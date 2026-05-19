Ποιοί μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα – Νέες ειδικότητες

Πίνακας περιεχομένων

Η Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε ένταξη νοσηλευτών και διασωστών στα βαρέα και ανθυγιεινά, ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στις συντάξεις χηρείας και παρουσίασε τις βασικές αλλαγές για τη μισθολογική διαφάνεια.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε επίσης στις συντάξεις χηρείας, αποκλείοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε περικοπή, αλλά και στο νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών για όμοια εργασία.

Ποιοι εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός Εργασίας, η ρύθμιση αφορά νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, οδηγούς και βοηθούς ασθενοφόρων-διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ.

Η Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε τη ρύθμιση σημαντική, σημειώνοντας ότι έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο που, όπως είπε, είναι αντικειμενικά δύσκολος και κρίσιμος.

Η υπουργός συνέδεσε την παρέμβαση με το συνολικό πλέγμα ρυθμίσεων για τους νοσηλευτές, στο οποίο είχε αναφερθεί και ο πρωθυπουργός.

Τι είπε για τις συντάξεις χηρείας

Για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τις συντάξεις χηρείας, η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι το υπουργείο αναμένει την απόφαση, η οποία δεν έχει ακόμη επιδοθεί.

Η ίδια σημείωσε ότι υπάρχει περίληψη και ότι το ζήτημα θα εξεταστεί συνολικά, ενώ, εφόσον χρειαστεί, θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση.

Παράλληλα, ήταν κατηγορηματική ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας, θέλοντας, όπως είπε, να κλείσει το θέμα.

Το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές

Η υπουργός αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών για όμοια εργασία.

Όπως είπε, το νομοσχέδιο θα παρουσιαστεί την άλλη εβδομάδα στο υπουργικό συμβούλιο.

Η κ. Κεραμέως τόνισε ότι το ζήτημα της ισότητας στις αμοιβές αφορά όλη την Ευρώπη και όχι μόνο την Ελλάδα, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν μισθολογικές αποκλίσεις.

Οι μισθολογικές αποκλίσεις και η διαφάνεια

Σύμφωνα με την υπουργό, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια γυναίκα αμείβεται κατά 12% έως 13% λιγότερο από έναν άνδρα για την ίδια ακριβώς εργασία και με τα ίδια προσόντα.

Η Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση αδιανόητη και εξήγησε ότι το νέο νομοσχέδιο θα φέρει πρόσθετες υποχρεώσεις μισθολογικής διαφάνειας.

Οι υποχρεώσεις αυτές θα ισχύουν τόσο πριν από την πρόσληψη όσο και μετά από αυτήν.

Τι αλλάζει στις προκηρύξεις και στις συνεντεύξεις

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο.

Παράλληλα, ο εργοδότης θα πρέπει πριν από τη συνέντευξη να γνωστοποιεί είτε το εύρος του μισθού είτε τον ακριβή μισθό, για λόγους μισθολογικής διαφάνειας.

Επιπλέον, θα απαγορεύεται να ερωτάται ο υποψήφιος ποιες ήταν οι απολαβές του μέχρι σήμερα.

Το δικαίωμα του εργαζομένου μετά την πρόσληψη

Μετά την πρόσληψη, εφόσον υπάρχει υποψία ανισότητας στην αμοιβή, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον στοιχεία.

Τα στοιχεία αυτά θα αφορούν τόσο τις δικές του απολαβές όσο και απολαβές εργαζομένων όμοιας κατηγορίας.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι για να υπάρχει απόκλιση στην αμοιβή θα πρέπει να υπάρχει αντικειμενικός λόγος, όπως μεγαλύτερη εμπειρία, ειδικές δεξιότητες ή ειδικά προσόντα.

Πότε θα παρεμβαίνουν οι αρμόδιες αρχές

Η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι, αν δεν υπάρχει αιτιολόγηση για τη μισθολογική απόκλιση και αυτή ξεπερνά το 5%, θα παρεμβαίνει αρχικά ο Συνήγορος του Πολίτη.

Στη συνέχεια, όπως εξήγησε, θα μπορεί να παρεμβαίνει και η Επιθεώρηση Εργασίας, με σύσταση και κύρωση.

Η υπουργός σημείωσε ότι ο νόμος θα αφορά τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, ενώ ανέφερε ότι στην Ελλάδα οι μισθολογικές ανισότητες εμφανίζονται περισσότερο σε μεγαλύτερες ηλικίες εργαζομένων, με μεγαλύτερη εμπειρία.

Η αναφορά στις συλλογικές συμβάσεις

Η υπουργός Εργασίας μίλησε και για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, αναφέροντας ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι έχουν ήδη ενταχθεί στο νέο ευνοϊκό πλαίσιο μέσω δύο πρώτων συλλογικών συμβάσεων.

Όπως είπε, πολλές νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας βρίσκονται σε διαδικασία υπογραφής.

Η κ. Κεραμέως υποστήριξε ότι το πλαίσιο δίνει κίνητρο για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων, κάτι που οδηγεί σε αυξήσεις μισθών και καλύτερους όρους εργασίας.

Το σχόλιο για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Κληθείσα να σχολιάσει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι η παράταξη είναι υπερήφανη για τον πλουραλισμό απόψεων, από τη βάση έως τους βουλευτές.

Σε ερώτηση για την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, σημείωσε ότι λυπεί όλους το γεγονός πως ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς δεν ήταν παρόντες.

Η υπουργός πρόσθεσε ότι και οι δύο, ως πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της παράταξης, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην πορεία του τόπου και έχουν προσφέρει πολλά στην πατρίδα.