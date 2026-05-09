Επίδομα 350 ευρώ για τις Πανελλήνιες 2026 – Ποιοί μαθητές τα δικαιούνται

Πίνακας περιεχομένων

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οι ενδιαφερόμενοι ή οι κηδεμόνες τους υποβάλλουν αίτηση μέσω του σχολείου στο οποίο κατατέθηκε η αρχική δήλωση συμμετοχής.

Πανελλήνιες 2026: Η αίτηση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μετακίνηση και τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Η αποζημίωση για μετακίνηση μαθητών τίθεται σε εφαρμογή με στόχο τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης για οικογένειες που αναγκάζονται να στείλουν τα παιδιά τους σε εξεταστικά κέντρα μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Το ποσό ανέρχεται στα 350 ευρώ ανά δικαιούχο και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων.

Η ρύθμιση ενεργοποιείται στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και αφορά μαθητές που συμμετέχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ποιοι δικαιούνται την αποζημίωση

Δικαιούχοι είναι οι υποψήφιοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που αποφοιτούν την ίδια χρονιά και εξετάζονται σε διαφορετική σχολική μονάδα από εκείνη όπου υπέβαλαν την αίτησή τους.

Η αποζημίωση αφορά περιπτώσεις μετακίνησης από νησιά προς άλλα νησιά ή προς την ηπειρωτική χώρα, καθώς και μετακινήσεις εντός της ηπειρωτικής Ελλάδας, εφόσον η απόσταση ξεπερνά τα 120 χιλιόμετρα.

Οι περιπτώσεις που εξαιρούνται

Δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση όσοι μετακινούνται αποκλειστικά για εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα. Παράλληλα, εξαιρούνται οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Πανελλήνιες 2026: Ποιός Δήμος ζητά ειδικό ποσοστό εισαγωγής για τους μαθητές και γιατί

Επιπλέον, δεν καταβάλλεται αποζημίωση όταν η μετακίνηση πραγματοποιείται εντός του ίδιου νησιού και η απόσταση είναι μικρότερη από το προβλεπόμενο όριο.

Τι ισχύει για μαθητές με ειδικές ανάγκες

Η οικονομική ενίσχυση καλύπτει και υποψηφίους με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μετακινούνται προς ειδικά εξεταστικά ή βαθμολογικά κέντρα.

Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για αυτές τις περιπτώσεις, με την απόσταση να αποτελεί βασικό κριτήριο για τη χορήγηση της αποζημίωσης.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οι ενδιαφερόμενοι ή οι κηδεμόνες τους υποβάλλουν αίτηση μέσω του σχολείου στο οποίο κατατέθηκε η αρχική δήλωση συμμετοχής.

Πανελλήνιες 2026: Υποτροφίες 1.000 ευρώ – Ποιοί θα τα λάβουν

Η αίτηση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μετακίνηση και τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η ολοκλήρωση

Μεταξύ των εγγράφων που απαιτούνται περιλαμβάνονται βεβαίωση αποφοίτησης, πιστοποίηση της απόστασης μεταξύ σχολείου και εξεταστικού κέντρου και βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις.

Στη συνέχεια, οι σχολικές μονάδες προωθούν τα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και να καταβληθεί το ποσό στους δικαιούχους.