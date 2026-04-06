Μεταθέσεις εκπαιδευτικών: Τι ισχύει για τοποθετήσεις και αποσπάσεις

Διευκρινίσεις για μεταθέσεις, τοποθετήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών, με βασικά σημεία για αιτήσεις, προτεραιότητες και δικαιώματα.

Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών επανέρχονται στο προσκήνιο, με τους αιρετούς του ΚΥΣΕΕΠ , Σεραφείμ Λάππα και Βασίλη Βούγια, να δίνουν διευκρινίσεις για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν οριστικές τοποθετήσεις και αποσπάσεις εντός περιοχής. Οι απαντήσεις ξεκαθαρίζουν τη διαδικασία και τα δικαιώματα των ενδιαφερόμενων.

Οι οδηγίες αφορούν τόσο τους νεοδιόριστους όσο και όσους έχουν ήδη μετατεθεί ή επιθυμούν βελτίωση θέσης, ενώ αποσαφηνίζονται βασικά ερωτήματα σχετικά με τις αιτήσεις και τη λειτουργία του συστήματος.

Τι ισχύει για νέες οργανικές θέσεις και μεταθέσεις

Σε περίπτωση δημιουργίας νέων οργανικών θέσεων, προβλέπεται επανεκκίνηση της διαδικασίας μεταθέσεων. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν περιλαμβάνει την υποβολή νέων αιτήσεων.

Το σύστημα θα λειτουργήσει με βάση τις δηλώσεις που είχαν κατατεθεί τον Οκτώβριο, συμπεριλαμβάνοντας όσους δεν έχουν λάβει μετάθεση. Έτσι, δεν υπάρχει δυνατότητα νέας αίτησης για όσους έχουν ήδη συμμετάσχει.

Μεταθέσεις ΕΕΠ ΕΒΠ: Βγήκαν τα ονόματα

Ποιοι προηγούνται στις οριστικές τοποθετήσεις

Η διαδικασία οριστικής τοποθέτησης ακολουθεί συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας. Πρώτα εξετάζονται οι ειδικές κατηγορίες και στη συνέχεια όσοι χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, όπου αυτό εφαρμόζεται.

Χρονοδιάγραμμα για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας- Τι θα γίνει με αποσπάσεις και μετατάξεις

Έπειτα, η επιλογή γίνεται με βάση τα μόρια, συγκρίνοντας νεοδιόριστους, εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν πρόσφατα και όσους ζητούν βελτίωση θέσης, διαμορφώνοντας την τελική κατάταξη.

Προϋποθέσεις για νέα αίτηση μετάθεσης

Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα νέας αίτησης μετάθεσης, απαιτείται να υπηρετήσει στην οργανική του θέση για ένα έτος. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από το πότε έγινε η τοποθέτηση.

Η ρύθμιση αυτή καθορίζει σαφώς το χρονικό πλαίσιο που πρέπει να τηρηθεί πριν από οποιαδήποτε νέα αίτηση, περιορίζοντας τις συνεχείς μετακινήσεις.

Αποσπάσεις εντός περιοχής και δικαιώματα

Οι αποσπάσεις εντός περιοχής επιτρέπονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ανάλογα με τη βαθμίδα ή τη δομή στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός. Η μετακίνηση μπορεί να γίνει μόνο εντός της ίδιας κατηγορίας.

Σε περιπτώσεις μεταθέσεων ή νεοδιορισμών, η απόσπαση εντός περιοχής μπορεί να συμβάλει στη θεμελίωση δικαιώματος για μελλοντική μετάθεση, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί.

Η διαδικασία δήλωσης και οι συνέπειες μη υποβολής

Η δήλωση προτίμησης σχολείων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας teachers.minedu.gov.gr, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, οι συνέπειες διαφοροποιούνται: όσοι έχουν οργανική θέση παραμένουν σε αυτή, ενώ όσοι είναι νεοδιόριστοι ή έχουν μετατεθεί τοποθετούνται αυτόματα σε διαθέσιμη θέση από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.