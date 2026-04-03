Όταν η ασφάλεια στη δουλειά γίνεται παγίδα: Πώς να επενδύσετε στις δεξιότητές σας

Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι παραμένουν για χρόνια στην ίδια θέση όχι από συνειδητή επιλογή εξέλιξης, αλλά από φόβο για το άγνωστο και την αλλαγή.

Η εργασιακή σταθερότητα αποτελεί διαχρονικά ζητούμενο για τους περισσότερους εργαζόμενους, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας. Ωστόσο, μια νέα τάση που κερδίζει έδαφος διεθνώς, το λεγόμενο job hugging, φέρνει στο προσκήνιο μια λιγότερο ορατή πλευρά αυτής της ασφάλειας: τη στασιμότητα που μπορεί να εγκλωβίσει επαγγελματικά.

Το φαινόμενο αυτό, που στην Ελλάδα φαίνεται να ενισχύεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς εργασίας, εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο η ασφάλεια μπορεί τελικά να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Δείτε όλα όσα αναλύει αποκλειστικά στο iPaidia.gr η Βασιλική Κουτρούμπα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας LABORA:

Job hugging: όταν η ασφάλεια γίνεται παγίδα

Ξυπνάς κάθε πρωί, πίνεις τον ίδιο καφέ, περνάς από τον ίδιο δρόμο, μπαίνεις στο ίδιο γραφείο. Ξέρεις όλες τις λεπτομέρειες — το πρόγραμμα, τις συνήθειες των συναδέλφων, ακόμα και πότε ακριβώς χαλάει ο εκτυπωτής. Και κάπου μέσα σε αυτή τη ρουτίνα, νιώθεις ανακούφιση αλλά και… έναν κόμπο στο στομάχι. Αν αναρωτιέσαι μήπως έχεις «κολλήσει» σε μια δουλειά απλώς επειδή σου είναι γνώριμη, τότε ίσως βιώνεις αυτό που ονομάζουμε job hugging.

Δεν πρόκειται για «τεμπελιά» ή έλλειψη φιλοδοξίας. Είναι η ανθρώπινη ανάγκη για σταθερότητα και ασφάλεια σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Σε μια εποχή όπου οι σταδιοδρομίες μοιάζουν πιο ευέλικτες από ποτέ, το να παραμένεις σε έναν ρόλο για μεγάλο διάστημα έχει δύο όψεις: από τη μία σου προσφέρει εμπειρία και αξιοπιστία, από την άλλη μπορεί να σε παγιδεύσει σε επαγγελματική στασιμότητα και έλλειψη κινήτρου.

Όμως, τι γίνεται όταν η ασφάλεια αρχίζει να σε κρατά πίσω;

Τι δείχνουν τα νούμερα

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι τείνουν να έχουν σχετικά μακρύτερη παραμονή στην ίδια θέση σε σύγκριση με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες: ποσοστό περίπου 67% των εργαζομένων παραμένουν στην τρέχουσα θέση τους για 60 μήνες ή περισσότερο (Trading Economics, 2024). Σε επίπεδο μέσου όρου, τα δεδομένα του ΟΟΣΑ καταγράφουν ότι η μέση διάρκεια απασχόλησης στη χώρα μας πλησιάζει ή ξεπερνά την δεκαετία, ενώ σε άλλες χώρες ο μέσος όρος είναι αισθητά μικρότερος.

Τα αίτια του job hugging

Η παραμονή σε μια θέση για πολλά χρόνια έχει ρεαλιστικά προνόμια — γνωρίζεις τις διαδικασίες, απολαμβάνεις αναγνώριση και φήμη, και έχεις την ασφάλεια του σταθερού εισοδήματος. Ωστόσο, όταν η παραμονή είναι προϊόν φόβου και όχι στρατηγικής, αρχίζει ο προβληματισμός: περιορίζεται η εξέλιξη των δεξιοτήτων (ειδικά αν ο ρόλος επαναλαμβάνεται χωρίς εκπαίδευση), χάνονται ευκαιρίες για προαγωγή ή ρόλους με μεγαλύτερη ευθύνη σε άλλες εταιρείες, δεν καλλιεργείται η προσαρμοστικότητα και ελλοχεύει ο κίνδυνος να μείνεις πίσω σε νέες τεχνολογίες ή εργαλεία. Οι εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα (π.χ. ώρες εργασίας, που είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ) κάνουν την αλλαγή ακόμα πιο τρομακτική, γιατί πολλοί φοβούνται ότι μία νέα θέση μπορεί να είναι πιο απαιτητική (Eurostat, 2025) ή το περιβάλλον εργασίας μη υγιές. Παράλληλα, η πρόσφατη οικονομική κρίση και το brain drain, έχουν κάνει πολλούς εργαζόμενους να εκτιμούν τη σταθερότητα. Σε ευρωπαϊκή κλίμακα ωστόσο, έρευνες δείχνουν πως ο χρόνος παραμονής στις θέσεις εργασίας μειώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, υποδεικνύοντας γενικές τάσεις μεγαλύτερης κινητικότητας (Explaining the Evolution of Job Tenure in Europe, 2022)

Πρακτικές συμβουλές για job juggers

Αν είσαι job hugger, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να «αποχαιρετήσεις» τη δουλειά σου τώρα. Σίγουρα, όμως μπορείς να ξεκινήσεις με μικρά, στρατηγικά βήματα:

1) Κάνε μία έρευνα δεξιοτήτων — ποια skills και ποιες τεχνολογίες έχουν γίνει απαραίτητες στον κλάδο σου;

2) Ζήτα ένα project με περισσότερη ευθύνη μέσα στην εταιρεία σου — είναι ένας τρόπος να ανανεώσεις το κίνητρο και το ενδιαφέρον σου για το αντικείμενο, χωρίς να αλλάξεις εργοδότη.

3) Επένδυσε στην συστηματική επαγγελματική σου ανάπτυξη (σεμινάρια, μεταπτυχιακά, πιστοποιήσεις, e-courses), ώστε να αρχίζεις να νιώθεις αυτοπεποίθηση.

4) Δικτυώσου ενεργά: το μήνυμα μπορεί να είναι «είμαι ικανοποιημένος και παράλληλα ανοιχτός/ή». Σε βοηθά να παίρνεις προσφορές, χωρίς να φαίνεσαι απεγνωσμένος/η.

Το job hugging αντανακλά έναν απολύτως κατανοητό ανθρώπινο πόθο, την ασφάλεια. Όμως σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα, η σταθερότητα χωρίς εξέλιξη, μετατρέπεται γρήγορα σε τεχνογνωστική και επαγγελματική φθορά. Η λύση δεν είναι να εγκαταλείψουμε τη σταθερότητα, αλλά να τη συνδυάσουμε με διά βίου μάθηση, στρατηγική και ανοιχτό μυαλό. Όποιος καταφέρει να «αγκαλιάσει» μια θέση, χωρίς να την αφήσει να τον «αγκαλιάσει» πίσω, είναι αυτός που τελικά θα προχωρήσει — όχι από τύχη, αλλά από επιλογή!