Ανεξέλεγκτη η αγορά τίτλων και πιστοποιήσεων: Σοβαρές αιχμές για πτυχία και πιστοποιήσεις

Στη Βουλή το ζήτημα των παράνομων ή αμφισβητούμενων τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων που φέρονται να αξιοποιούνται σε διαδικασίες μοριοδότησης και διορισμών στο Δημόσιο.

Το ζήτημα των παράνομων ή αμφισβητούμενων τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων επαναφέρει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ζητώντας από το Υπουργείο Παιδείας συγκεκριμένες απαντήσεις για τους ελέγχους που έχουν γίνει και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση.

Με ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο βουλευτής Στέφανος Παραστατίδης θέτει θέμα «ανεξέλεγκτης αγοράς τίτλων και πιστοποιήσεων» και ζητά άμεσους ελέγχους, θεσμική θωράκιση της αξιοκρατίας και δημιουργία ενιαίου μηχανισμού διασταύρωσης των προσόντων που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες του Δημοσίου.

Στο επίκεντρο οι τίτλοι που αξιοποιούνται για διορισμούς και μοριοδότηση

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική ερώτηση, το ζήτημα της εμπορίας πλαστών ή παρανόμως χορηγούμενων τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων έχει τεθεί ήδη εδώ και καιρό, τόσο μέσα από καταγγελίες και δημοσιεύματα στον Τύπο όσο και μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι με προηγούμενη ερώτηση, στις 20 Φεβρουαρίου 2026, είχαν τεθεί συγκεκριμένα ζητήματα για παράνομους τίτλους σπουδών, πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών και πληροφορικής, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, καθώς και για την ανάγκη διασταυρώσεων με τον ΑΣΕΠ.

Αιχμές για την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας

Στην ερώτηση αναφέρεται ότι η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας περιορίστηκε σε ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Όπως σημειώνεται, δεν δόθηκε ουσιαστική απάντηση για το αν έχουν ελεγχθεί τίτλοι σπουδών που χρησιμοποιήθηκαν σε διορισμούς στο Δημόσιο, αν έχει υπάρξει διασταύρωση με τον ΑΣΕΠ, ούτε αν έχουν διερευνηθεί οι καταγγελίες για αλλοδαπά μεταπτυχιακά και διδακτορικά αμφισβητούμενης νομιμότητας.

Οι καταγγελίες για κύκλωμα και «πληρωμένες» εργασίες

Η υπόθεση επανέρχεται μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε η ΟΙΕΛΕ για κύκλωμα έκδοσης παράνομων πτυχίων, μεταπτυχιακών τίτλων, πιστοποιήσεων και «πληρωμένων» φοιτητικών εργασιών, με σκοπό, όπως αναφέρεται, την τεχνητή μοριοδότηση υποψηφίων σε διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με όσα επικαλείται η ερώτηση, οι καταγγελίες αφορούν εταιρείες που εμφανίζονται ως «συμβουλευτικές», αλλά φέρονται να συγγράφουν εργασίες και διατριβές έναντι αμοιβής, αλλοδαπά ιδρύματα που χορηγούν τίτλους με διαδικασίες-εξπρές, καθώς και πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας και πληροφορικής αμφισβητούμενης αξιοπιστίας.

Αναφορές σε διαδικασίες ΑΣΕΠ και στην προκήρυξη 2Γ/2026

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε διαδικασίες μοριοδότησης στον ΑΣΕΠ, μεταξύ των οποίων και η προκήρυξη 2Γ/2026. Το ζήτημα που τίθεται είναι αν τίτλοι και πιστοποιήσεις που έχουν αποκτηθεί με αμφισβητούμενες διαδικασίες μπορούν να επηρεάζουν την κατάταξη υποψηφίων σε διαγωνισμούς και διαδικασίες πρόσληψης.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η σημερινή κατάσταση δεν αφορά μόνο την εκπαιδευτική πολιτική, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Στο ίδιο πλαίσιο, κάνει λόγο για ένα άναρχο και ανεπαρκώς ελεγχόμενο τοπίο γύρω από τη χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.

Ζητείται ενιαίο ψηφιακό μητρώο τίτλων και πιστοποιήσεων

Κεντρικό αίτημα της ερώτησης είναι η θεσμοθέτηση ενιαίου ψηφιακού μητρώου τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και πράξεων αναγνώρισης, το οποίο θα είναι διαλειτουργικό με τον ΑΣΕΠ, τον ΔΟΑΤΑΠ, τον ΕΟΠΠΕΠ και τα συναρμόδια Υπουργεία.

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι κανένας τίτλος να μη μοριοδοτείται χωρίς προηγούμενη πιστοποιημένη διασταύρωση. Με τον τρόπο αυτό, ζητείται να υπάρξει ένας σαφής και ενιαίος μηχανισμός ελέγχου, ώστε να περιοριστούν τα περιθώρια αξιοποίησης παράνομων ή αμφισβητούμενων προσόντων σε δημόσιες διαδικασίες.

Τα ερωτήματα προς την Υπουργό Παιδείας

Ο Στέφανος Παραστατίδης ζητά να διευκρινιστεί ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έγιναν μετά την προηγούμενη ερώτηση της 20ής Φεβρουαρίου 2026 για τη διερεύνηση των καταγγελιών περί παράνομων τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και προσόντων που αξιοποιούνται σε διορισμούς, προσλήψεις ή μοριοδοτήσεις στο Δημόσιο.

Παράλληλα, ρωτά αν έχουν κινηθεί έλεγχοι από το Υπουργείο Παιδείας, τον ΔΟΑΤΑΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ για τους φορείς, τα ιδρύματα και τις διαδικασίες που καταγγέλλονται, καθώς και ποιες νομοθετικές ή διοικητικές πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει η κυβέρνηση για την αποκατάσταση της κρατικής εποπτείας, την προστασία της αξιοκρατίας, της ισονομίας και του δημόσιου συμφέροντος.