Κτηματολόγιο: Τι σημαίνει η ανάρτηση στοιχείων για τους ιδιοκτήτες

Πίνακας περιεχομένων

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης, καθώς το 99% της επικράτειας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και ΚΑΕΚ.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο βρίσκεται πλέον στην τελική φάση υλοποίησης, καθώς το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστική για ένα έργο που επί δεκαετίες είχε συνδεθεί με καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και χρόνιες εκκρεμότητες στη δημόσια διοίκηση, στις μεταβιβάσεις ακινήτων και στις ιδιοκτησιακές υποθέσεις.

Το 99% της επικράτειας με αναρτημένα στοιχεία

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο φορέας, σχεδόν ολόκληρη η χώρα έχει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά δεδομένα. Το ποσοστό αυτό σηματοδοτεί την είσοδο του έργου στην τελική του φάση.

Η ύπαρξη ΚΑΕΚ για το 99% της επικράτειας αποτυπώνει την πρόοδο της κτηματογράφησης και δημιουργεί νέο σημείο αναφοράς για τους ιδιοκτήτες, τις συναλλαγές ακινήτων και τη διαχείριση χωροταξικών εκκρεμοτήτων.

Γιατί θεωρείται κρίσιμη η ανάρτηση

Η φάση της ανάρτησης είναι κεντρικό στάδιο στη διαδικασία του Κτηματολογίου. Σε αυτήν οι πολίτες μπορούν να δουν συγκεντρωμένα τα στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους.

Μέσα από την ανάρτηση, οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αν τα δεδομένα είναι σωστά και να υποβάλουν αιτήματα διόρθωσης όπου απαιτείται. Έτσι, η διαδικασία λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός ελέγχου πριν από την οριστικοποίηση των στοιχείων.

Η ψηφιακή πρόσβαση στα ακίνητα

Η πρόσβαση στα αναρτημένα στοιχεία γίνεται πλέον ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Ειδικότερα, μέσω του ψηφιακού χάρτη maps.ktimatologio.gr, οι ιδιοκτήτες μπορούν να αναζητούν τα ακίνητά τους και να βλέπουν τα αναρτημένα δεδομένα σε ένα ενιαίο περιβάλλον χωρικής πληροφορίας για όλη τη χώρα.

Η επιτάχυνση του έργου τα τελευταία χρόνια

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, από το 2019 μέχρι σήμερα το έργο επιταχύνθηκε μέσα από νομοθετικές παρεμβάσεις, ψηφιοποίηση υπηρεσιών και αυστηρότερη παρακολούθηση των συμβάσεων κτηματογράφησης.

Το ποσοστό του 99% ξεπερνά τον στόχο που είχε τεθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η διοίκηση του Κτηματολογίου παρουσιάζει την εξέλιξη αυτή ως ένδειξη της επιτάχυνσης που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια.

Τα ανοιχτά μέτωπα μέχρι την ολοκλήρωση

Παρά τη μεγάλη πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες μέχρι την οριστική ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.

Το επόμενο διάστημα, το βάρος μεταφέρεται στην ολοκλήρωση των συμβάσεων που παραμένουν σε εξέλιξη, στη διαχείριση εκκρεμοτήτων κτηματογράφησης και στην ολοκλήρωση των ειδικών κτηματολογίων.

Η μετάβαση στο ψηφιακό Κτηματολόγιο

Παράλληλα, προχωρά η πλήρης μετάβαση της χώρας σε καθεστώς λειτουργούντος ψηφιακού Κτηματολογίου.

Στόχος είναι να ψηφιοποιηθούν διαδικασίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν φυσική παρουσία και σημαντική γραφειοκρατία, ώστε η εξυπηρέτηση των πολιτών να γίνεται πιο άμεσα και αποτελεσματικά.

Ο στόχος για το τέλος του 2026

Ο επίσημος σχεδιασμός προβλέπει ότι η συνολική κτηματογράφηση της χώρας θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Η πρόβλεψη αυτή συνδέεται με τις δεσμεύσεις του προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και με τον ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.