Κινητά: Τι αλλάζει από σήμερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί από την 1η Ιουνίου πιο απλή μεταφορά δεδομένων μεταξύ κινητών Apple και Android, με στόχο τη μείωση των εμποδίων ανάμεσα στα δύο οικοσυστήματα.

Τα κινητά τηλέφωνα μπαίνουν σε νέα φάση διαλειτουργικότητας από την 1η Ιουνίου, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί αλλαγές που κάνουν πιο εύκολη τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ συσκευών Apple και Android.

Μετά την καθιέρωση κοινών φορτιστών για τα smartphones, ο επόμενος στόχος είναι να μειωθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι χρήστες όταν αλλάζουν συσκευή και μετακινούνται από το ένα λειτουργικό σύστημα στο άλλο.

Η αλλαγή που αφορά τους χρήστες Apple και Android

Η νέα παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζει στη μεταφορά δεδομένων από ένα κινητό τηλέφωνο σε ένα άλλο, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί κάθε συσκευή. Μέχρι σήμερα, η μετάβαση ανάμεσα σε iOS και Android μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη.

Το πρόβλημα συνδέεται με το χάσμα ανάμεσα στα δύο κυρίαρχα οικοσυστήματα της κινητής τηλεφωνίας. Οι χρήστες που ήθελαν να αλλάξουν συσκευή και να περάσουν από Apple σε Android ή αντίστροφα συχνά έπρεπε να αντιμετωπίσουν περιορισμούς και δυσκολίες στη μεταφορά των προσωπικών τους δεδομένων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει πλέον να κάνει τη διαδικασία πιο απλή και πιο άμεση. Η αλλαγή αυτή έρχεται να ενισχύσει την ελευθερία επιλογής των χρηστών, ώστε η αλλαγή κινητού να μην εξαρτάται από τεχνικά εμπόδια ανάμεσα στα διαφορετικά συστήματα.

Στόχος είναι οι χρήστες να μπορούν να μεταφέρουν τα βασικά τους δεδομένα κατά την εγκατάσταση μιας νέας συσκευής, χωρίς η μετάβαση από το ένα οικοσύστημα στο άλλο να λειτουργεί αποτρεπτικά.

Ποια δεδομένα θα μεταφέρονται πιο εύκολα

Η Apple και η Google εργάζονται πάνω σε μια κοινή λύση που θα επιτρέπει την απευθείας μεταφορά πληροφοριών από τη μία συσκευή στην άλλη. Η διαδικασία θα αφορά δεδομένα που είναι κρίσιμα για την καθημερινή χρήση ενός κινητού τηλεφώνου.

Στα στοιχεία που αναφέρονται περιλαμβάνονται οι επαφές, τα μηνύματα, οι φωτογραφίες και τα δεδομένα εφαρμογών. Πρόκειται για περιεχόμενο που συνήθως δυσκολεύει τους χρήστες όταν αλλάζουν τηλέφωνο και, ακόμη περισσότερο, όταν αλλάζουν λειτουργικό σύστημα.

Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις δυσκολίες που συνδέονται με τη μετάβαση ανάμεσα στα οικοσυστήματα Apple και Android. Έτσι, η επιλογή νέας συσκευής μπορεί να γίνει με λιγότερους περιορισμούς.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο την τεχνική πλευρά της μεταφοράς. Συνδέεται και με την προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα των χρηστών παραμένουν πραγματικά φορητά, όπως προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ο ρόλος του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές

Η εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές. Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο ζητά από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες να διασφαλίζουν ουσιαστική φορητότητα των δεδομένων.

Η απαίτηση αυτή αφορά τη δυνατότητα των χρηστών να μετακινούν τα δεδομένα τους με πρακτικό και λειτουργικό τρόπο. Στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή συσκευής δεν θα πρέπει να εμποδίζεται από το αν ο χρήστης επιλέγει iOS ή Android.

Η κοινή προσπάθεια Apple και Google έρχεται ως απάντηση σε αυτή την ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Οι δύο εταιρείες καλούνται να διευκολύνουν τη μετάβαση, περιορίζοντας τις δυσκολίες που μέχρι σήμερα συνόδευαν την αλλαγή οικοσυστήματος.

Η παρέμβαση δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα στην ψηφιακή αγορά, ώστε οι χρήστες να μην εγκλωβίζονται σε ένα κλειστό περιβάλλον λόγω τεχνικών περιορισμών.

Πιο ανοιχτό iOS έως την 1η Ιουνίου 2026

Η αλλαγή στη μεταφορά δεδομένων συνδέεται και με την ευρύτερη διαδικασία διαλειτουργικότητας που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι την 1η Ιουνίου 2026, η Apple θα πρέπει να κάνει το iOS πιο ανοιχτό σε συσκευές τρίτων κατασκευαστών.

Η υποχρέωση αυτή ακολουθεί απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάρτιο του 2025. Στόχος είναι να περιοριστούν οι διαφορές στη λειτουργικότητα ανάμεσα στις συσκευές της Apple και στα προϊόντα άλλων κατασκευαστών.

Μεταξύ των βελτιώσεων που προγραμματίζονται περιλαμβάνεται η δυνατότητα για smartwatches εκτός Apple να διαχειρίζονται ειδοποιήσεις iPhone. Παράλληλα, προβλέπεται ταχύτερη αντιστοίχιση με εξωτερικά αξεσουάρ.

Οι αλλαγές αυτές φέρνουν την εμπειρία χρήσης πιο κοντά σε αυτή που μέχρι σήμερα προορίζεται για το Apple Watch, διευκολύνοντας τη σύνδεση iPhone με συσκευές άλλων εταιρειών.

Στόχος η ελευθερία επιλογής

Τα νέα μέτρα έχουν κοινό στόχο τη μείωση των εμποδίων ανάμεσα στα ψηφιακά οικοσυστήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διευκολύνει τους χρήστες που θέλουν να επιλέγουν συσκευές και υπηρεσίες χωρίς να περιορίζονται από κλειστά τεχνολογικά περιβάλλοντα.

Η ευκολότερη μεταφορά δεδομένων μπορεί να κάνει πιο απλή την αλλαγή κινητού τηλεφώνου, ιδιαίτερα για όσους θέλουν να μετακινηθούν από Apple σε Android ή από Android σε Apple. Έτσι, η επιλογή συσκευής μπορεί να γίνεται με βάση τις ανάγκες του χρήστη και όχι τον φόβο απώλειας δεδομένων.

Η ίδια λογική βρίσκεται πίσω και από τις παρεμβάσεις που αφορούν τα αξεσουάρ και τις συσκευές τρίτων κατασκευαστών. Η διαλειτουργικότητα αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο για μια πιο ανοιχτή ψηφιακή αγορά.

Συνολικά, οι αλλαγές που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρούν να κάνουν την καθημερινή χρήση της τεχνολογίας πιο πρακτική, περιορίζοντας τα τεχνικά εμπόδια ανάμεσα στα μεγάλα οικοσυστήματα κινητής τηλεφωνίας.