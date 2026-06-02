Μαθητής τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στο προαύλιο σχολείου – Τι καταγγέλλουν οι γονείς του

Σοβαρά τραυματίστηκε 13χρονος μαθητής στο προαύλιο του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, με τους γονείς του να καταγγέλλουν παραλείψεις στη διαχείριση του περιστατικού.

Ο μαθητής, ο οποίος πάσχει από παιδικό διαβήτη, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα κρανίου και εσωτερική αιμορραγία, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Ο τραυματισμός στο προαύλιο

Το περιστατικό συνέβη την τελευταία ώρα του σχολικού προγράμματος, όταν, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο ίδιος ο 13χρονος στον ΑΝΤ1, η καθηγήτρια είπε στους μαθητές να κατέβουν στο προαύλιο για να παίξουν.

Ο μαθητής ανέφερε ότι, ενώ έτρεχαν, τον έπιασε το φιλέ του βόλεϊ και έπεσε προς τα πίσω, χτυπώντας με το κεφάλι. Όπως είπε, ένας φίλος του φώναξε την καθηγήτρια μετά την πτώση.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η καθηγήτρια επικοινώνησε με τη μητέρα του από το δικό της κινητό τηλέφωνο και όχι από το τηλέφωνο του σχολείου, λέγοντάς της ότι το παιδί είχε χτυπήσει «λίγο».

Ο 13χρονος δήλωσε ότι το σοκ ήταν πολύ δυνατό και ότι το ένιωσε, ενώ ανέφερε πως η επέμβαση διήρκεσε τέσσερις ώρες, επισημαίνοντας και τη δυσκολία λόγω του διαβήτη.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και η επέμβαση

Αρχικά, ο πατέρας του μαθητή τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο σπίτι. Στη συνέχεια, όμως, το παιδί παρουσίασε δύο επεισόδια εμετού, γεγονός που ανησύχησε τους γονείς του.

Οι γονείς τον μετέφεραν άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα του τραυματισμού.

Οι γιατροί εντόπισαν κάταγμα του θόλου του κρανίου στο μετωπιαίο και στο βρεγματικό οστό, καθώς και εκτεταμένο εσωτερικό αιμάτωμα.

Ο 13χρονος υποβλήθηκε σε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία αφαιρέθηκε το αιμάτωμα, ενώ στο κεφάλι του τοποθετήθηκαν μεταλλικές πλάκες.

Οι καταγγελίες των γονιών

Οι γονείς του μαθητή καταγγέλλουν σοβαρές παραλείψεις στη διαχείριση του περιστατικού από τη σχολική μονάδα και αναμένεται, σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, να καταθέσουν μήνυση.

Όπως υποστηρίζουν, η υπεύθυνη καθηγήτρια έβγαλε τους μαθητές στο προαύλιο χωρίς να ενημερώσει τη διεύθυνση του σχολείου ή τη νοσηλεύτρια που είχε οριστεί να παρακολουθεί τον 13χρονο λόγω του προβλήματος υγείας του.

Μετά τον τραυματισμό, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, δεν κλήθηκε ασθενοφόρο και δεν ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιοι του σχολείου.

Οι γονείς θεωρούν ότι η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του περιστατικού θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραία, ειδικά εξαιτίας του ιατρικού ιστορικού του παιδιού.

Η οργή της οικογένειας

Η μητέρα του 13χρονου ανέφερε ότι δεν ειδοποιήθηκε από το σχολείο, αλλά από την καθηγήτρια, η οποία, όπως είπε, χρησιμοποίησε το κινητό του παιδιού για να βρει το τηλέφωνό της και στη συνέχεια την κάλεσε από το δικό της κινητό.

Η ίδια υποστήριξε ότι η καθηγήτρια δεν πήγε στη διευθύντρια για να ενημερώσει τη διεύθυνση και τη νοσηλεύτρια, ενώ, απαντώντας στο αν υπήρχε λόγος να βγουν τα παιδιά στο προαύλιο, είπε ότι «μάλλον δεν ήθελε να κάνει το μάθημα».

Ο πατέρας του μαθητή στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν κλήθηκε ασθενοφόρο μετά τον τραυματισμό του παιδιού.

Όπως ανέφερε, δεν θα έπρεπε να περιμένουν οι γονείς να παραλάβουν ένα χτυπημένο παιδί για να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο, ενώ υπογράμμισε ότι ο 13χρονος έχει διαβήτη και πρέπει να έχει συνοδό.

Η απόφαση για δικαστική προσφυγή

Η οικογένεια δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί δικαστικά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο μαθητής και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό μετά την πτώση.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι υπήρξαν κρίσιμες παραλείψεις, τόσο πριν όσο και μετά τον τραυματισμό, καθώς δεν ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι του σχολείου και δεν υπήρξε άμεση κλήση ασθενοφόρου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς αφορά σοβαρό τραυματισμό μαθητή μέσα σε σχολικό χώρο.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται πλέον η διαχείριση της κατάστασης από τη σχολική μονάδα, αλλά και το αν τηρήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες για ένα παιδί με γνωστό πρόβλημα υγείας.