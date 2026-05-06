Ενοίκια: Νέες προθεσμίες έξωσης – Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Νέα ταχύτερη διαδικασία για εξώσεις τίθεται σε ισχύ, με προθεσμίες αποχώρησης έως 2 μήνες και συνολικό περιθώριο έως 6 μήνες για τους ενοικιαστές.

Σε εφαρμογή τέθηκε από την 1η Μαΐου το νέο καθεστώς για τα ανείσπρακτα ενοίκια, το οποίο προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες έξωσης και συγκεκριμένες προθεσμίες αποχώρησης για τους ενοικιαστές.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι κακοπληρωτές ενοικιαστές έχουν προθεσμία αποχώρησης 20 ημερών ή 2 μηνών μετά την κοινοποίηση της διαταγής, ανάλογα με την περίπτωση, ενώ η συνολική διαδικασία γίνεται πιο απλή και γρήγορη.

Πιο γρήγορη διαδικασία έξωσης

Με το νέο πλαίσιο, οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθίου εκδίδονται πλέον από πιστοποιημένους δικηγόρους, γεγονός που επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία.

Παράλληλα, το σύστημα λειτουργεί με τρόπο που επιδιώκει να ισορροπήσει τα δικαιώματα ιδιοκτητών και ενοικιαστών, εξασφαλίζοντας αφενός ταχύτερη ανάκτηση του ακινήτου και των οφειλών και αφετέρου εύλογο χρόνο προσαρμογής για τον μισθωτή.

Τα βασικά βήματα της διαδικασίας

Η διαδικασία ξεκινά με την ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο από τον ιδιοκτήτη, ενώ ο πιστοποιημένος δικηγόρος που εκδίδει τη διαταγή ορίζεται από το Πρωτοδικείο χωρίς παρέμβαση των εμπλεκομένων.

Ακολουθεί η εξώδικη προειδοποίηση και η κατάθεση του φακέλου στο δικαστήριο, ενώ ο έλεγχος της υπόθεσης ολοκληρώνεται εντός 20 ημερών.

Προθεσμίες και δικαιώματα ενοικιαστών

Σε περιπτώσεις μη καταβολής ενοικίων, η διαδικασία διαρκεί περίπου τρεις μήνες, ενώ σε περιπτώσεις λήξης μίσθωσης προβλέπεται συνολικός χρόνος τουλάχιστον έξι μηνών για την αποχώρηση.

Ο ενοικιαστής διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη μέσω ανακοπής και ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον συντρέχουν λόγοι για παράταση.

Φορολογικές αλλαγές για ιδιοκτήτες

Παράλληλα, στο έντυπο Ε2 έχουν ενσωματωθεί νέοι κωδικοί που επηρεάζουν τη φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια.

Τα ποσά μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1 και φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές από 15% έως 45%, ενώ αναγνωρίζεται ως δαπάνη το 5% των εσόδων από μισθώματα.

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα δήλωσης ανείσπρακτων ενοικίων, εφόσον έχουν κινηθεί οι σχετικές νομικές διαδικασίες, καθώς και φορολογικές απαλλαγές σε περιπτώσεις μετατροπής μισθώσεων.