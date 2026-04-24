Πανελλήνιες 2026: Τα επαγγέλματα με «μέλλον» και προοπτική

Πίνακας περιεχομένων

Πανελλήνιες 2026: Από την ασφάλεια δεδομένων έως την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στα ψηφιακά περιβάλλοντα, οι σύγχρονες ειδικότητες συνδυάζουν τεχνολογία, επιστήμες και δεοντολογία, διαμορφώνοντας το επαγγελματικό μέλλον των νέων.

Όπως επισημαίνει αποκλειστικά στο ipaidia.gr η Μαρία Κουμανδέρη, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού |EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας , η νέα εποχή απαιτεί σύνθετες δεξιότητες και διεπιστημονική κατάρτιση, με επαγγέλματα όπως ο Ειδικός Τεχνητής Νοημοσύνης και Δεοντολογίας, ο Ειδικός Κυβερνοασφάλειας και ο Σύμβουλος Ανθρώπινης Εμπειρίας να βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Aναλυτικά:

Ειδικός Τεχνητής Νοημοσύνης και Δεοντολογίας

Είναι πασιφανές πως η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισβάλλει για τα καλά στην καθημερινή ζωή όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως ηλικίας σε όλες ανεξαιρέτως τις πτυχές της καθημερινότητας τους από την εκπαίδευση και την ιατρική μέχρι το δίκαιο και την άμυνα. Όλοι θέλουν με κάποιο τρόπο να την συμπεριλάβουν στις βασικές ακαδημαϊκές τους γνώσεις προκειμένου να παρουσιάζουν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας ώστε να είναι περιζήτητοι.

Πανελλήνιες 2027: Ανακοινώθηκαν ΝΕΕΣ αλλαγές από το Υπουργείο Παιδείας

Ωστόσο, η εξειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη επιφέρει ορισμένα ηθικά και νομικά διλήμματα τα οποία έρχεται να ρυθμίσει ο ειδικός στην AI δεοντολογία ο οποίος συνδυάζει γνώσεις πληροφορικής, φιλοσοφίας αλλά και νομικής καθώς ασχολείται με τον έλεγχο των αλγορίθμων σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων, την διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών για την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος τους να κάνουν την καινοτομία πιο δίκαιη.

Πανελλήνιες 2026: Οι μεγαλύτερες αυξομειώσεις του 3ου επιστημονικού πεδίου που σημειώθηκαν πέρυσι

Ειδικός Κυβερνοασφάλειας

Δεν αρκεί μόνο η συλλογή και η ανάλυση των σημαντικών δεδομένων την σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Χρειάζεται επίσης και η επίτευξη της εξασφάλισης τους. Η ασφάλεια των πολύτιμων δεδομένων έχει μετατραπεί σε ζήτημα υψίστης σημασίας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως κυβερνήσεις, οργανισμούς και επιχειρήσεις. Οι σπουδές των επαγγελματιών που ασχολούνται με την Κυβερνοασφάλεια μπορούν να ξεκινήσουν από τις επιστήμες της Πληροφορικής ή των Μηχανικών Υπολογιστών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο Cybersecurity ή στο Network Security . Οι επαγγελματικές προοπτικές είναι σημαντικές καθώς οι ειδικοί Κυβερνοασφάλειας μπορούν να απασχοληθούν σε τράπεζες , σε εταιρείες τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών, υγείας αλλά και σε δημόσιους οργανισμούς ή διεθνείς φορείς καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις εντείνονται, η ανάγκη για καταρτισμένους επαγγελματίες Κυβερνοασφάλειας αυξάνεται σημαντικά προσφέροντας σταθερότητα και υψηλές απολαβές.

Σύμβουλος Ανθρώπινης Εμπειρίας

Ένας επαγγελματίας ο οποίος μελετά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα ψηφιακά περιβάλλοντα προκειμένου να τα καταστήσει πιο φιλικά και λειτουργικά στο χρήστη. Καθώς συνδυάζει γνώσεις ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και γλωσσολογίας, μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες, τα κίνητρα και τα συναισθήματα των ανθρώπων ώστε να καταφέρει να επικεντρωθεί στην έρευνα χρηστών, στην ανάλυση συμπεριφοράς και τη σχεδίαση εμπειριών προσιτών στους ανθρώπους. Από εφαρμογές και ιστοτόπους, μέχρι δημόσιες υπηρεσίες ή πολιτιστικά προγράμματα, στόχος του είναι να δημιουργεί περιβάλλοντα που προσφέρουν ευκολία, ενσυναίσθηση και θετικό συναίσθημα. Είναι ένα από τα ανερχόμενα επαγγέλματα του μέλλοντος καθώς επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η ίδια η τεχνολογία γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους.

Πανελλήνιες 2026: Τι γίνεται με τις στρατιωτικές σχολές Τι δείχνουν τα στοιχεία