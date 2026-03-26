Κτηματολόγιο: Ο νέος ψηφιακός χάρτης που αλλάζει τα δεδομένα στα ακίνητα

Πίνακας περιεχομένων

Νέα ψηφιακή υπηρεσία του Κτηματολογίου δίνει άμεση πρόσβαση σε βασικούς όρους δόμησης για κάθε γεωτεμάχιο μέσω διασύνδεσης με τον χάρτη του ΤΕΕ.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο προχωρά σε νέα αναβάθμιση των ψηφιακών του υπηρεσιών, ενισχύοντας τον Ψηφιακό Χάρτη με μια σημαντική λειτουργία που αλλάζει τον τρόπο πρόσβασης σε πολεοδομικά δεδομένα. Μέσω της διασύνδεσης με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, οι χρήστες αποκτούν άμεση και συγκεντρωτική εικόνα για τους βασικούς όρους δόμησης που ισχύουν σε κάθε γεωτεμάχιο.

Η νέα αυτή δυνατότητα έρχεται να καλύψει μια πάγια ανάγκη πολιτών και επαγγελματιών για γρήγορη, αξιόπιστη και διαφανή πληροφόρηση γύρω από την αξιοποίηση ακινήτων. Με απλή πλοήγηση στον ψηφιακό χάρτη, παρέχεται πλέον μια πρώτη ολοκληρωμένη εκτίμηση των πολεοδομικών δυνατοτήτων, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας κρίσιμες αποφάσεις στην αγορά γης.

Σε περαιτέρω αναβάθμιση των ψηφιακών του υπηρεσιών προχώρησε το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ενσωματώνοντας μια νέα δυνατότητα στον Ψηφιακό Χάρτη του. Μέσω της διασύνδεσης με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), οι χρήστες της πλατφόρμας αυτής μπορούν πλέον να βλέπουν όλους τους διαθέσιμους ψηφιακούς χάρτες και να ενημερώνονται άμεσα και με συνοπτικό τρόπο και για τους βασικούς όρους δόμησης που ισχύουν στο γεωτεμάχιό τους.

Τι φέρνει η νέα υπηρεσία

Η συγκεκριμένη προσθήκη διευκολύνει σημαντικά πολίτες, μηχανικούς, επενδυτές και επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων, καθώς τους παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη πρώτη εικόνα για τις πολεοδομικές δυνατότητες ενός ακινήτου.

Με τη λειτουργία αυτή:

περιορίζεται η ανάγκη αναζήτησης στοιχείων σε πολλαπλές υπηρεσίες

επιταχύνεται η διαδικασία αξιολόγησης ακινήτων

ενισχύεται η διαφάνεια στην αγορά γης

διευκολύνεται ο σχεδιασμός επενδυτικών κινήσεων

Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε συνοπτική μορφή για κάθε γεωτεμάχιο και προέρχονται από τα ανοικτά δεδομένα του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη του ΤΕΕ.

Παράλληλα, η διασύνδεση των δύο πλατφορμών επιτρέπει την άμεση μετάβαση από τον Ψηφιακό Χάρτη του Κτηματολογίου στον χάρτη του ΤΕΕ, ώστε να προβάλλονται αναλυτικότερα πολεοδομικά στοιχεία.

Ποιες πληροφορίες εμφανίζονται

Μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον, ο Ψηφιακός Χάρτης προβάλλει πλέον για κάθε γεωτεμάχιο πληροφορίες όπως:

κατηγορίες χρήσεων γης

συντελεστής δόμησης

συντελεστής κάλυψης

μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος

αριθμός ορόφων

προϋποθέσεις αρτιότητας οικοπέδου

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται χωρικά πάνω στο ίδιο το γεωτεμάχιο, συνδυάζοντας κτηματολογικά και πολεοδομικά δεδομένα σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση της ιδιοκτησίας με τους ισχύοντες κανόνες δόμησης.

Η εμφάνιση των πληροφοριών εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των σχετικών δεδομένων στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.

Ειδικότερα:

Οι γενικές χρήσεις γης (ΓΠΣ) προβάλλονται μόνο σε περιοχές με εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή ΣΧΟΟΑΠ, δηλαδή κυρίως εντός σχεδίου πόλης, εντός ορίων οικισμών ή σε επεκτάσεις σχεδίου.

Οι χρήσεις γης από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο εμφανίζονται μόνο όπου το σχέδιο αυτό καθορίζει σχετικές χρήσεις.

Σημειώνεται ότι δεν εμφανίζονται στοιχεία χρήσεων γης όταν αυτά καλύπτουν λιγότερο από το 10% της συνολικής έκτασης του γεωτεμαχίου.

Περιορισμοί και ειδικές επισημάνσεις

Οι όροι δόμησης, όπως αρτιότητα, συντελεστής δόμησης, κάλυψη, ύψος και αριθμός ορόφων, δεν προβάλλονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

σε μη οριοθετημένους οικισμούς

σε εκτός σχεδίου περιοχές

σε ζώνες επέκτασης σχεδίου χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

Επιπλέον:

δεν εμφανίζονται στοιχεία όταν οι όροι δόμησης καλύπτουν κάτω από το 10% της έκτασης του γεωτεμαχίου

εμφανίζεται ειδική ένδειξη όταν το γεωτεμάχιο βρίσκεται οριακά εντός περιοχής ισχύος όρων δόμησης, δηλαδή όταν αυτοί καλύπτουν έως το 50% της έκτασής του

