπτού σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ στα Χανιά, μετά από παράβαση του κανονισμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου, κατά την εξέταση στο μάθημα των Μαθηματικών, όταν υποψήφιος εντοπίστηκε από επιτηρητές να έχει σημειωμένες απαντήσεις πάνω στα χέρια του.

Πώς εντοπίστηκε η παράβαση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μαθητής που συμμετείχε στην εξέταση των Μαθηματικών φέρεται να είχε σημειώσεις, τα λεγόμενα «σκονάκια», γραμμένες πάνω στα χέρια του.

Οι επιτηρητές αντιλήφθηκαν την παράβαση κατά τη διάρκεια της εξέτασης και ενεργοποιήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

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Μηδενίστηκε το γραπτό του υποψηφίου

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, το γραπτό του υποψηφίου ακυρώθηκε.

Η ακύρωση έγινε σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε περιπτώσεις παραβίασης του κανονισμού.

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Το περιστατικό καταγράφηκε σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ στα Χανιά.

Η υπόθεση αφορά υποψήφιο που εξεταζόταν στο μάθημα των Μαθηματικών, στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η επιβεβαίωση του περιστατικού

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Γεώργιος Ψαράκης.

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Η επιβεβαίωση ήρθε μετά τη γνωστοποίηση της ακύρωσης του γραπτού, η οποία έγινε λόγω της παράβασης που διαπιστώθηκε από τους επιτηρητές.

Τι δείχνει η υπόθεση

Η ακύρωση του γραπτού υπενθυμίζει ότι οι κανόνες των Πανελλαδικών Εξετάσεων εφαρμόζονται αυστηρά σε κάθε εξεταστικό κέντρο.

Σε περιπτώσεις που εντοπίζεται προσπάθεια παραβίασης της διαδικασίας, οι προβλεπόμενες συνέπειες είναι άμεσες και μπορούν να οδηγήσουν σε μηδενισμό του γραπτού.