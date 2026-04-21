Πανελλήνιες 2026: Τι γίνεται με τις στρατιωτικές σχολές – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Αυξημένο ενδιαφέρον για στρατιωτικές σχολές το 2026, με σημαντική άνοδο στους επιτυχόντες και στις συμμετοχές στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Οι στρατιωτικές σχολές επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026, καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση στον αριθμό των υποψηφίων που περνούν επιτυχώς τις προκαταρκτικές εξετάσεις. Η τάση αυτή αποτυπώνει την ενισχυμένη προτίμηση των νέων για μια καριέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η μεταβολή δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται με αλλαγές που διεύρυναν την πρόσβαση στις σχολές, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους υποψηφίους να τις επιλέξουν στο μηχανογραφικό τους.

Άνοιγμα των επιστημονικών πεδίων

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η δυνατότητα επιλογής στρατιωτικών σχολών από περισσότερα επιστημονικά πεδία. Οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να τις δηλώνουν από το 2ο, το 3ο και το 4ο πεδίο, ενώ δόθηκε πρόσβαση και στους αποφοίτους ΕΠΑΛ σε ποσοστό 10%.

Παράλληλα, ορισμένες ειδικότητες εντάχθηκαν και στο 1ο επιστημονικό πεδίο, επιτρέποντας σε περισσότερους μαθητές να διεκδικήσουν θέση. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίστηκε το φαινόμενο των κενών θέσεων που καταγραφόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Αύξηση συμμετοχής και επιτυχόντων

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική άνοδο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, οι αιτήσεις για τις προκαταρκτικές εξετάσεις έφτασαν τις 981 το 2026, έναντι 811 το 2025.

Από αυτούς, 769 υποψήφιοι προσήλθαν τελικά στις εξετάσεις, σε σύγκριση με 640 την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι επιτυχόντες ανήλθαν σε 708, από 552 το 2025, καταγράφοντας αύξηση άνω του 28%.

Θεαματική άνοδος στην Πολεμική Αεροπορία

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εικόνα στις σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας, όπου οι επιτυχόντες εκτοξεύθηκαν στους 1.373 το 2026, από μόλις 275 το 2025.

Η αύξηση αυτή, που προσεγγίζει το 400%, καταδεικνύει τη μεγάλη στροφή των νέων προς τις συγκεκριμένες επιλογές, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα ανάκαμψης του ενδιαφέροντος.

Σταθερό ενδιαφέρον σε άλλες σχολές

Υψηλά επίπεδα συμμετοχής καταγράφονται και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, με 1.091 επιτυχόντες το 2026, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της ελκυστικότητα.

Αντίστοιχα, στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων στη Θεσσαλονίκη, οι επιτυχόντες αυξήθηκαν σε 1.898 από 1.740 το 2025, ενώ στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών σημειώθηκε επίσης άνοδος, με 994 επιτυχόντες από 832 την προηγούμενη χρονιά.

Παράγοντες που ενισχύουν το ενδιαφέρον

Η αύξηση της ζήτησης συνδέεται και με βελτιώσεις στις συνθήκες φοίτησης και εργασίας. Οι αποδοχές των σπουδαστών έχουν αυξηθεί, με τους ευέλπιδες να λαμβάνουν 609 ευρώ από 165 ευρώ και τους υπαξιωματικούς 249 ευρώ από 124 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν υλοποιηθεί παρεμβάσεις στις υποδομές και εφαρμόζεται νέο μισθολογικό πλαίσιο, ενώ ενισχύεται και η στεγαστική μέριμνα με νέες κατοικίες για τα στελέχη.

Αναβάθμιση σπουδών και προοπτικών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ακαδημαϊκό επίπεδο των σχολών, με αναβαθμισμένα πτυχία και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, μέσω συνεργασιών με πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας περαιτέρω την ελκυστικότητα των σχολών.

Από τις κενές θέσεις στην αυξημένη ζήτηση

Η φετινή εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά από προηγούμενα χρόνια, όταν πολλές θέσεις παρέμεναν κενές. Ενδεικτικά, είχαν καταγραφεί εκατοντάδες κενές θέσεις, ακόμη και σε σχολές με υψηλή ζήτηση.

Η σημερινή αύξηση δείχνει ότι οι αλλαγές στο σύστημα και οι παρεμβάσεις στις συνθήκες φοίτησης αποδίδουν, οδηγώντας σε ενίσχυση της συμμετοχής και της επιτυχίας των υποψηφίων.

Με πληροφορίες από newsbeast