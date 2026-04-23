Πανελλήνιες 2026: Οι μεγαλύτερες αυξομειώσεις του 3ου επιστημονικού πεδίου που σημειώθηκαν πέρυσι

Αξιοσημείωτες αλλαγές στη διαμόρφωση ορισμένων τμημάτων στο 3ο επιστημονικό πεδίο καταγράφονται φέτος, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τις μεταβολές στις επιλογές των υποψηφίων και τη στροφή τους προς συγκεκριμένες ακαδημαϊκές κατευθύνσεις.

Όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά στο ipaidia.gr η Ζαμβρακίδου Στεφανία, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας | EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, οι φετινές μεταβολές δεν είναι τυχαίες, αλλά συνδέονται με τις σύγχρονες επαγγελματικές προοπτικές και τις προτιμήσεις των μαθητών, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όλα όσα αναλύει η Ζαμβρακίδου Στεφανία, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας | EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας:

Ας εξετάσουμε τα τμήματα που μας έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση!

Τμήματα με άνοδο

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εντυπωσιακή άνοδος καταγράφηκε στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο είδε τη βάση του να αυξάνεται κατά600 μόρια, φτάνοντας στα 14.720 μόρια. Η άνοδος αυτή αντικατοπτρίζει αυξημένο ενδιαφέρον των υποψηφίων για τον γεωπονικό τομέα.

Τμήμα Μαιευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος & Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αντίθετα με τη Νοσηλευτική, έχουμε ανοδική πορεία στα τμήματα Μαιευτικής. Στη Θεσσαλονίκη η βάση αυξήθηκε κατά 040μόρια, φτάνοντας τις 13.241, ενώ στην Πτολεμαΐδα, η άνοδος ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Το τμήμα ανέβηκε 1.678 μόρια, με τη βάση να διαμορφώνεται στις 12.065 μόρια.

Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αξιοσημείωτη ήταν και η άνοδος στο τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου η βάση αυξήθηκε κατά 066 μόρια, φτάνοντας τα 11.093μόρια.

Τμήματα με πτώση

Τμήμα Νοσηλευτικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αντίθετα, μεγάλη πτώση σημείωσε το τμήμα Νοσηλευτικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, με τη βάση να πέφτει κατά 775μόρια, και να διαμορφώνεται στα 9.900 μόρια.

Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Καθοδική πορεία σημείωσε το τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στο Μεσολόγγι, το οποίο είχε πτώση967μορίων, με τη βάση να διαμορφώνεται στις 8.335 μόρια.

Οι τάσεις και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων διαμορφώνουν τη ζήτηση και, κατά συνέπεια, τις βάσεις εισαγωγής. Ο κλάδος της Υγείας εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης για μαθητές που επιθυμούν να προσφέρουν, να ενταχθούν στον χώρο της έρευνας ή να ακολουθήσουν επαγγέλματα με ανθεκτικότητα απέναντι στις μεταβολές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες.