Πανελλήνιες 2026: Ποιός Δήμος ζητά ειδικό ποσοστό εισαγωγής για τους μαθητές και γιατί

Οι Πανελλαδικές 2026 βρίσκονται στο επίκεντρο πρωτοβουλίας του Δήμου Ιωαννιτών, ο οποίος ζητά τη θέσπιση ειδικού ποσοστού επιπλέον εισακτέων για τους υποψηφίους της περιοχής. Η πρόταση αφορά μαθητές που προετοιμάζονται για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Πανελλήνιες 2026– Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, με στόχο την ενίσχυση των υποψηφίων που επηρεάστηκαν από τις συνέπειες του ισχυρού σεισμού και της μετασεισμικής δραστηριότητας. Το αίτημα απευθύνεται στο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

Οι λόγοι πίσω από το αίτημα

Η πρωτοβουλία βασίζεται στις επιπτώσεις που προκάλεσε ο σεισμός της 8ης Μαρτίου 2026 στην περιοχή. Οι συνεχείς μετασεισμοί έχουν επηρεάσει την καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργώντας συνθήκες πίεσης και δυσκολίες στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.

Επιπλέον, ο Δήμος Ιωαννιτών παραμένει σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως τις 8 Ιουνίου 2026. Η κατάσταση αυτή έχει επηρεάσει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία.

Το προτεινόμενο ποσοστό και οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με την εισήγηση, προτείνεται η θέσπιση ειδικού ποσοστού εισακτέων που δεν θα είναι μικρότερο από 2% επιπλέον του συνολικού αριθμού. Το μέτρο αφορά υποψηφίους από Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, τόσο ημερήσια όσο και εσπερινά.

Η ρύθμιση θα καλύπτει μαθητές και αποφοίτους του Δήμου Ιωαννιτών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Παράλληλα, ζητείται να καθοριστούν συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς.

Ιδιαίτερη αναφορά στη Ζωσιμαία

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δόθηκε έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πρότυπο Λύκειο της Ζωσιμαίας. Σε αντίθεση με άλλες σχολικές μονάδες, η λειτουργία του εξακολουθεί να επηρεάζεται σημαντικά.

Η αναφορά αυτή ενσωματώθηκε στην τελική απόφαση μετά από παρεμβάσεις εκπροσώπων γονέων και κηδεμόνων. Στόχος είναι να αναδειχθεί η ιδιαίτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες σχολικές κοινότητες.

Η στάση της δημοτικής αρχής

Ο δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ Μπέγκας, υπογράμμισε ότι η πρόταση βασίζεται σε προηγούμενες περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκαν αντίστοιχα μέτρα σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανταπόκριση της Πολιτείας θα εξαρτηθεί από την έκταση του φαινομένου και όχι από μεμονωμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η ανάδειξη ειδικών περιπτώσεων, όπως αυτή της Ζωσιμαίας, μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά για το αίτημα.