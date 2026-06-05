Αλλάζουν όλα στα σχολικά κυλικεία: Τέλος το ζαμπόν, οι σοκολάτες και τα κρουασάν – Τι θα βρίσκουν τα παιδιά

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Νέα υγειονομική διάταξη αλλάζει τα σχολικά κυλικεία, αποκλείοντας επεξεργασμένα τρόφιμα, αλλαντικά, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά, με στόχο πιο υγιεινή διατροφή για τους μαθητές.

Αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κυλικείων, καθώς νέα υγειονομική διάταξη βάζει αυστηρότερους κανόνες στα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στους μαθητές.

Με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και την ενίσχυση πιο υγιεινών διατροφικών συνηθειών, το Υπουργείο Υγείας καθορίζει ποια τρόφιμα επιτρέπονται στα κυλικεία και ποια αποκλείονται από τα ράφια τους.

Τι αλλάζει στα σχολικά κυλικεία

Η νέα διάταξη βάζει στο επίκεντρο τη διατροφή των μαθητών κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι τα κυλικεία δεν θα μπορούν να διαθέτουν προϊόντα που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Η απόφαση, που φέρει την υπογραφή της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, ξεκαθαρίζει ποιες κατηγορίες προϊόντων παίρνουν το «πράσινο φως».

Παράλληλα, ορίζει ρητά ποια τρόφιμα και ροφήματα δεν θα επιτρέπεται να πωλούνται μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Ποια προϊόντα επιτρέπονται

Στα σχολικά κυλικεία θα μπορούν να διατίθενται φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα.

Επιτρέπονται επίσης φρουτοσαλάτες και κομπόστες σε φυσικό χυμό, με την προϋπόθεση ότι δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη.

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Στα γαλακτοκομικά προϊόντα περιλαμβάνονται επιλογές όπως φρέσκο γάλα, κεφίρ, αριάνι, γιαούρτι, ρυζόγαλο και κρέμες.

Τα προϊόντα αυτά πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, κυρίως ως προς τα πρόσθετα σάκχαρα και τα λιπαρά.

Αρτοσκευάσματα, σνακ και ξηροί καρποί

Στα αρτοσκευάσματα και στα σνακ επιτρέπονται προϊόντα ολικής άλεσης, όπως κουλούρια, φρυγανιές, μπάρες δημητριακών, σταφιδόψωμα και μουστοκούλουρα.

Μπορούν επίσης να διατίθενται παστέλια, χαλβάς και φυτικά επιδόρπια χωρίς ζάχαρη, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι.

Οι ξηροί καρποί επιτρέπονται μόνο σε Γυμνάσια και Λύκεια.

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Η διαφοροποίηση αυτή συνδέεται με την ανάγκη προστασίας των μικρότερων μαθητών από κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την κατανάλωσή τους.

Σάντουιτς, τοστ, σαλάτες και πίτες

Στα σάντουιτς, στα τοστ και στις σαλάτες επιτρέπεται η χρήση ψωμιού ολικής άλεσης, φρέσκων λαχανικών, ελληνικών τυριών, βραστού κοτόπουλου ή γαλοπούλας, τόνου και αυγού.

Οι λιπαρές ύλες περιορίζονται σε επιλογές όπως ελαιόλαδο, πάστα ελιάς ή μαλακή μαργαρίνη.

Για τις σαλάτες επιτρέπεται η προσθήκη δημητριακών και οσπρίων.

Επιτρέπονται επίσης πίτες και πίτσες χωρίς αλλαντικά, με ζύμη που παρασκευάζεται αποκλειστικά από ελαιόλαδο ή φυτικά έλαια.

Ποια ροφήματα επιτρέπονται

Στα σχολικά κυλικεία επιτρέπεται η διάθεση εμφιαλωμένου νερού και φυσικών χυμών χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.

Επιτρέπονται επίσης φυτικά ροφήματα, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να διατίθενται και αφεψήματα.

Ο καφές επιτρέπεται αποκλειστικά για το προσωπικό του σχολείου και όχι για τους μαθητές.

Τι απαγορεύεται αυστηρά

Η νέα διάταξη απαγορεύει τη διάθεση προϊόντων αλλαντοποιίας και επεξεργασμένου κρέατος, όπως ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα και λουκάνικα.

Δεν επιτρέπονται επίσης παρασκευάσματα όπως γύρος, σνίτσελ, μπιφτέκι ή κεμπάπ.

Εκτός λίστας μένουν οι πίτες και οι πίτσες με αλλαντικά, τα επεξεργασμένα τυριά, τα chips, τα γαριδάκια, οι σοκολάτες, τα παγωτά, οι καραμέλες και τα ενεργειακά ποτά.

Απαγορεύονται ακόμη προϊόντα όπως κέικ, τσουρέκια, κρουασάν, αναψυκτικά, καθώς και συνοδευτικά όπως κέτσαπ, μαγιονέζα και αλείμματα σοκολάτας.

Ειδικοί κανόνες για Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Για τα κυλικεία των Δημοτικών και των Νηπιαγωγείων προβλέπονται επιπλέον περιορισμοί.

Για λόγους αποφυγής επεισοδίων πνιγμονής, δεν επιτρέπεται η διάθεση στρογγυλών μικρών φρούτων, όπως σταφύλια και κεράσια.

Στις ίδιες βαθμίδες δεν επιτρέπονται ούτε οι ξηροί καρποί.

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις στοχεύουν στην ασφάλεια των μικρότερων παιδιών, τα οποία χρειάζονται αυξημένη προστασία στο σχολικό περιβάλλον.

Στόχος ένα πιο υγιεινό σχολικό περιβάλλον

Η νέα υγειονομική διάταξη επιχειρεί να διαμορφώσει ένα πιο υγιεινό και ασφαλές διατροφικό περιβάλλον για τους μαθητές όλων των βαθμίδων.

Η έμφαση δίνεται στον περιορισμό επεξεργασμένων τροφίμων, ζάχαρης, ανθυγιεινών λιπαρών και προϊόντων χαμηλής διατροφικής αξίας.

Παράλληλα, ενισχύεται η παρουσία φρούτων, λαχανικών, γαλακτοκομικών, προϊόντων ολικής άλεσης και πιο ισορροπημένων επιλογών.

Με αυτόν τον τρόπο, το σχολικό κυλικείο καλείται να λειτουργήσει όχι μόνο ως σημείο πώλησης τροφίμων, αλλά και ως μέρος της προσπάθειας για καλύτερες διατροφικές συνήθειες από μικρή ηλικία.