Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα – Πώς κλείνετε κατάλυμα

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Τα οριστικά αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026 αναμένονται έως την Παρασκευή 22 Μαΐου ή μέσα στο Σαββατοκύριακο, ανοίγοντας τον δρόμο για κρατήσεις σε καταλύματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: στην τελική ευθεία βρίσκεται η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων από τη ΔΥΠΑ, με τους δικαιούχους των 300.000 vouchers να αναμένεται να μάθουν μέσα στις επόμενες ημέρες αν θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα για τις διακοπές τους.

Η δημοσίευση των οριστικών πινάκων αναμένεται έως την Παρασκευή 22 Μαΐου ή ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων και των ενστάσεων, ώστε να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο για την κράτηση καταλύματος και, όπου χρειάζεται, την έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Πότε αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα

Η ΔΥΠΑ αναμένεται να δημοσιεύσει τους πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα και τους δικαιούχους του προγράμματος μέσα σε λίγες ημέρες.

Το πιθανότερο χρονοδιάγραμμα τοποθετεί την ανακοίνωση έως την Παρασκευή 22 Μαΐου ή και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ώστε οι δικαιούχοι να μπορέσουν να προχωρήσουν στον προγραμματισμό των διακοπών τους.

Το επόμενο βήμα για τους δικαιούχους

Μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων, όσοι έχουν επιλεγεί θα πρέπει να αναζητήσουν συμβεβλημένο κατάλυμα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

ΔΥΠΑ: Πού ανοίγουν 900 θέσεις εργασίας

Η διαδικασία δεν γίνεται αυτόματα. Ο δικαιούχος πρέπει να επικοινωνήσει ο ίδιος με το κατάλυμα, να ρωτήσει για διαθεσιμότητα και να συμφωνήσει τις ημερομηνίες διαμονής.

Πώς γίνεται η κράτηση καταλύματος

Η λίστα με τα διαθέσιμα καταλύματα ανά περιφερειακή ενότητα θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Μέχρι να αναρτηθούν οι επίσημοι πίνακες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν συμβεβλημένα καταλύματα και σε εξωτερικές ιστοσελίδες που συγκεντρώνουν πληροφορίες για την περίοδο 2026-2027.

Αφού επιλεγεί κατάλυμα, ο δικαιούχος επικοινωνεί τηλεφωνικά με την επιχείρηση και συμφωνεί τις ημερομηνίες, τη διάρκεια της διαμονής και τη χρέωση.

ΔΥΠΑ – Επίδομα ανεργίας: Ποιοί κινδυνεύουν να το χάσουν

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη χρέωση

Το voucher του Κοινωνικού Τουρισμού καλύπτει μεγάλο μέρος της χρέωσης για τη διαμονή σε συμβεβλημένο κατάλυμα.

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι θα χρειαστεί να καταβάλουν και κάποιο επιπλέον ποσό, ανάλογα με το κατάλυμα, την περίοδο και τους όρους της κράτησης.

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν νησιωτικό προορισμό μπορούν να αξιοποιήσουν το voucher και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί κράτηση σε συμβεβλημένο κατάλυμα στο νησί. Η έκπτωση στα εισιτήρια ισχύει μόνο για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί για τη διαμονή.

Η συμμετοχή και η οικονομική θέση

Για τους ενήλικες, η συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανέρχεται σε 25%.

Για τα άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι δωρεάν.

Σημειώνεται ότι τα εισιτήρια που καλύπτονται μέσω του προγράμματος αφορούν την οικονομική θέση.

Το voucher πρέπει να είναι εκτυπωμένο

Για την ακτοπλοϊκή μετάβαση στον προορισμό που έχει επιλεγεί, ο δικαιούχος πρέπει να έχει το voucher της ΔΥΠΑ σε έντυπη μορφή.

Το voucher εκτυπώνεται υποχρεωτικά, καθώς πρέπει να επιδειχθεί για την έκδοση του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου.