Χρονοδιάγραμμα για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας – Τι θα γίνει με αποσπάσεις και μετατάξεις

Οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 18, 19 και 23 Μαρτίου 2026 ολοκληρώθηκαν με την ανακοίνωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, φέρνοντας στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα για τη λειτουργία του συστήματος και την καθημερινότητα χιλιάδων εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ, Θοδωρή Κατσωνόπουλου, οι διαδικασίες προχώρησαν εντός χρονοδιαγράμματος, ωστόσο ανέδειξαν για ακόμη μία φορά διαχρονικές στρεβλώσεις και ανισορροπίες.

Παρά την ολοκλήρωση 3.177 μεταθέσεων και τα σημαντικά ποσοστά ικανοποίησης αιτήσεων, ιδιαίτερα στην Ειδική Αγωγή, οι αιρετοί καταψήφισαν τους πίνακες οργανικών κενών και πλεονασμάτων, επισημαίνοντας ότι δεν αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Την ίδια στιγμή, το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες διαδικασίες – αποσπάσεις και μετατάξεις – τίθεται ήδη σε εφαρμογή, με τους εκπαιδευτικούς να καλούνται να κινηθούν σε ένα πλαίσιο που εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Αναλυτικά το ενημερωτικό σημείωμα του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Κατσωνόπουλου Θοδωρή εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των ΣΥΝΕΚ

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 18, 19 & 23 Μαρτίου

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Χρονοδιάγραμμα για αποσπάσεις, μετατάξεις

Συνάδελφοι/ισσες

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 23/03/2026 ολοκληρώθηκαν οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – οι οποίες ανακοινώθηκαν την ίδια μέρα – με την επικύρωση των τελικών πινάκων οργανικών κενών και πλεονασμάτων και τη ροή του συστήματος μεταθέσεων. Μια διαδικασία ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι μεταθέσεις αποτελούν μία από τις σημαντικότερες υπηρεσιακές μεταβολές που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή και την καθημερινότητα χιλιάδων συναδέλφων/ισσών.

Οι αιτήσεις μετάθεσης στη Γενική Εκπαίδευση και στην ΕΑΕ ικανοποιήθηκαν σε ποσοστά 42,9% και 63,6% αντίστοιχα.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών: Σοβαρές ελλείψεις σε σχολεία και πίεση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3.177 μεταθέσεις, από τις οποίες οι 2.299 στη Γενική, 579 στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση (ΕΑΕ), 99 σε ΚΕΔΑΣΥ, 4 σε ΣΜΕΑΕ Κωφών – Τυφλών, 145 σε Μουσικά Σχολεία (72 μουσικών ειδικοτήτων και 73 γενικών ειδικοτήτων), 32 σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και 19 σε Διαπολιτισμικά Σχολεία. Στο σύστημα «έτρεξαν» 5.362 αιτήσεις για τη Γενική και 909 αιτήσεις για την ΕΑΕ, με ποσοστό ικανοποίησης 42,9% και 63,7% αντίστοιχα.

Συγχαρητήρια σε όλους/όλες τους/τις συνάδελφοι/ισσες για τη μετάθεση!

Είναι σημαντικό ότι οι μεταθέσεις ολοκληρώθηκαν έγκαιρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, γεγονός που αποτυπώνει και τη σημαντική προσπάθεια των υπαλλήλων της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, στους/στις οποίους/ες αξίζουν συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση αυτής της ιδιαίτερα απαιτητικής διαδικασίας.

Επικύρωση πινάκων οργανικών κενών – πλεονασμάτων Αιτιολόγηση καταψήφισής τους

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, το Συμβούλιο επικύρωσε τους πίνακες τελικών οργανικών κενών και πλεονασμάτων μεταθέσεων έτους 2026 σε περιοχές μετάθεσης για τη γενική παιδεία και την ΕΑΕ, βάσει του μεγαλύτερου αριθμού οργανικών κενών και του μικρότερου αριθμού οργανικών πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, μεταξύ των στοιχείων που καταχώρισαν στο e-Datacenter οι ΔΔΕ και οι ΠΔΕ, ανά περιοχή μετάθεσης και ανά κλάδο/ειδικότητα. Για την κατάρτιση των πινάκων συνυπολογίστηκαν τα κενά που προέκυψαν στις περιοχές μετάθεσης της οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών που εμφανίζουν αναπηρία εφ’ όρου ζωής σε ποσοστό 80% και άνω, οι οποίοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 5128/2024, μετατίθεται σε περιοχές μετάθεσης της επιλογής τους «..ανεξαρτήτως ύπαρξης οργανικών κενών που διατίθενται για τις μεταθέσεις των υπόλοιπων εκπαιδευτικών..» και τα κενά που δημιουργήθηκαν στις περιοχές μετάθεσης της οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών οι οποίοι εντάχθηκαν στην ειδική κατηγορία μετάθεσης και μετατέθηκαν στην περιοχή της πρώτης τους προτίμησης ανεξαρτήτως ύπαρξης οργανικού κενού.

Τα παραπάνω βασίστηκαν σε επιλογές και αποφάσεις του ΚΥΣΔΕ, οι οποίες προφανώς και συνέβαλαν στο συνολικό αποτέλεσμα της ικανοποίησης ενός σημαντικού ποσοστού αιτήσεων μετάθεσης, χωρίς όμως να αναιρείται η συνολική εικόνα και το βασικό πρόβλημα ότι τα οργανικά κενά-πλεονάσματα εξακολουθούν να αποτυπώνονται με τρόπο που δεν αντανακλά τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Οι αιρετοί καταψηφίσαμε συνειδητά τους πίνακες οργανικών κενών – πλεονασμάτων. Παρά την καταψήφιση, παραμείναμε στη συνεδρίαση και συμβάλλαμε, κατά το δυνατόν, με τις θέσεις και τις προτάσεις μας, στο να ικανοποιηθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός αιτήσεων μετάθεσης των συναδέλφων μας, αλλά και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκαιρα. Οι αιρετοί, δηλ η φωνή, τα μάτια και τα αυτιά των εκπαιδευτικών μέσα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, υπερασπιζόμαστε τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα του κλάδου. Προσπαθούμε να αναδεικνύουμε αυθαιρεσίες, να αποκαλύπτουμε αδικίες και να αποδεικνύουμε, με το έργο και τη στάση μας, ότι αποτελούμε τη θεσμική εγγύηση μέσα στο Συμβούλιο.

Στη συνέχεια παρατίθενται αριθμητικά δεδομένα για τα οργανικά κενά και πλεονάσματα, όπως καταγράφηκαν, τόσο στη Γενική Εκπαίδευση όσο και στην ΕΑΕ. Γενική Εκπαίδευση: Οργανικά κενά: 1.574, Οργανικά πλεονάσματα: 3.191 και συνολικό άθροισμα: +1.617.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε ήταν έντονα πλεονασματική. Σε αρκετές ειδικότητες και περιοχές καταγράφηκαν υπερπλεονάσματα, τα οποία, αν δεν υπάρξει άμεσα κάποια ουσιαστική αλλαγή, κινδυνεύουν να παγιωθούν. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά, από τον επόμενο κιόλας χρόνο, ενδέχεται να παραμείνουν «κλειστές» κάποιες περιοχές για μεταθέσεις, επομένως και για διορισμούς, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση (ΕΑΕ): Οργανικά κενά: 1.754, Οργανικά πλεονάσματα: 70 και συνολικό άθροισμα: -1.684.

Η κατάσταση στην ΕΑΕ ήταν σαφώς πιο θετική σε σχέση με τη Γενική Εκπαίδευση, καθώς καταγράφηκαν σημαντικές ανάγκες. Ωστόσο, εκφράσαμε τις ενστάσεις μας για την ορθή αποτύπωση των αναγκών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα Τμήματα Ένταξης.

Τη στιγμή που οι οργανικές θέσεις συρρικνώνονται, όχι λόγω πραγματικής μείωσης αναγκών, αλλά ως άμεση συνέπεια των πολιτικών επιλογών του ΥΠΑΙΘΑ, είναι πραγματικά οξύμωρο να εμφανίζονται υπερπλεονάσματα, ιδίως στη Γενική Εκπαίδευση. Και τίθενται τα παρακάτω εύλογα και αμείλικτα ερωτήματα:

• Πώς να αποδεχτούμε ότι συνάδελφοί μας βρίσκονται 10, 15 ή και 20 χρόνια μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους και παραμένουν εγκλωβισμένοι;

• Πώς να αποδεχτούμε ότι συνάδελφοί μας σε ώριμη ηλικία ζουν αποκομμένοι από τις οικογένειές τους;

• Πώς να συμβιβαστούμε με το γεγονός ότι οικογένειες εκπαιδευτικών έχουν διαλυθεί οικονομικά και ψυχικά από αυτή τη διαρκή κατάσταση ομηρίας;

• Πώς να αγνοήσουμε την καθημερινότητα συναδέλφων που διανύουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιόμετρα, μετακινούνται από τη μία άκρη ενός νομού στην άλλη ή ακόμη και σε διαφορετικούς νομούς, οδηγώντας σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες και μάλιστα επί σειρά ετών;

• Πώς να αποδεχτούμε ότι συνάδελφοι με σοβαρά προβλήματα υγείας, οικογενειακές και κοινωνικές δυσκολίες, νεοδιόριστοι και όχι μόνο, αδυνατούν να επιστρέψουν στον τόπο τους, βλέποντας τη ζωή τους να αποσταθεροποιείται και κάθε προγραμματισμός για το μέλλον να καθίσταται αδύνατος;

Ως αιρετοί, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτή την κατάσταση. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, λύσεις που σε μεγάλο βαθμό προϋποθέτουν πολιτική βούληση, ορθό σχεδιασμό και δίκαιη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Όχι τον «εξορθολογισμό» που επικαλείται το Υπουργείο, ο οποίος μεταφράζεται διαχρονικά σε εξοικονόμηση πόρων εις βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Για εμάς, εξορθολογισμός σημαίνει δίκαιη κατανομή, κάλυψη των πραγματικών αναγκών και σεβασμός στον άνθρωπο.

Όπως προαναφέραμε, καταψηφίσαμε τους πίνακες οργανικών κενών – πλεονασμάτων, στηριζόμενοι στα δίκαια και τεκμηριωμένα αιτήματα του κλάδου, όπως αυτά αποτυπώνονται στις αποφάσεις του 20ου και 21ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, αλλά και στην πραγματική εικόνα που βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί μέσα στα σχολεία. Η στάση μας αυτή δεν ήταν μια στείρα άρνηση ούτε μια τυπική καταγγελτική προσέγγιση. Αντιθέτως, ήταν συνειδητή επιλογή, με στόχο την ανάδειξη της συστηματικής αγνόησης των θέσεων του κλάδου από τη διοίκηση.

Αποφάσεις 20ου Συνεδρίου ΟΛΜΕ

• Επαναφορά του ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα. Κλιμάκωση μείωσης του ωραρίου με βάση την προϋπηρεσία, θεσμοθέτηση μιας νέας κατηγορίας για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει τα 28 χρόνια υπηρεσίας, ώστε να έχουν και αυτοί κατά δύο ώρες μείωση στο υποχρεωτικό τους ωράριο.

• Μείωση του διδακτικού ωραρίου λόγω προβλημάτων υγείας, όπως ισχύει και για τους υπολοίπους δημοσίους υπαλλήλους.

• Μέχρι δύο σχολεία για κάλυψη ωραρίου. Μείωση διδακτικού ωραρίου κατά 1 ώρα σε κάθε σχολείο, σε περίπτωση μετακίνησης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου σε πάνω από 2 σχολεία.

• Επαναφορά της 3ωρης μείωσης ωραρίου Υπευθύνων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής και της 2ωρης μείωσης ωραρίου για εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων.

• Μείωση της υποχρεωτικής υπηρέτησης της οργανικής σε έναν χρόνο από δύο για τους/τις νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς. Κατάργηση της υποχρέωσης υπηρέτησης της οργανικής για τους/τις νεοδιόριστους/ες (πριν το 2023) που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, όπως ισχύει για τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς.

• Άμεση τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996 για την αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενειών με αυτές που υπάρχουν ήδη στη σχετική νομοθεσία. Εκπαιδευτικοί που έχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.

• Βελτίωση των ρυθμίσεων του ν.4386/2016 που αφορούν τόσο στην άρση της προθεσμίας της 30ης Σεπτεμβρίου μέχρι την οποία μπορεί να γίνεται συμπλήρωση ωραρίου με γραμματειακή υποστήριξη όσο και στη συμπλήρωση ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων της Α/μιας και Β/μιας.

• Συμμετοχή των αιρετών του ΚΥΣΔΕ στη διαμόρφωση από την Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ των οριστικών κενών για τις μεταθέσεις και τους διορισμούς, ανά περιοχή και ειδικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ για κενά και πλεονάσματα. Σε αυτά να συνυπολογίζονται οι συνταξιοδοτήσεις που θα πρέπει να οριστικοποιούνται εγκαίρως.

• Αναμοριοδότηση των κριτηρίων μετάθεσης, καθώς και ένταξη νέων κριτηρίων, (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά, συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών, μονογονεϊκές οικογένειες, σύμφωνο συμβίωσης), για μια πιο δίκαιη, πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη μοριοδότηση.

• Κατάργηση της υποχρέωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Να τους δοθεί το δικαίωμα μετάθεσης με την ολοκλήρωση ενός έτους υπηρέτησης στο ΠΥΣΔΕ διορισμού.

• Ειδικά όσον αφορά στα διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά, μουσικά σχολεία, συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις σε αυτά.

Αποφάσεις 21ου Συνεδρίου ΟΛΜΕ

• Να πραγματοποιηθούν άμεσα μαζικοί μόνιμοι διορισμοί σε όλα τα πάγια κενά, με δίκαιη κατανομή.

• Κατ’ εξαίρεση μετάθεση χωρίς την υποχρεωτική παραμονή στην οργανική θέση διορισμού για ένα ή δύο έτη σε εκπαιδευτικούς με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω.

• Ίδρυση και νέων σχολικών μονάδων ΕΑΕ, ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης σε κάθε περιοχή, σύσταση απαιτούμενων οργανικών θέσεων στα τμήματα ένταξης και κάλυψη των κενών με μόνιμους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ.

• Διεύρυνση του θεσμού της μαθητείας στο 4ο μεταλυκειακό έτος, μετά την απόκτηση του πτυχίου και απολυτηρίου του ΕΠΑΛ, σε όλες τις ειδικότητες. Μαθητεία σε πρωινά και εσπερινά ΕΠΑΛ. Μαθητεία με τους όρους που έθεσε το εκπαιδευτικό κίνημα για το μεταλυκειακό έτος –ενταγμένη οργανικά στο ΕΠΑΛ

• Ίδρυση πειραματικών ΕΠΑΛ, με βάση τις θέσεις της ΟΛΜΕ. Όχι στα Πρότυπα ΕΠΑΛ.

• Συνεξέταση αιτήσεων συζύγων εκπαιδευτικών σε κάθε διαδικασία τοποθέτησης τους, όπως ισχύει για τους ένστολους.

• Πλήρης επαναφορά όλων των κατηργημένων μαθημάτων τόσο των Κοινωνικών Επιστημών όσο και της Καλλιτεχνικής Παιδείας, με βάση και τις δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ.

• Άμεση τροποποίηση της εγκυκλίου Μεταθέσεων & Αποσπάσεων για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, η οποία θα περιλαμβάνει ξεκάθαρη μοριοδότηση για κάθε προσόν ξεχωριστά και συνυπολογισμό όλων των κριτηρίων (ακαδημαϊκών, προϋπηρεσία, κοινωνικών).

• Άμεση σύσταση αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.

• Άμεση τροποποίηση της διαδικασίας των αμοιβαίων μεταθέσεων για τα μουσικά σχολεία.

• Άμεση τροποποίηση της διαδικασίας δεύτερης φάσης αποσπάσεων, έχοντας το δικαίωμα αίτησης απόσπασης σε όλα τα Μουσικά Σχολεία, ανεξάρτητα από το αν υφίσταται λειτουργικό κενό ή όχι στα σχολεία επιλογής κατά τη διάρκεια των αιτήσεων.

Επίσης, οι υπ. αριθμ. 25616/Ε2/03-03-2026 και 25644/Ε2/03-03-2026 εγκύκλιοι του ΥΠΑΙΘΑ “Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΕ για τις μεταθέσεις του έτους 2026 (α) από περιοχή σε περιοχή και (β) στα ΚΕΔΑΣΥ και στις ΣΜΕΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των ΤΕ”, δεν διαφοροποιούνταν ουσιαστικά από τις προηγούμενες χρονιές και δεν έλαβαν υπόψη τα διαχρονικά αιτήματα του εκπαιδευτικού κλάδου. Από την περυσινή χρονιά ισχύει για τα Ωνάσεια Σχολεία, ότι “αίρεται η οριστική τοποθέτηση (οργανική) των εκπαιδευτικών στις εν λόγω σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί αυτοί τίθενται στη διάθεση των οικείων ΠΥΣΔΕ”. Παράλληλα, συνεχίζουν να εφαρμόζονται διαδικασίες και τεχνικοί μηχανισμοί που δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα των αναγκών των σχολικών μονάδων. Επίσης, τεκμηριώσαμε τη θέση μας και με βάση τα παρακάτω:

• Δεν προβλέπεται συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων στη διαδικασία συμπλήρωσης του Πίνακα Α’, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί των σχολείων να μην έχουν θεσμική δυνατότητα να διατυπώσουν γνώμη για την αποτύπωση των αναγκών της σχολικής μονάδας.

• Ο Πίνακας Γ’ καταχωρίζεται στο e-DataCenter μέσω συγκεκριμένου αλγοριθμικού υπολογισμού, με άθροιση ωρών και κενών ανά ομάδες σχολείων και διαίρεση με το 20. Η διαδικασία αυτή δεν αποτυπώνει τα πραγματικά οργανικά κενά των σχολείων, αλλά οδηγεί σε τεχνητή μείωσή τους.

• Η εφαρμογή αυτού του αλγορίθμου λειτουργεί ουσιαστικά ως «κόφτης» οργανικών κενών, με αποτέλεσμα να υποεκτιμώνται οι πραγματικές ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να περιορίζονται οι δυνατότητες μεταθέσεων.

• Παράλληλα, η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι ο τρόπος υπολογισμού των οργανικών κενών δημιουργεί σημαντικές στρεβλώσεις. Οι διορισμοί που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς σχέδιο και με προχειρότητα που εξυπηρετούσε το επικοινωνιακό αφήγημα της κυβέρνησης για μαζικούς μόνιμους διορισμούς, σε συνδυασμό με την απουσία δεύτερου κύκλου μεταθέσεων πριν από αυτούς, αλλά και με διαδικασίες όπως οι συμπληρωματικές μεταθέσεις στην ΕΑΕ του Αυγούστου 2025 που εφαρμόστηκαν με ανομοιόμορφο τρόπο από τα ΠΥΣΔΕ, έχουν οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα στην υπηρεσιακή κατάσταση πολλών εκπαιδευτικών.

Επιπρόσθετα, τονίσαμε ότι η συζήτηση για την κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να περιορίζεται σε τεχνικές ή διαχειριστικές προσεγγίσεις. Αγγίζει τον πυρήνα της ποιότητας του σχολείου, της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών και της ίδιας της αξιοπρέπειας των ανθρώπων που το υπηρετούν.

Ανάγκη ουσιαστικής μείωσης του αριθμού μαθητών ανά τμήμα

• Η ανάγκη για μικρότερα τμήματα δεν αποτελεί μια θεωρητική ή συνδικαλιστική διεκδίκηση αποκομμένη από την πραγματικότητα. Αντίθετα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του σχολείου, τη διατήρηση οργανικών θέσεων, την αποφυγή συγχωνεύσεων και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Το σημερινό μοντέλο, που βασίζεται στη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μαθητών σε κάθε τάξη, δεν ανταποκρίνεται ούτε στις παιδαγωγικές αρχές ούτε στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

Η διάσταση της ασφάλειας είναι εξίσου κρίσιμη. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές και δεσμευτικό. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, η αναλογία ορίζεται σε ένα άτομο ανά 2 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ο Κτιριοδομικός Κανονισμός προβλέπει ένα άτομο ανά 1,5 τετραγωνικό μέτρο για αίθουσες διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι μια τυπική σχολική αίθουσα 35–40 τ.μ. δεν μπορεί να φιλοξενεί περισσότερους από 20 έως 25 ανθρώπους συνολικά. Ωστόσο, η καθημερινή πραγματικότητα διαψεύδει κατάφωρα αυτές τις προβλέψεις.

Στα περισσότερα σχολεία, οι αίθουσες φιλοξενούν 25+ μαθητές, συχνά σε χώρους που δεν επαρκούν ούτε για τις βασικές ανάγκες διδασκαλίας, πόσο μάλλον για την ασφαλή παραμονή και εκκένωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η κατάσταση αυτή δεν είναι απλώς προβληματική, είναι επικίνδυνη.

Η επίκληση της «εξοικονόμησης πόρων» και του «εξορθολογισμού» δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι. Όταν η πολιτεία επιλέγει να διατηρεί μεγάλα τμήματα για να περιορίσει το κόστος, ουσιαστικά μετακυλίει την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες. Σε ένα ενδεχόμενο ατύχημα, οι πρώτοι που θα βρεθούν υπόλογοι θα είναι οι άνθρωποι της σχολικής κοινότητας, παρότι δεν είναι αυτοί που καθορίζουν τους όρους λειτουργίας.

Πέρα όμως από την ασφάλεια, υπάρχει και η παιδαγωγική διάσταση, που είναι καθοριστική. Η υπερφόρτωση των τμημάτων ακυρώνει στην πράξη τη δυνατότητα ουσιαστικής διδασκαλίας. Η εξατομικευμένη προσέγγιση, η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, δεν μπορούν να υλοποιηθούν σε μια τάξη των 25 – 27 μαθητών. Η εκπαιδευτική διαδικασία μετατρέπεται αναγκαστικά σε μια μαζική, τυποποιημένη μετάδοση γνώσης, απομακρυσμένη από τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές. Αντίθετα, τα μικρότερα τμήματα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ουσιαστική επικοινωνία, ενεργή συμμετοχή των μαθητών, καλύτερη διαχείριση της τάξης και συνολικά βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου ο εκπαιδευτικός μπορεί να λειτουργήσει παιδαγωγικά και όχι απλώς διαχειριστικά.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η ανάγκη θεσμοθέτησης ανώτατου ορίου 20 μαθητών ανά τμήμα (15 στις ομάδες προσανατολισμού και 10 στα εργαστήρια) δεν αποτελεί υπερβολή. Είναι το ελάχιστο που απαιτείται για να λειτουργήσει το σχολείο με όρους ασφάλειας, ποιότητας και αξιοπρέπειας.

Το αίτημα για πλήρη σύνταξη στα 60 έτη με 30 χρόνια εργασίας παραμένει πάντα στην πρώτη γραμμή!

• Παράλληλα, αναδείχθηκε και το ζήτημα των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών, με πιο χαρακτηριστική πτυχή την ηλικιακή επιβάρυνση του κλάδου. Τα δεδομένα είναι αποκαλυπτικά: ένα σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών που ξεπερνά το 60%, βρίσκεται πλέον σε ηλικίες άνω των 50 ετών, ενώ επίσης ένα μεγάλο μέρος του κλάδου υπηρετεί μέχρι τα 67 ή και 68 έτη, αποχωρώντας αυτοδίκαια από την υπηρεσία.

Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα. Από τη μία πλευρά, η εμπειρία των εκπαιδευτικών αποτελεί πολύτιμο στοιχείο για το σχολείο. Από την άλλη, η παραμονή στην τάξη σε τόσο προχωρημένη ηλικία, σε συνθήκες αυξημένων απαιτήσεων, εντείνει το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Η κόπωση, η πίεση και η δυσκολία προσαρμογής στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ζητήματα που δεν γίνεται και δεν πρέπει να αγνοηθούν.

Η μεγάλη ηλικιακή απόσταση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών δημιουργεί επίσης ένα παιδαγωγικό χάσμα, που δυσκολεύει την επικοινωνία και την κατανόηση των αναγκών των νέων ανθρώπων. Ταυτόχρονα, η παραμονή των εκπαιδευτικών στην υπηρεσία για τόσα χρόνια περιορίζει τις δυνατότητες ανανέωσης του κλάδου και εισόδου νέων εκπαιδευτικών στο σύστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το αίτημα για πλήρη σύνταξη στα 60 έτη με 30 χρόνια υπηρεσίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση μιας αδικίας ή την ανακούφιση των εκπαιδευτικών που έχουν εξαντληθεί. Αφορά τη συνολική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Η δυνατότητα αξιοπρεπούς αποχώρησης από την υπηρεσία συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της εκπαίδευσης, την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Συνεδριάσεις ΚΥΣΔΕ (18–19 Μαρτίου 2026)

Κατά τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 18 και 19 Μαρτίου, το κύριο αντικείμενο ήταν η εξέταση ζητημάτων για τις μεταθέσεις. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τα διαχρονικά προβλήματα του συστήματος, τις ασάφειες του θεσμικού πλαισίου και τις αδικίες που προκύπτουν σε βάρος των εκπαιδευτικών. Ακολουθούν αναλυτικά τα θέματα που εξετάστηκαν, οι αποφάσεις που ελήφθησαν, καθώς και οι δικές μας θέσεις και παρεμβάσεις, όπου κρίθηκε αναγκαίο:

(1) Εξετάστηκε η χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε μόνιμη εκπαιδευτικό ΣΑΕΚ, η οποία τελικά απορρίφθηκε, με τις δικές μας επιφυλάξεις και επισημάνσεις.

(2) Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών σε στέλεχος εκπαίδευσης.

(3) Απορρίφθηκε, κατά πλειοψηφία, αίτηση μετάταξης μέλους ΕΒΠ σε κλάδο εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

(4) Αμφισβητούμενες αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2026

• Εξετάστηκαν και έγιναν δεκτές 5 αιτήσεις εκπαιδευτικών συζύγων δικαστικών λειτουργών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 60 του ν. 4938/2022 (109A΄) για κατά προτεραιότητα μετάθεση στην περιφέρεια όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός του ή ο/η συνδεόμενος/η με σύμφωνο συμβίωσης δικαστικός λειτουργός σε αντίστοιχη υπηρεσία.

• Εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία 8 αιτήσεις με αμφισβητούμενο δικαίωμα μετάθεσης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία:

• 3 αιτήσεις λόγω μη υπηρέτησης του ενός έτους στην οργανική θέση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996.

• 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών διότι μέχρι 31/8/2026 δεν θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 σχολικά έτη υπηρέτησης στην Ειδική Αγωγή με αποτέλεσμα να μην δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης στη Γενική Εκπαίδευση, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 125 του ν. 5224/2025.

• 3 αιτήσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν μετατεθεί σε δομές ΕΑΕ από τη Γενική Εκπαίδευση και δεν θα έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-8-2026 διετή διδακτική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης στη Γενική Εκπαίδευση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016.

• Επίσης, εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία 3 αιτήσεις ως προς την προσμέτρηση στην αίτηση μετάθεσή τους μονάδων για τέκνα, σύμφωνα με περ. α΄ και β΄ της παρ. 7 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (45Α΄) όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 1 του π.δ. 39/1998.

• Τέλος, εξετάστηκαν 2 αιτήσεις ως αμφισβητούμενες περιπτώσεις ως προς τις μονάδες συνυπηρέτησης. Δεκτή έγινε η μία από τις δύο, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996.

(5) Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην εξέταση των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Μουσικής Παιδείας, κλ. ΠΕ79.01 και ΤΕ16, για τα Μουσικά Σχολεία. Συνολικά εξετάστηκαν 210 αιτήσεις που πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις (υπηρέτηση οργανικής, πενταετία σε σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης & ύπαρξη οργανικού κενού). Με βάση τα ισχύοντα και κατά πάγια πρακτική, η Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας εισηγείται στο ΚΥΣΔΕ τις μεταθέσεις και το ΚΥΣΔΕ, ως το αποφασίζον όργανο, λαμβάνει την τελική απόφαση που, όμως, ουδέποτε έχει παρεκκλίνει από την εισήγηση της Επιτροπής. Η πρόταση της Επιτροπής ήταν να μετατεθούν 72 εκπαιδευτικοί Μουσικής Παιδείας, 51 ΠΕ79.01 και 21 ΤΕ16.

Η δική μας θέση κινήθηκε, όπως και κάθε χρόνο, με βάση τις ψηφισμένες θέσεις του κλάδου, πιο συγκεκριμένα με βάση τις αποφάσεις του 21ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ:

Είχαμε, όμως, την υποχρέωση, ακόμα και με βάση το ισχύον πλαίσιο, να διασφαλίσουμε ότι κανείς/καμιά εκπαιδευτικός δεν θα αδικηθεί και δεν θα αναγκαστεί να ταλαιπωρηθεί με ενστάσεις, δικαστικές προσφυγές και αναστάτωση της ζωής του/της. Εκφράσαμε την έντονη διαφωνία μας για τον αποκλεισμό από τη διαδικασία αρκετών εκπαιδευτικών Μουσικής Παιδείας, λόγω μη πλήρωσης της προϋπόθεσης της πενταετούς τεκμηριωμένης ενασχόλησης με το προς διδασκαλία αντικείμενο. Με βάση τη ρητή αναφορά στην εγκύκλιο μεταθέσεων ότι λαμβάνεται υπόψη «για δε την ενασχόληση με βεβαίωση θεωρημένη από επίσημες αρχές», αναφερθήκαμε σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών που η προϋπόθεση της πενταετίας φαίνεται να πληρείται, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία στον φάκελό τους κι όμως, δεν προτάθηκαν για μετάθεση.

Ο αποκλεισμός δεκάδων εκπαιδευτικών από τη διαδικασία (λόγω πενταετίας), τα δεκάδες κενά που παραμένουν σε σχολικές μονάδες, τα οποία προφανώς θα δοθούν για τους επικείμενους διορισμούς και το γεγονός ότι εκπαιδευτικοί που αιτήθηκαν μετάθεση θα συνεχίσουν να παραμένουν εγκλωβισμένοι μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους, είναι μια κατάσταση που επιβάλλεται να θεραπευτεί.

Τονίσαμε ότι είναι παράλογο να ζητείται 5ετής αποδεδειγμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο για εκπαιδευτικούς που έχουν διοριστεί σε Μουσικό, δηλ για εκπαιδευτικούς Μουσικής Παιδείας που έχουν κριθεί ικανοί για διορισμό, αλλά δεν πληρούν (;) τις προϋποθέσεις για να μετακινηθούν σε άλλη σχολική μονάδα.

Ακολουθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις μεταθέσεις (και τις αποσπάσεις) σε Μουσικά Σχολεία:

1. Οι μεταθέσεις και αποσπάσεις εκπ/κών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία πραγματοποιούνται σύμφωνα με την περ. Ι’ του άρθρου 16 του ν.1824/88 (Α ́296), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.9 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Α ́240) και το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α ́12), το π.δ. 50/96 (Α ́45) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8,περ.Β ́του π.δ. 100/97 (Α ́94) και την παράγραφο 2 του άρθρου 168 του ν.4823/2021 (Α ́136), το άρθρο 8, περ. Β ́ του π.δ. 100/97 (Α ́94) όπως αυτό μερικώς αντικαταστάθηκε από την παρ.3. του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α ́70 ), το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α ́12) που προστέθηκε στην παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση Ι ́ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1824/1988 (Α ́296), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α ́70) και το άρθρο 60 του ν.4692/2020(Α ́111) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Σύμφωνα με τους ανωτέρω ισχύοντες νόμους α) δεν προβλέπεται μοριοδότηση β) οικογενειακοί, προσωπικοί, οικονομικοί λόγοι καθώς και λόγοι υγείας, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν αποτελούν κριτήριο μετάθεσης και απόσπασης για τα Μουσικά Σχολεία.

Προφανώς, με βάση και την εμπειρία των προηγούμενων ετών, τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί, την έλλειψη διαφάνειας, την αδικία, αλλά και την απίστευτη ταλαιπωρία που έχουν υποστεί εκπαιδευτικοί από τις αποφάσεις της διοίκησης, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος, την αποτυχία του οποίου έχει παραδεχτεί δημοσίως και η ίδια η Υπουργός, με την απάντησή της για το εν λόγω θέμα, σε επίκαιρη ερώτηση από το βήμα της βουλής, ότι «….είναι θεμιτό, εύλογο και δίκαιο οι εκπαιδευτικοί να προσδοκούν μια διαδικασία μεταθέσεων και αποσπάσεων που είναι όχι μόνο ουσιαστική, αλλά και απολύτως διαφανής και προβλέψιμη…».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Δυνατότητα ένστασης

Πότε υποβάλλονται: Έως και 15 ημέρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης των μεταθέσεων. Αφού οι μεταθέσεις ανακοινώθηκαν στις 23 Μαρτίου, η ένσταση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τις 7 Απριλίου. Να σημειωθεί ότι στη φετινή εγκύκλιο μεταθέσεων δεν γίνεται καμία αναφορά για τις ενστάσεις, όμως αυτή είναι η πάγια πρακτική με βάση τα οριζόμενα σε εγκυκλίους παρελθόντων ετών. Είχαμε παρατηρήσει βέβαια ότι αυτό θα έπρεπε να ορίζεται και στη φετινή εγκύκλιο. Δεν μπορεί να μην προβλέπεται η δυνατότητα ένστασης επί της οποιαδήποτε απόφασης.

Πως υποβάλλονται: Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο ΥΠΑΙΘΑ, [email protected], προς Τμήμα Β΄ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπου απαιτείται.

Αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις στη Β/βάθμια Εκπαίδευση

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ μέχρι και 7/4/2026. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Κεφάλαιο Β΄, Μέρος Τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 129787/Ε2/15-10-2025 εγκυκλίου μεταθέσεων.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου 2026 συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του π.δ. 50/1996 (45Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του π.δ. 100/1997 (94Α΄):

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του ανωτέρω π.δ.,

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη και

γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του π.δ. 50/1996, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 100/1997, καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.

3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

4. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής καθώς και από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας περιοχής υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των αντίστοιχων μεταθέσεων.

5. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση αποστέλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., τις αιτήσεις συνοδευόμενες από βεβαίωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης), προκειμένου να διαβιβαστούν στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) εάν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.

6. Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

7. Επισημαίνεται ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας προβλέπεται αμοιβαία μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής μετάθεσης σε σχολείο άλλης περιοχής μετάθεσης, καθώς και από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης και δεν προβλέπεται αμοιβαία μετάθεση στα ειδικά σχολεία (Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά) ή μεταξύ αυτών.

Οι θέσεις και προτάσεις μας επί του πλαισίου

Οι αντιθέσεις και οι ενστάσεις μας εστιάζουν κυρίως στο γεγονός ότι οι αμοιβαίες μεταθέσεις παραμένουν μια “δύσκαμπτη” διαδικασία με αυστηρούς περιορισμούς που δεν λαμβάνουν υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Η απαγόρευση αμοιβαίας μετάθεσης σε όσους έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας θεωρείται πλέον άδικη και αναχρονιστική. Αυτός ο περιορισμός “τιμωρεί” τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς που συχνά έχουν και τις μεγαλύτερες οικογενειακές ή υγειονομικές ανάγκες να βρεθούν κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Η προϋπόθεση της διαφοράς υπηρεσίας μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων να μην υπερβαίνει τα 10 έτη, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εύρεση “ζευγαριού”, περιορίζοντας τις πιθανότητες επιτυχίας της μετάθεσης.

Η υποχρέωση παραμονής στην περιοχή μετάθεσης για 3 έτη πριν από οποιαδήποτε νέα μετακίνηση θεωρείται υπερβολική. θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία, ειδικά σε περιπτώσεις σοβαρών προσωπικών ή οικογενειακών αλλαγών που μπορεί να προκύψουν στο ενδιάμεσο.

Εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι, αλλά και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα – και αυτοί οι συνάδελφοι χρόνο με τον χρόνο αυξάνονται ραγδαία – εξαιρούνται από τη διαδικασία, όμως η αμοιβαία μετάθεση θα μπορούσε να “εκτονώσει” κάπως το πρόβλημα της υπεραριθμίας και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος.

Τέλος, να επιτρέπεται η αμοιβαία μετάθεση σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία.

Είναι επιτακτική ανάγκη η απλοποίηση του πλαισίου και η άρση των χρονικών περιορισμών. Γνωρίζουμε καλά ότι πίσω από κάθε αίτηση κρύβεται μια ανάγκη οικογενειακού προγραμματισμού, μια ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και, τελικά, η ίδια η εργασιακή αξιοπρέπεια των συναδέλφων. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε σθεναρά κάθε δίκαιο αίτημα που διευκολύνει την καθημερινότητα του εκπαιδευτικού.

Σχετικά με τις αποσπάσεις και τις μετατάξεις εκπαιδευτικών

Αναμένεται άμεσα η έναρξη της διαδικασίας για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών αποσπάσεις, με την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων από το Υπουργείο Παιδείας. Οι δύο εγκύκλιοι θα αφορούν (1) Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, καθώς και σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, (2) Αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

• Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2026-2027.

• Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2026-27.

Οι εγκύκλιοι αποσπάσεων, μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου νόμου που επιφέρει αλλαγές (για τις αποσπάσεις σε φορείς), αναμένεται να εκδοθούν και να αποσταλούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έως το τέλος της εβδομάδας, δηλ μέχρι 3 Απριλίου (πιθανότερο) ή το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Θα ακολουθήσει η έκδοση της εγκυκλίου για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο ή σε άλλη βαθμίδα.

• Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2026-2027

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις παραπάνω διαδικασίες θα είναι 15 ημέρες.

Η επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ θα πραγματοποιηθεί μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Κλείνοντας, είναι σαφές ότι οι αποφάσεις και οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο ΚΥΣΔΕ δεν αποτελούν απλώς διοικητικές πράξεις, αλλά επηρεάζουν άμεσα τη ζωή, την εργασία και την καθημερινότητα χιλιάδων εκπαιδευτικών. Ως αιρετοί, οφείλουμε να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε με συνέπεια, διαφάνεια και υπευθυνότητα να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων των συναδέλφων.