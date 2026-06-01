Ανακαινίζω: Έως 36.000 ευρώ για παλιές και κλειστές κατοικίες

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» στοχεύει στην επιστροφή κλειστών και παλαιών κατοικιών στην αγορά, με επιδότηση που μπορεί να φτάνει έως το 90% – 95% του κόστους εργασιών.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» έρχεται να ενεργοποιήσει κλειστά και ανεκμετάλλευτα σπίτια στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο να αυξηθεί το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών μέσα στους επόμενους μήνες.

Η κυβερνητική παρέμβαση, που αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα και να τεθεί σε εφαρμογή εντός Ιουνίου, προβλέπει επιδότηση για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά είτε προς ενοικίαση είτε προς πώληση.

Στόχος η επιστροφή κατοικιών στην αγορά

Το νέο πρόγραμμα επικεντρώνεται σε ακίνητα που σήμερα παραμένουν κλειστά ή χρειάζονται εκτεταμένες παρεμβάσεις. Η λογική της παρέμβασης είναι να αξιοποιηθούν κατοικίες που υπάρχουν ήδη, αλλά δεν συμμετέχουν στην αγορά.

Με την ανακαίνισή τους, τα σπίτια αυτά θα μπορούν να διατεθούν ξανά, ενισχύοντας την προσφορά κατοικιών. Η αύξηση της διαθεσιμότητας θεωρείται βασικός στόχος της πρωτοβουλίας, σε μια περίοδο που η στεγαστική αγορά χρειάζεται μεγαλύτερο αριθμό διαθέσιμων ακινήτων.

Ποιοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ενταχθούν

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών έως 120 τετραγωνικών μέτρων. Το πρόγραμμα αφορά ακίνητα που μπορούν, μετά τις απαιτούμενες εργασίες, να επανέλθουν στην αγορά.

Τα εισοδηματικά κριτήρια αναμένεται να είναι πιο διευρυμένα σε σχέση με προηγούμενους κύκλους. Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να ενταχθούν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις κατοικίες που παραμένουν σήμερα κλειστές. Στην πρώτη φάση αξιολόγησης, τα συγκεκριμένα ακίνητα θα έχουν προτεραιότητα, καθώς αποτελούν βασικό πεδίο στόχευσης του προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι κατοικίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν είτε μέσω ενοικίασης είτε μέσω πώλησης. Έτσι, το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει την κινητικότητα στην αγορά ακινήτων.

Το ύψος της επιδότησης

Η επιδότηση εκτιμάται ότι θα καλύπτει έως και το 90% – 95% του κόστους των εργασιών. Το βασικό ύψος χρηματοδότησης θα φτάνει έως τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Το ποσό αυτό θα αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας. Παράλληλα, το ανώτατο όριο επιδότησης θα υπολογίζεται με βάση τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η χρηματοδότηση προορίζεται για παρεμβάσεις σε παλαιές κατοικίες που χρειάζονται ανακαίνιση, ώστε να μπορούν να καταστούν ξανά διαθέσιμες στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα συνδέει την επιδότηση με την αξιοποίηση ακινήτων που σήμερα παραμένουν εκτός χρήσης.

Η δυνατότητα υψηλής κάλυψης του κόστους των εργασιών αποτελεί βασικό στοιχείο της παρέμβασης, καθώς μπορεί να διευκολύνει ιδιοκτήτες που διαφορετικά δεν θα προχωρούσαν σε ανακαίνιση.

Τι αναμένεται με την προκήρυξη

Οι τελικές προϋποθέσεις συμμετοχής δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Τα εισοδηματικά όρια, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι λεπτομέρειες ένταξης θα καθοριστούν με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος.

Η προκήρυξη θα γίνει από τα αρμόδια υπουργεία και θα αποσαφηνίσει το πλήρες πλαίσιο εφαρμογής. Μέχρι τότε, οι βασικοί άξονες του προγράμματος αφορούν τις παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, την προτεραιότητα στα κλειστά ακίνητα και την επιδότηση του κόστους ανακαίνισης.

Η εφαρμογή του προγράμματος εντός Ιουνίου θεωρείται κρίσιμο βήμα για την ενεργοποίηση του σχεδιασμού. Η κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών μέσα στους επόμενους μήνες.

Με την επαναφορά κλειστών και ανεκμετάλλευτων σπιτιών στην αγορά, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» επιχειρεί να συμβάλει στη βελτίωση της στεγαστικής διαθεσιμότητας και στην ενίσχυση της προσφοράς για ενοικίαση ή πώληση.