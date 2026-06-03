Επιστροφή ενοικίου: Τα ποσά, τα κριτήρια και η ειδική πρόβλεψη

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Η επιστροφή ενοικίου διευρύνεται με αυξημένα εισοδηματικά όρια, ενώ ειδική διπλή ενίσχυση προβλέπεται για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Η επιστροφή ενοικίου διευρύνεται, καθώς αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Ιουνίου και αφορούν τις επιστροφές που θα καταβληθούν από το 2026 και μετά, για ενοίκια που πληρώνονται από φέτος.

Ποιοι ωφελούνται από τα νέα όρια

Στόχος των αλλαγών είναι να αυξηθεί ο αριθμός των νοικοκυριών που μπορούν να λάβουν την επιστροφή ενοικίου.

Με τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, εκτιμάται ότι στο εξής θα καλύπτεται το 85% των μισθωτών.

Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως νοικοκυριά μεσαίων εισοδημάτων, τα οποία μέχρι σήμερα έμεναν εκτός του μέτρου λόγω των χαμηλότερων ορίων.

Παράλληλα, αυξάνεται και η προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, γεγονός που ενισχύει περισσότερο τις οικογένειες με παιδιά.

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Για τους άγαμους, το ανώτατο ετήσιο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 20.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο αυξάνεται από 28.000 ευρώ σε 35.000 ευρώ.

Η προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο αυξάνεται από 4.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο αυξάνεται από 31.000 ευρώ σε 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Το περιουσιακό κριτήριο και η φοιτητική κατοικία

Σε ισχύ παραμένει το περιουσιακό κριτήριο για την κύρια κατοικία.

Σύμφωνα με αυτό, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο.

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τη φοιτητική κατοικία εξακολουθεί να εξετάζεται μόνο το εισοδηματικό κριτήριο και όχι η ακίνητη περιουσία.

Πόση είναι η ενίσχυση για την κύρια κατοικία

Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί.

Το ανώτατο ποσό ορίζεται στα 800 ευρώ ετησίως.

Το πλαφόν αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Η αύξηση αυτή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.

Διπλή ενίσχυση για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας.

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες προβλέπεται ενίσχυση που αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία ενοίκια τον χρόνο, αντί για ένα που ισχύει για τους υπόλοιπους δικαιούχους.

Η ρύθμιση αφορά περιπτώσεις στις οποίες το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο Δημόσιο.

Στόχος είναι να δοθεί επιπλέον κίνητρο σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές ώστε να στελεχώσουν σχολεία, νοσοκομεία και δομές υγείας σε απομακρυσμένες, νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές.

Πώς υπολογίζεται η διπλή ενίσχυση

Η διπλή ενίσχυση υπολογίζεται ως τα δύο δωδέκατα του συνολικού ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.

Η παροχή αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες που μισθώνονται στον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου.

Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε νησί και πληρώνει ενοίκιο 600 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 7.200 ευρώ τον χρόνο, θα δικαιούται ενίσχυση 1.200 ευρώ.

Αντίστοιχα, νοσηλευτής που πληρώνει 500 ευρώ τον μήνα θα μπορεί να λάβει επιστροφή 1.000 ευρώ ετησίως.

Το συνολικό ποσό που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος από τις δύο ενισχύσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως.

Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ποιοι μπαίνουν στη διπλή ενίσχυση

Στο μέτρο εντάσσονται οι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Περιλαμβάνονται επίσης τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Από τον χώρο της Υγείας, δικαιούχοι είναι γιατροί, ειδικευόμενοι, επικουρικοί και αγροτικοί ιατροί, προσωπικοί γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό και πληρώματα του ΕΚΑΒ.

Η ενίσχυση αφορά όσους υπηρετούν εκτός Αττικής και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής που παραμένει ενταγμένη στο μέτρο.