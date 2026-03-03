Επίδομα – έκπληξη για smartphone: Το ύψος της ενίσχυσης και τα κριτήρια για να το λάβετε

Ένα επίδομα καινοτόμο έρχεται να ενισχύσει συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών στο «κομμάτι» της ψηφιακής τεχνολογίας.

Πρόκειται για το επίδομα ύψους 70 ευρώ που θα δοθεί για την αγορά smartphone.

Οι δικαιούχοι

Άτομα και νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια θα είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος για smartphone.

Τα βασικά κριτήρια για να δικαιούνται οι ενδιαφερόμενοι την παροχή περιλαμβάνουν:

Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα κάτω από καθορισμένα όρια

Εγγραφή σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας ή επιδόματα ανεργίας

Τεκμηριωμένη ανάγκη για smartphone για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή υγειονομικούς λόγους

Περιορισμένη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογική υποδομή

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με διαφανή τρόπο, διασφαλίζοντας ότι το επίδομα για αγορά νέου κινητού θα φτάσει σε όσους πραγματικά το χρειάζονται.

Προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής αίτησης

Για να λάβουν το επίδομα των 70 ευρώ, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το εισόδημά τους, την οικογενειακή τους κατάσταση και την ανάγκη για απόκτηση smartphone. Η υποβολή γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τα σχετικά έντυπα και ανεβάζουν τα απαιτούμενα έγγραφα.

Η έγκριση της αίτησης εξαρτάται από την πληρότητα των στοιχείων και την επαλήθευση των κριτηρίων. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία της αίτησής τους και το χρονοδιάγραμμα καταβολής του επιδόματος για smartphone.

