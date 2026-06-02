Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες – Πώς θα τα δείτε

Ο κοινωνικός τουρισμός της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ΟΑΕΕ, περνά στο στάδιο των ενστάσεων, μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων για την περίοδο 2026-2027.

Οι πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με το πρόγραμμα να αφορά συνολικά 25.000 επιταγές.

Τι αναρτήθηκε από τη ΔΥΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα προσωρινά αποτελέσματα μέσω του ιστότοπου της ΔΥΠΑ, ώστε να διαπιστώσουν αν έχουν ενταχθεί στους πίνακες ή αν εμφανίζονται στους αποκλειόμενους.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.000.0000 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το κείμενο της ανακοίνωσης, και αφορά 25.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού.

Πότε υποβάλλονται οι ενστάσεις

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Η προθεσμία για την υποβολή των ενστάσεων ξεκινά την Τετάρτη 03.06.2026 και ώρα 11:00.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Πέμπτη 04.06.2026 και ώρα 23:59, χωρίς να προβλέπεται διαφορετικός τρόπος υποβολής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, στη διαδρομή που αφορά τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕΕ.

Η ηλεκτρονική διαδρομή στο gov.gr

Για την υποβολή ένστασης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή στην ψηφιακή πύλη gov.gr.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική, Εργασία και ασφάλιση, Αποζημιώσεις και παροχές, Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕΕ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η ένσταση

Όσοι υποβάλουν ηλεκτρονική ένσταση πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τον λόγο για τον οποίο προσφεύγουν κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Ο λόγος της ένστασης πρέπει να συνδέεται με τον λόγο απόρριψης, όπως για παράδειγμα εσφαλμένη μοριοδότηση ή πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής.

Οι ισχυρισμοί των δικαιούχων πρέπει να τεκμηριώνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην ένσταση, σε σαρωμένη μορφή, ώστε να αποδεικνύονται όσα επικαλείται ο ενδιαφερόμενος.

Ο ρόλος της Δημόσιας Πρόσκλησης

Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι οι δικαιούχοι πρέπει να συμβουλεύονται τη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος πριν από την υποβολή της ένστασης.

Στη Δημόσια Πρόσκληση περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής.

Στο ίδιο κείμενο αναφέρονται και τα κριτήρια μοριοδότησης, καθώς και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να επισυναφθούν σωστά.

Η σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών είναι κρίσιμη, καθώς αποτελεί το βασικό στοιχείο τεκμηρίωσης της ένστασης.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.

Η διάρκειά του θα είναι 13 μήνες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, θα ακολουθήσει η έκδοση των οριστικών πινάκων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.