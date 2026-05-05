ΚΥΣΔΕ: Τι αποφασίστηκε για μεταθέσεις, ενστάσεις και ειδικές κατηγορίες

Η συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 έφερε στο επίκεντρο κρίσιμα ζητήματα υπηρεσιακών μεταβολών για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις αμοιβαίες μεταθέσεις, τις ενστάσεις επί των μεταθέσεων, τις ειδικές κατηγορίες και τις εκκρεμότητες σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία να κυριαρχούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύμφωνα με ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου, εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων, εγκρίθηκαν 18 από τις 22 αιτήσεις αμοιβαίων μεταθέσεων, ενώ απορρίφθηκαν όλες οι ενστάσεις επί των μεταθέσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο πλαίσιο ένταξης εκπαιδευτικών σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, καθώς από τις 23 αιτήσεις έγιναν δεκτές οι 5, ενώ καταγράφηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού και διεύρυνσης του καταλόγου των ασθενειών. Παράλληλα, στο ενημερωτικό παρουσιάζεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για αποσπάσεις και μετατάξεις, με τις αιτήσεις μετατάξεων να υποβάλλονται από 4 έως 15 Μαΐου και τις λειτουργικές τοποθετήσεις να εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 20 Ιουλίου.

Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων:

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ (Δευτέρα 4/5/2026) και την εκπαιδευτική επικαιρότητα

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, για τις αποφάσεις που ελήφθησαν, καθώς και για τις παρεμβάσεις και τις τοποθετήσεις μας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου ολοκληρώνεται ο κύκλος των μεταθέσεων και ανοίγει η διαδικασία των αποσπάσεων και μετατάξεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν τα ζητήματα που αφορούν τις μεταθέσεις, με επίκεντρο τις αμοιβαίες μεταθέσεις, τις ενστάσεις επί των μεταθέσεων και την ένταξη σε ειδικές κατηγορίες.

Σε ό,τι αφορά τις αμοιβαίες μεταθέσεις, εξετάστηκαν 22 αιτήσεις. Εγκρίθηκαν οι 18, δηλ 9 ζεύγη, ενώ 2 απορρίφθηκαν. Οι 11 ενστάσεις που κατατέθηκαν απορρίφθηκαν στο σύνολό τους κατά πλειοψηφία.

Σημαντικό μέρος της συνεδρίασης αφορούσε τις ενστάσεις εκπαιδευτικών για μη ένταξη σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης. Από τις 23 συνολικά αιτήσεις (22 για λόγους υγείας, 1 για λόγους πολυτεκνίας), 5 έγιναν δεκτές, με το ΚΥΣΔΕ να αποφασίζει την ένταξη των συναδέλφων σε ειδική κατηγορία και συνεπακόλουθα τη μετάθεσή τους. Παράλληλα, εξετάστηκε και ομαδική ένσταση για την επανεξέταση του πλαισίου ένταξης στις ειδικές κατηγορίες. Καταγράφηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου και διεύρυνσης του καταλόγου των ασθενειών, θέση την οποία στηρίξαμε και αποτελεί πάγια διεκδίκηση του κλάδου.

Σε σχέση με τις ενστάσεις επί των κενών, απορρίφθηκαν όλες, κατά πλειοψηφία, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα. Διαφοροποιηθήκαμε, καθώς είχαμε ήδη καταψηφίσει τους πίνακες οργανικών κενών και πλεονασμάτων στην αρχική συνεδρίαση, επισημαίνοντας τα προβλήματα και τις αδικίες που δημιουργούνται.

Όσον αφορά τις μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία, απορρίφθηκαν οι ενστάσεις εκπαιδευτικών γενικής παιδείας, ενώ επιβεβαιώθηκε το ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συγκεκριμένες μεταθέσεις, χωρίς συγκεκριμενοποίηση κριτηρίων και μοριοδότηση. Παραμένουν σε εκκρεμότητα οι ενστάσεις για τα Μουσικά καιΚαλλιτεχνικά Σχολεία που αφορούν μουσικές και καλλιτεχνικές ειδικότητες, καθώς απαιτείται εισήγηση των αρμόδιων επιστημονικών επιτροπών. Οι ενστάσεις έχουν ήδη διαβιβαστεί από τα μέσα Απριλίου και αναμένονται οι εισηγήσεις, ώστε το ΚΥΣΔΕ να προχωρήσει στην οριστική κρίση τους και να ολοκληρωθεί το κεφάλαιο των μεταθέσεων για το 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε δικαστική απόφαση που αφορά μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία έτους 2024, η οποία ακυρώνει προηγούμενη κρίση και οδηγεί σε επανεξέταση συγκεκριμένης περίπτωσης. Σε ό,τι αφορά τις ανακλήσεις μεταθέσεων, εξετάστηκαν 3 αιτήσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει τη δυνατότητα ανάκλησης μετάθεσης.

Εξετάστηκαν επίσης ενστάσεις που αφορούν μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, οι οποίες απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία. Ιδιαίτερο ζήτημα ανέκυψε σε σχέση με την απαιτούμενη πενταετή διδακτική εμπειρία για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στα σχολεία αυτά, καθώς με βάση το ισχύον πλαίσιο δεν προσμετρώνται χρονικά διαστήματα αδειών, όπως οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου. Για το συγκεκριμένο θέμα εκφράσαμε τη σαφή διαφωνία μας, καθώς πρόκειται για ρύθμιση που δημιουργεί άνισες συνθήκες και πλήττει δικαιώματα συναδέλφων.

Παράλληλα, εξετάστηκαν ενστάσεις για μεταθέσεις σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, οι οποίες επίσης απορρίφθηκαν στο σύνολό τους, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια. Ωστόσο, αναδείχθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τη μοριοδότηση και την αποτίμηση των προσόντων των συναδέλφων, τα οποία απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία και βελτίωση, με βάση τις θέσεις του κλάδου.

Στα υπόλοιπα υπηρεσιακά θέματα, εγκρίθηκαν προτάσεις για τον ορισμό μελών της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς και αιτήσεις χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των συναδέλφων που αναγκάζονται να προσφύγουν σε δεύτερη εργασία. Η πραγματικότητα των καθηλωμένων μισθών εδώ και 16 χρόνια, σε συνδυασμό με την ακρίβεια και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, οδηγεί όλο και περισσότερους εκπαιδευτικούς σε πολλαπλή απασχόληση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα ζωής τους. Το ζήτημα αυτό αποτελεί κρίσιμο πεδίο διεκδίκησης για ουσιαστικές αυξήσεις και αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης.

Εξετάστηκαν επίσης 4 αιτήσεις παραίτησης για εξαιρετικούς λόγους –μία απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία – καθώς και θέμα ανάκλησης μετάταξης, το οποίο επίσης απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία. Εγκρίθηκε, τέλος, απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης συζύγου ενστόλου.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα για Αποσπάσεις και Μετατάξεις

Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία των μετατάξεων για το 2026, με την υποβολή αιτήσεων από 4 έως 15 Μαΐου (επισυνάπτονται οι εγκύκλιοι).

Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό των επόμενων υπηρεσιακών μεταβολών, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, αναμένεται ότι οι αποσπάσεις σε φορείς θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, ενώ οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ θα πραγματοποιηθούν, όπως κάθε χρόνο, στα μέσα με τέλη Ιουνίου. Οι μετατάξεις θα ακολουθήσουν τις αποσπάσεις. Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων θα δοθεί προθεσμία πέντε ημερών για ενστάσεις ή ανακλήσεις, ενώ θα παραμείνει ανοιχτό το ΟΠΣΥΔ για την υποβολή γενικών αιτήσεων απόσπασης για σοβαρούς επιγενόμενους λόγους.

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά φέτος εκτιμάται ότι οι λειτουργικές τοποθετήσεις σε όλα τα ΠΥΣΔΕ θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 20 Ιουλίου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και της επίμονης διεκδίκησης των αιρετών στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια με βάση τη συνεδριακή απόφαση της ΟΛΜΕ για ενιαίο χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών σε όλα τα ΠΥΣΔΕ. Είναι ένα βήμα που συμβάλλει στην έγκαιρη οργάνωση της σχολικής χρονιάς και στη μείωση της ανασφάλειας των συναδέλφων.

Μπορούμε να μιλάμε για θετικά βήματα και κατακτήσεις, μικρές ή μεγαλύτερες, που επιβεβαιώνουν ότι οι παρεμβάσεις των αιρετών έχουν αποτέλεσμα και αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, όμως, τα προβλήματα παραμένουν και είναι πολλά.

Η συνέχιση του αγώνα με ενότητα, χωρίς μικροπαραταξιακές λογικές και τακτικισμούς, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και τη διεκδίκηση καλύτερων όρων εργασίας και ζωής.

Έχουν ήδη ξεκινήσει οι εκλογικές διαδικασίες στις ΕΛΜΕ για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 20 Ιουνίου. Η μαζική συμμετοχή όλων μας είναι καθοριστική. Με τη συμμετοχή μας δυναμώνουμε τον κλάδο, δυναμώνουμε την Ομοσπονδία μας. Η συμμετοχή μας είναι η δύναμή μας.