Βάσεις 2026: Τι αναμένεται να γίνει με τις σχολές φέτος – Οι προτιμήσεις και η ΕΒΕ

Οι Πανελλαδικές του 2026 ξεκινούν με τις πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις να δείχνουν διαφοροποιήσεις ανά επιστημονικό πεδίο, ανάλογα με τη ζήτηση, την ΕΒΕ και τις επιλογές των υποψηφίων.

Βάσεις 2026 – Οι Πανελλήνιες 2026 έχουν ήδη ανοίξει τον κύκλο της αγωνίας για υποψηφίους και οικογένειες, με τις πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις να διαμορφώνονται πριν ακόμη ανακοινωθούν τα επίσημα στατιστικά των βαθμολογιών.

Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από τις επιδόσεις στα μαθήματα βαρύτητας, από τα στοιχεία που αναμένονται στα τέλη Ιουνίου, αλλά και από τις επιλογές των υποψηφίων, την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τη στροφή προς σπουδές που συνδέονται πιο άμεσα με την αγορά εργασίας.

Οι γενικές τάσεις στις επιλογές των υποψηφίων

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στον φετινό ακαδημαϊκό χάρτη καταγράφεται ενίσχυση τμημάτων με τεχνοκρατικό και διεθνή προσανατολισμό. Σχολές όπως τα Ναυτιλιακά, οι Διεθνείς Σπουδές και οι Αρχιτεκτονικές φαίνεται να κερδίζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Την ίδια στιγμή, παραδοσιακά δημοφιλείς επιλογές, όπως οι Στρατιωτικές και οι Αστυνομικές Σχολές, εμφανίζουν σημάδια υποχώρησης στη ζήτηση. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με τις συνθήκες εργασίας και το ύψος των πρώτων μισθών.

Η μεταβολή των προτιμήσεων δείχνει ότι αρκετοί υποψήφιοι εξετάζουν πλέον πιο έντονα τις επαγγελματικές προοπτικές κάθε τμήματος. Έτσι, οι σπουδές που θεωρούνται πιο ευέλικτες ή πιο κοντά στις ανάγκες της αγοράς αποκτούν πρόσθετη δυναμική.

Παράλληλα, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής συνεχίζει να επηρεάζει τον τελικό αριθμό των επιλογών που μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι, άρα και την εικόνα των βάσεων σε κάθε πεδίο.

Το 1ο επιστημονικό πεδίο

Στις Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, η βασική τάση δείχνει σταθερότητα στις υψηλόβαθμες σχολές και πτωτική πίεση σε περιφερειακά τμήματα.

Οι Νομικές Σχολές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή εξακολουθούν να συγκεντρώνουν ισχυρό ενδιαφέρον από τους αριστούχους. Αντίστοιχα, τα τμήματα Ψυχολογίας παραμένουν ψηλά στις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Αυξημένη ζήτηση παρατηρείται και στα τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, καθώς προσφέρουν πιο ευέλικτες διεξόδους στην αγορά εργασίας.

Αντίθετα, τα καθαρά καθηγητικά τμήματα, όπως οι Φιλολογίες και οι Ιστορικές ή Φιλοσοφικές Σχολές, κυρίως στην περιφέρεια, αναμένεται να δεχθούν νέα πίεση, λόγω της περιορισμένης απορρόφησης στον δημόσιο τομέα.

Το 2ο επιστημονικό πεδίο

Στις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, η εικόνα δείχνει επιστροφή των υποψηφίων στα κεντρικά ιδρύματα και ενισχυμένη δυναμική για τις Αρχιτεκτονικές Σχολές.

Οι Αρχιτεκτονικές, με το ΕΜΠ να βρίσκεται στο επίκεντρο, καταγράφουν έντονο ενδιαφέρον. Παράλληλα, ανοδική τάση αναμένεται για τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η ζήτηση για τα συγκεκριμένα τμήματα συνδέεται με την ισχυρή σχέση τους με τους κλάδους της ενέργειας και των κατασκευών, οι οποίοι επηρεάζουν τις επιλογές αρκετών υποψηφίων.

Πίεση, από την άλλη πλευρά, φαίνεται να δέχονται περιφερειακά τμήματα Μηχανικών, καθώς και ορισμένα παραδοσιακά τμήματα Θετικών Επιστημών, όπως περιφερειακά Μαθηματικά ή Φυσικά, όπου η ζήτηση εμφανίζεται πιο περιορισμένη σε σχέση με τις Πολυτεχνικές επιλογές.

Το 3ο επιστημονικό πεδίο

Στις Επιστήμες Υγείας και Ζωής, η γενική εικόνα παραμένει υψηλή, με μικρές αυξομειώσεις να αναμένονται κυρίως στις λεπτομέρειες.

Οι Ιατρικές Σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης διατηρούνται στο υψηλότερο επίπεδο των βάσεων. Η τελική τους διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των φετινών αριστούχων στη Βιολογία και τη Χημεία.

Ανοδικό ενδιαφέρον καταγράφεται για τμήματα Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής και Βιοϊατρικών Επιστημών, καθώς οι υποψήφιοι στρέφονται περισσότερο σε αντικείμενα που συνδέονται με την έρευνα και τη βιοτεχνολογία.

Μικρή υποχώρηση ενδέχεται να εμφανιστεί σε ορισμένα περιφερειακά τμήματα Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής, κυρίως επειδή το κόστος φοιτητικής ζωής μακριά από τη μόνιμη κατοικία δυσκολεύει αρκετές οικογένειες, ειδικά όταν η σχολή δεν αποτελεί πρώτη επιλογή.

Το 4ο επιστημονικό πεδίο

Στις Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής, η τάση παραμένει σταθερά ανοδική, με το πεδίο να εμφανίζει ιδιαίτερα αυξημένο ανταγωνισμό.

Η Πληροφορική και τα Οικονομικά συνεχίζουν να αποτελούν τις ισχυρότερες επιλογές των τελευταίων ετών. Τμήματα όπως τα Ψηφιακά Συστήματα, η Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία, καθώς και τα Ναυτιλιακά, αναμένεται να κινηθούν ανοδικά.

Η δυναμική του πεδίου ενισχύεται από τα προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν ψηφιακές δεξιότητες και σύνδεση με την αγορά εργασίας. Αυτό κάνει το 4ο πεδίο ιδιαίτερα ελκυστικό για μεγάλο αριθμό υποψηφίων.

Σοβαρή πτώση δεν αναμένεται εύκολα στο συγκεκριμένο πεδίο. Ωστόσο, ορισμένα γενικά τμήματα Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών στην περιφέρεια μπορεί να παρουσιάσουν σταθερότητα ή μικρή μείωση, καθώς αρκετοί υποψήφιοι στρέφονται σε πιο εξειδικευμένες και τεχνολογικά προσανατολισμένες οικονομικές σπουδές.

Οι παράγοντες που θα κρίνουν τις βάσεις

Παρότι οι πρώτες τάσεις έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται, η τελική εικόνα των βάσεων δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένη. Οι επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα βαρύτητας θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Εξίσου σημαντικά θα είναι τα επίσημα στατιστικά των βαθμολογιών, τα οποία αναμένονται στα τέλη Ιουνίου. Μέχρι τότε, οι εκτιμήσεις αποτυπώνουν κυρίως την κατεύθυνση των προτιμήσεων και όχι το τελικό αποτέλεσμα.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής επηρεάζει επίσης τον αριθμό των σχολών που μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι, άρα και την πίεση που θα δεχθούν συγκεκριμένα τμήματα.

Το βέβαιο είναι ότι οι Πανελλαδικές του 2026 εξελίσσονται σε μια χρονιά όπου οι επιλογές των υποψηφίων φαίνεται να καθορίζονται όλο και περισσότερο από τις επαγγελματικές προοπτικές, τη γεωγραφική θέση των σχολών και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.