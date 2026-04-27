Μεταθέσεις εκπαιδευτικών: Προϋποθέσεις και διαδικασία αιτήσεων

Πίνακας περιεχομένων

Η διαδικασία για τις αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης στην Α΄ Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να κινηθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου και υπό σαφώς καθορισμένες προϋποθέσεις.

Η σχετική ανακοίνωση απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς Γενικής όσο και Ειδικής Αγωγής, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για όσους επιθυμούν να μετακινηθούν μέσω της διαδικασίας της αμοιβαίας μετάθεσης.

Όπως επισημαίνεται, η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρή και συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση των μεταθέσεων, ενώ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση, τα χρόνια προϋπηρεσίας και τη θέση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Παράλληλα, καθορίζονται και οι περιορισμοί, καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Τάκης Ρουμπής, αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας :

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. της Α΄ Αθήνας, με ανακοίνωσή της (βλ. σύνδεσμο: https://dipe-a-athin.att.sch.gr/ ), καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς Ειδικής & Γενικής Αγωγής να υποβάλουν, εφόσον επιθυμούν, αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαϊου και ώρα 23.59 , στο e-mail: [email protected]

Οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 15 ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 13 του Π.Δ.50/1996 και το άρθρο 10 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ.100/1997 .

Δικαίωμα υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητακαι να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη και

Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ.50/1996, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ.100/1997), καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία της περιοχής μετάθεσης από την οποία προήλθαν, εφόσον υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής αυτής .

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για τη σχολική μονάδα ή την ομάδα σχολείων από την οποία μετατέθηκαν έχουν και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μετατίθενται αμοιβαία εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης, μετά την παρέλευση τριών ετών .