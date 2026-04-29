Υπουργείο Παιδείας: Προκήρυξη 3ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων 2026

Ο 3ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων 2026 προκηρύσσεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, με τη διεξαγωγή του να έχει οριστεί για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 σε εργαστηριακό κέντρο της Περιφέρειας Αττικής.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την εξωστρέφεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσφέροντας σε νέους και νέες τη δυνατότητα να αναδείξουν τις δεξιότητές τους σε απαιτητικές και σύγχρονες ειδικότητες, μέσα από ένα περιβάλλον που αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας και ακολουθεί τα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ο Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), αναδεικνύοντας τις δεξιότητες των νέων και ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Οι υποψήφιοι/ες διαγωνίζονται σε σύγχρονες ειδικότητες, δοκιμάζοντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε συνθήκες που προσομοιώνουν το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων EuroSkills.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε νέους και νέες από διαφορετικές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΥΠΑΙΘΑ, ενισχύοντας τη διαπερατότητα και τη συνοχή του συστήματος ΕΕΚ, καθώς και τη δυνατότητα ίσης πρόσβασης σε ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Οι διακριθέντες/θείσες του Διαγωνισμού θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα προετοιμασίας για τη συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας, με στόχο τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων EuroSkills 2027.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά εδώ:

https://forms.gle/1RkaexudeH11v2939

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://gsvetlly.minedu.gov.gr/worldskills